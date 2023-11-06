Какие "зеленые" проекты в Кыргызстане поддерживает Германия

Кыргызстан делает определенные шаги для развития "зеленой" экономики, готов создавать условия для поддержки "зеленых" проектов и к 2050 году постарается достичь углеродной нейтральности благодаря возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Об этом заявлял еще в июле нынешнего года президент КР Садыр Жапаров во время визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). В свою очередь Штайнмайер подчеркнул, что Германия и далее готова оказывать всяческую поддержку Кыргызстану, а также делиться опытом в области возобновляемых источников энергии. Между тем ряд "зеленых" проектов уже осуществляется в Кыргызстане при поддержке ФРГ.

"Хлеб для мира" рекомендует ВИЭ

Один из таких проектов, реализуемых в Кыргызстане при поддержке немецкой некоммерческой организации Brot für die Welt ("Хлеб для мира"), осуществляет общественное объединение MoveGreen, которое специализируется на мониторинге качества воздуха в КР. По словам координатора проекта Гульмиры Эсенгелдиевой, проблема номер один в Кыргызстане - нехватка аналитики и научных исследований в сфере изменения климата. Поэтому первый аналитический документ в рамках проекта был направлен на анализ и оценку ВИЭ в КР. Гульмира отмечает, что, согласно исследованиям, в целом Кыргызстан использует только 1% своего потенциала по возобновляемым источникам энергии. "Это связано с тем, что есть определенные лоббисты угольной промышленности", - говорит она.

Гульмира Эсенгелдиева Фото: privat

Какие преимущества получит Кыргызстан от перехода на ВИЭ? По словам координатора проектов MoveGreen, это позволит сократить выбросы парниковых газов, уменьшить загрязнение воздуха от сжигания угля, а также снизить зависимость от топливно-энергетических ресурсов, в том числе и от российского газа. "Это приведет к тому, что мы в Кыргызстане в целом сократим углеродный след", - объясняет Гульмира. К тому же сейчас Кыргызстан столкнулся с энергокризисом: "У нас объявлено отключение электроэнергии, и поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы Кыргызстан переходил потихоньку на альтернативные источники энергии".

По информации Международного энергетического агентства (IEA), Кыргызстан имеет одну из самых высоких долей возобновляемой электроэнергии в мире. Географические и климатические условия страны позволяют добывать энергию из четырех источников - солнца, ветра, воды и биомассы. В ходе проекта были разработаны практические рекомендации по внедрению ВИЭ для смягчения последствий изменения климата в Кыргызстане. В первую очередь, эксперты говорят о необходимости запустить широкую информационную кампанию как среди населения, так и для лиц, принимающих решения. Ведь использование ВИЭ способствует решению не только экологических проблем, но и экономических. "Мы поняли, что только через информирование мы можем добиваться перемен", - признается Гульмира.

Курс на "зеленую" экономику

С июня 2020 года Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в Кыргызстане реализуется программа "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР" при финансировании Европейского Союза, правительств Германии и Швейцарии. Партнерами на национальном уровне выступают министерство экономики и коммерции КР, государственные агентства, представители малого и среднего бизнеса, НПО, образовательные учреждения, СМИ.

Руководитель программы Ханна Забасс (Hanna Sabass) рассказывает, что программа фокусируется на трех основных направлениях: "зеленая" политика, внедрение "зеленых" подходов в развитии частного сектора и работа с местным населением, направленная на изменение социального поведения и формирование "зеленых" привычек. Одним из результатов первого направления является разработка модели "зеленой" экономики и обучение 16 местных экспертов по работе с новым инструментом, позволяющим принимать обоснованные политические решения. "Например, государственный орган хочет узнать, как повлияет "зеленый" транспорт на экономику, социальную и экологическую сферы. И тогда эксперты по моделированию могут рассчитать, какие последствия будут в данном случае. На основе этих данных можно сделать выводы, можно использовать их как базовую информацию, чтобы вынести решение либо в пользу этого транспорта, либо нет", - поясняет Забасс.

Ханна Сабасс Фото: privat

В работе с частным сектором поддержка направлена на повышение эффективности развития предпринимательства в области туризма и сельскохозяйственных производственных процессов. Руководитель программы отмечает: "Причина, по которой были выбраны туризм и сельское хозяйство - то, что именно в них в отдаленных регионах можно создавать большое количество рабочих мест. Поэтому мы сфокусировались на выборе этих секторов".

Она также сообщила, что программа поддерживает подходы по экологическому использованию природных ресурсов в рамках ведения бизнеса и увеличения продуктивности. В качестве примера Забасс говорит о водосберегающих технологиях, применение которых помогает бизнесу сократить потребление водных ресурсов, тем самым снизить расходы, но сохранить объемы продукции. Или использование удобрений: если бизнес поймет, что нужно использовать удобрение один раз вместо двух, то он не только улучшит свою продуктивность, но и уменьшит стоимость. К тому же это показывает, что экология и экономика тесно взаимосвязаны.

Третье направление программы фокусируется на изменении поведения людей и экологически ориентированном образе жизни. "Для этого сейчас ведется отбор 8 организаций, которые будут проводить информационные кампании по всей стране. К примеру, если взять тему по мусору, нужно разъяснить людям важность уменьшения использования полиэтиленовых пакетов, а также нужно проводить сортировку мусорных отходов", - рассказывает руководитель программы. Планируется, что работа таких организаций продолжится и после окончания программы в августе 2026 года.

NABU борется с браконьерством в Кыргызстане

Филиал "Союза охраны природы Германии" (NABU) в Кыргызстане помогает в решении такой серьезной проблемы как браконьерство. Одно из основных направлений NABU - защита снежных барсов и других редких исчезающих животных. Директор NABU в Кыргызстане Толкунбек Асыкулов рассказывает, что наиболее критичный момент был после распада Советского Союза - тогда численность снежных барсов резко снизилась до 200-250. Для сравнения он приводит данные 1970-х годов: в то время насчитывалось примерно 800-1000 голов снежного барса.

Толкунбек Асыкулов Фото: privat

Чтобы не допустить исчезновения снежного барса на территории Кыргызстана, а вместе с тем и нарушения экосистемы, в рамках проектов NABU был создан реабилитационный центр "Илбирс" для спасения раненых животных после конфискации и организована антибраконьерская группа "Барс", которые продолжают свою работу и по сегодняшний день. По словам Толкунбека Асыкулова, по наблюдениям с фотоловушек сейчас в Кыргызстане около 400 голов снежного барса, но учет еще ведется, и более точная информация будет дана в следующем году.

Директор NABU в Кыргызстане считает, что одним из факторов, повлиявших на увеличение популяции снежного барса, стало повышение штрафа за отстрел и хранение шкуры снежного барса до полутора миллиона сомов (около 15,6 тысячи евро). Толкунбек Асыкулов добавляет, что нужно не только вести борьбу с браконьерством, но и повышать экологическое мышление среди местного населения, особенно животноводов.

Он рассказывает, что в рамках проекта NABU "Эффективное яководство в горах Тянь-Шаня Кыргызстана" проводилась просветительская работа с яководами, ведь яки живут близко к ареалу снежного барса. Кроме того, для яководов была организована поездка в Германию, где они посмотрели, как работают немецкие фермеры и как можно перерабатывать продукты яка. По мнению Толкунбека Асыкулова, повышать экологическое мышление нужно с детского возраста. В планах NABU в Кыргызстане - открытие модельных детских садов и школ, где больше времени уделялось бы экологическому образованию.

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