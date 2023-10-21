Кремниевая долина в ЦА? Пример креативной экономики

Если бы в Центральной Азии существовал аналог Кремниевой долины, то он был бы именно здесь, в Кыргызстане. Хотя вначале в это трудно поверить. Здание с надписью Ololo находится на пути в южные микрорайоны Бишкека. Здесь, среди старых домов частного сектора, это многоэтажное, современное, необычное строение сразу привлекает к себе внимание. Ololo - крупнейшая на сегодняшний день в Центральной Азии сеть креативных хабов . Всего таких хабов сейчас 10. И в этом здании располагается один из них.

Стартапы и самосознание кыргызов

Компания, сооснователем которой является Данияр Аманалиев, создавалась в 2016 году на десять тысяч сомов. На тот момент эта сумма была эквивалентна ста евро, вспоминает он: "И уже тогда наша цель была в том, чтобы показать людям - ты можешь начать что-то прямо сейчас, даже если ты еще не накопил деньги, чтобы открыть бизнес". Сейчас, спустя семь лет, Ololo, по словам Аманалиева, управляет активами больше чем на сорок миллионов долларов.

Данияр встречает нас в просторном холле. И первое, на что обращаешь внимание, - в зале много мест и дизайнерских идей, наполненных особым смыслом. "То, что мы делаем в Ololo, наши идеи копируются многими, и нам хочется, чтобы они распространялись. Мы хотим быть креативным вирусом. Отсюда и название, "ололо" - это слово, которое ничего не означает, но легко запоминается", - говорит Данияр.

Данияр Аманалиев Фото: Ekaterina Chvan/DW

На одной из стен висит традиционный кыргызский ковер из войлока с национальным орнаментом, на котором расположен… скалодром. Таких неожиданных решений, когда сочетаются, на первый взгляд, несочетаемые вещи здесь мы увидим еще много. "Никто раньше не делал скалодром на шырдаке. А еще шырдаки очень отражают идею Ololo - мы не пропагандируем перфекционизм. Шырдаки не идеальны и хороши такие, какие есть".

В этом здании много вещей с национальным колоритом и напоминаний о том, что означает быть кыргызом, рассказывает Данияр. Но все это непременно несет в себе новые идеи для бизнеса. "Мне кажется, быть кыргызом это не значит жить в юрте, есть конину и делать те вещи, которые мы делали в XIX веке. Мы пытаемся посмотреть, что хорошего у кыргызов было и из этого взять что-то в сегодняшний день", - объясняет наш собеседник.

"Вообще, мы хотим показать, что есть большая ценность в нашей ментальности, - говорит Данияр. - У нас есть комплекс быть самим собой. У кыргызов есть такое слово "кыргызчылык". Когда его произносят, то вкладывают в него все плохое, что приписывается нашей ментальности: безответственность, опоздания, нежелание возвращать долги и так далее. А между тем это комплекс, который нам внушали в Советском Союзе".

При этом у кыргызов есть особенные качества. Данияр приводит пример: кыргызы были кочевниками и очень бережно относились к природе. На входе в это здание стоит большой серебристый альчик - это часть бараньей кости, которая кажется бесполезной, но даже ее кыргызы умудрились использовать. Это такая игрушка, версия кыргызского боулинга, "боулинг для кочевников". Другой пример - инсталляция из пластика, напоминающая морскую волну. "Да, это 10 тысяч пластиковых бутылок на потолке. Это экотренд и один из наших месседжей - любой мусор можно превратить в ценность с помощью креативности", - поясняет Данияр.

"Невидимые герои" - портреты мужа и жены, которые всю жизнь проработали дворниками. Портреты созданы из обрывков старых афиш, газет и объявлений Фото: Ekaterina Chvan/DW

В одном из коридоров висит национальное лоскутное панно - курак. В традиции кыргызов - ничего не выкидывать, и этот курак тоже сшит из остатков старой одежды, рассказывает наш собеседник: "Мы любим курак, потому что он отражает то, что пытается сделать Ololo - соединить множество маленьких разных команд, стать для них домом, сформировать интересное комьюнити. Но мы не принимаем любого человека, который пришел с деньгами. Нам важно создать критическую массу людей, которые созидают, которые мыслят глобально, которые видят Кыргызстан как площадку для старта и хотят продавать свои продукты по всему миру".

"Мы создаем безопасную среду для инноваторов"

Сеть креативных хабов Ololo - это, в основном, зарубежные компании, которые не побоялись начать работать в Кыргызстане. "Мы называем их инноваторами, - говорит Данияр и показывает нам несколько десятков табличек компаний-резидентов. - Это стена инноваторов, коворкингов, которые арендуют у нас места. Это особые люди, они не только очень образованные и способные, но готовы идти на риск". "Вот, например, две немецкие компании: из Берлина и Хемница. Они производят "мозги" для самоуправляемых автомобилей, а это - представительство компании Pfizer". В этот момент мимо нас проходит молодая пара.

Нургазы и Сырга - сооснователи одной из первых компаний в Ololo - охотно рассказывают нам о своем стартапе. "Мы создаем видеоуроки по фитнесу, которые помогают женщинам восстановиться после родов. Сейчас у нас клиенты из 76 стран. Мы, одни из первых стартаперов из Кыргызстана, побеждали на нескольких международных конкурсах. Побывали всей командой в Кремниевой долине", - говорит Сырга. "Ребята делают свой продукт из Кыргызстана, а продают его по всему миру. Сейчас их стартап стоит десять миллионов долларов", - добавляет Данияр. Он считает, что будущее экономики Кыргызстана не за заводами, фабриками и полями: "Будущее за этими ребятами, которые могут делать такие прорывы, и они ничего не просят у государства, они просят только, чтобы их не трогали".

Одна из целей Ololo - создать безопасную среду для инноваторов Фото: Ekaterina Chvan/DW

"Мы в Ololo очень любим таких людей, но мы видим, что Кыргызстан - это токсичная среда для инноваторов, это не то место, где им комфортно, где им хочется жить и развиваться", - сетует Данияр. Поэтому Ololo пытается создать для них безопасную среду. "Если инноваторам не давать ясно понять, что вы нам нужны, если им не создавать условия для того, чтобы они развивались, они будут переезжать в те страны, где их ценят, - объясняет Данияр. - Безопасность это ощущение, которое позволяет тебе фокусироваться на том, что для тебя по настоящему важно - на созидании. Вообще миссия Ololo: меньше страха - больше любви."

"У нас есть скорость и смелость"

Под этим лозунгом Ololo начинала свою работу, вспоминает Данияр. "Вот это пианино - самая первая наша покупка. Тогда мы не думали, что будем создавать креативные хабы. Наш первый продукт - мы обучали взрослых людей искусству. Просто создали место, где они могли смело осуществить свою детскую мечту". Данияр вспоминает, что тогда для этих целей Ololo привлекла лучших учителей в стране: "Обучение у нас стоило недешево - за месяц люди платили столько, сколько за год в музыкальной школе. Но половину этой суммы мы отдавали преподавателям. Их мы называли лидерами и старались избегать формальных должностей". "А какая должность в компании у вас?", - интересуемся мы у Данияра. "Бизнес-дирижер", - отвечает он. "А если бы вас попросили на фортепиано показать как звучит Ololo, чтобы вы сыграли? Хотя бы один аккорд …" "Вот так… - и Данияр смело прикасается к клавишам инструмента. Вот так звучит Ololo - это мажорный аккорд, позитивный".

В одном из коридоров в здании Ololo Фото: Ekaterina Chvan/DW

"У нас в Кыргызстане отсталость по всем направлениям. А мы пытаемся всех торопить. Первая ценность Ololo - это скорость. Если мы что-то придумаем, мы делаем сразу. Можем сделать десять несовершенных вещей, и одна из них "выстрелит", пока кто-то делает одну совершенную вещь. А с другой стороны, у нас есть смелость. Потому что терять нам, по сравнению с другими странами, практически нечего".

Почему Кыргызстан подходит для креативной экономики

Данияр Аманалиев признает, что в Кыргызстане много проблем. "Наше общество еще не прошло необходимую эволюцию, - говорит Данияр. - Мы все еще ментально не прошли вот этот период феодализма и из него перешли сразу как бы в социализм. Здесь люди платят деньги за получение какой-то должности, а потом на этой должности получают взятки. Это феодальное управление в XXI веке. Здесь пока нет уважения к рыночной экономике в широких слоях населения".

Но Данияр считает, что это может измениться, так как десятилетия независимости "насытили свободомыслием" местное общество. "Здесь нужно быть в любой момент готовым к любым формам насилия. Здесь никто не надеется на то, что придет государство и будет спасать. Здесь, благодаря трем революциям, очень сплоченное общество. У нас власть всегда была очень слабой, в отличие от соседей", - объясняет он.

Ворота снесенного дома, который раньше находился на месте Ololo, сейчас являются входом в переговорную комнату Фото: Ekaterina Chvan/DW

Данияр Аманалиев убежден, что Кыргызстан - это страна для креативной экономики: "У нас очень маленькая страна. Когда ты здесь создаешь бизнес, то очень тяжело начать зарабатывать из-за того, что рынок очень маленький. А наши инноваторы - люди, которые занимаются креативным бизнесом. Почти у каждой из этих компаний продукт неосязаемый, его невозможно остановить на таможне, невозможно прийти и опечатать склад. Потому что все в головах, в компьютере, в "облаке", и именно такая модель бизнеса может очень хорошо развиваться в Кыргызстане".

В Ololo сторонники войны не будут чувствовать себя комфортно

Мы тем временем заглядываем в одну из комнат, где горит свет. "Здесь сидит часть архитектурного бюро из Москвы, одного из самых крупных в Европе", - рассказывает Данияр. "У нас проекты по всему миру. Наши клиенты находятся не в Кыргызстане. Мы строим объекты, иногда целые города, на Кипре, в ОАЭ, в других местах", - объясняет, знакомясь с нами, один из сотрудников этой фирмы. Это релоканты из России.

Но, по словам Данияра, именно релокантов, то есть тех, кого перевозили компании, в Кыргызстане не так много. В основном это были люди, которые приехали сюда самостоятельно, некоторые - с семьями. "У нас здесь много таких людей. Мы с первых дней пытались создать для них подходящие условия. Когда в марте пошел первый поток, мы стали проводить ивенты, которые назывались "пилав парти" - просто приглашали приходить знакомиться и угощали их пловом, - рассказывает Данияр. - Мы пытались понять, кто к нам приехал. Сторонники или противники войны, те кто просто испугался или люди, которые против? В среднем приходили от ста до двухсот человек. Очень разные люди приходили, особенно в сентябре. Но в Ololo такая среда, в которой сторонник войны не будет чувствовать себя комфортно".

Данияр показывает одну из картин в Ololo. Ее автор - художник из Баткена Фото: Ekaterina Chvan/DW

Вообще, по его словам, "хорошо образованные люди в Кыргызстане довольно солидарны в поддержке Украины. Поддержка России - больше в регионах. Среди тех людей, кто смотрит российские телеканалы и у кого родственники в России".

Кыргызстан как страна "цифровых кочевников"

Данияр говорит, что большая мечта Ololo - построить "страну цифровых кочевников". Он показывает свой рабочий кабинет. Стол, компьютер. "А вот здесь место для моей собаки. Это бигль. Вообще у нас здесь есть еще собаки: и бигль, и лабрадор. Мы любим, когда люди приходят, с детьми, с собаками. Это меняет атмосферу". На стенах в кабинете - картины. "Вот эту подарила Роза Отунбаева - первая женщина-президент в нашей стране. А вот эту картину рисовала моя мама, вдохновившись Ван Гогом. Это моя мечта - город "цифровых кочевников" на озере. Так она его видит", - рассказывает Данияр.

Город "цифровых кочевников" на Иссык-Куле - это не просто мечта Данияра. Это проект, который уже начала реализовывать компания Ololo. Само по себе озеро Иссык-Куль - самую известную туристическую точку в Кыргызстане - Данияр считает неперспективным местом: "Там всего два теплых месяца в году, поэтому он экономически не может развиваться. А мы хотим изменить отношение к этому месту".

Место, где рождаются новые идеи. Один из рабочих залов Ololo Фото: Ekaterina Chvan/DW

Сейчас по словам Данияра, в управлении Ololo находятся два пансионата на Иссык-Куле, которые преобразуют в места, где люди могли бы жить и работать круглый год. "Это такой стартап. И он никак не связан с государством", - говорит Данияр и показывает нам проект городка, который будет строиться в одном из этих пансионатов: "На 50 тысячах квадратных метров будет одна тысяча квартир. Мы будем привлекать в этот город "цифровых кочевников", тех кто нас знает, и их же инвестиции. Люди будут покупать готовую комнату с мебелью. Жить там, когда они хотят, а в другое время отдавать нам в управление и таким образом возвращать свои инвестиции".

Чтобы привлечь в Кыргызстан "цифровых кочевников", уже удалось добиться введения для шести стран - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и России - статуса "цифрового кочевника". Получить его могут айтишники, а также специалисты в сфере анимации, дизайна, программирования и искусственного интеллекта. С сентября 2022 года такой статус получили 1600 человек, рассказывает Данияр. Среди прочего, они освобождаются на один год от необходимости получения разрешения на работу и регистрации.

И это первый шаг на пути к визам "цифрового кочевника" в Кыргызстане. Но самое главное, по словам Данияра Аманалиева, что в прошлом году удалось добиться принятия закона о Парке креативных индустрий. А в этом году были внесены изменения в Налоговый кодекс: "Когда ты производишь интеллектуальный продукт, то восемьдесят процентов твоих расходов - это зарплаты. Поэтому нам тяжело развивать здесь креативную экономику в условиях такого Налогового кодекса. Но как только будет принят перечень видов деятельности, этот единственный виртуальный парк в мире начнет работать. Если ты становишься его резидентом, то получаешь супернизкие налоги".

"Кыргызстан - это страна без миссии"

"Самой большой преградой к развитию нашей страны является тот факт, что мы здесь только воспроизводим. Мы боимся создавать что-то свое, что-то новое. А тот, кто не делает новый продукт, не может быть успешным на рынке. Точно так же народ, который не придумывает и не несет новую ценность в мир, не может быть полезен для мира. Есть ощущение, что Кыргызстан - это страна без миссии", - рассуждает Данияр.

Он сравнивает Кыргызстан с Англией. "Эта страна размером с Англию. Но ее роль в мире гораздо менее значимая. Это страна - реципиент, которая просит помощи у других. Нам все время приходится объяснять, где находится Кыргызстан, что это рядом с Китаем, но это не Афганистан. А мне хочется, чтобы у страны был немного другой смысл, чтобы у страны было другое лицо".

Так выглядит здание Ololo снаружи - в виде буквы "ш", чтобы в каждой комнате было окно Фото: Ekaterina Chvan/DW

"Вы не боитесь?, - спрашиваем мы Данияра. - Вы создадите город "цифровых кочевников", превратите старый пансионат в привлекательное для жизни и работы место, куда поедут люди со всего мира, а потом у вас его отберут, государство, например, предъявит на него свои права". "Государство все больше начинает понимать, что оно больше выиграет от сотрудничества с креативным классом, чем от атак на него, - отвечает Данияр. - Кроме того, мы выстроили такую модель, которая делает компанию неинтересной для того, кто захочет ее отобрать. Мы работаем как управляющая компания, мы не владеем этими зданиями, работаем с разными инвесторами, которые даже друг друга не знают, то есть нет какого-то одного человека, который стоит за Ololo и дает нам ресурсы".

А мы между тем оказывамся в последней точке нашего путешествия по зданию - на крыше. Поздним вечером Бишкек утопает в огнях. Среди них и пять разноцветных букв Ololo. "Когда мы исследовали это место, чтобы построить здание, поняли, что это район без лица и он будет преобразовываться - это здание станет примером. Мы не ошиблись. Сейчас здесь самая высокая стоимость квадратного метра в этом районе. "А вот здесь, на крыше, мы хотим сделать баскетбольную площадку. Это же круто - играть в баскетбол на такой высоте!"

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