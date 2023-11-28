Кыргызстан против Kloop: попытка упразднения свободы прессы

Сдвиг Кыргызстана в сторону автократического правления ставит под угрозу прошлые демократические достижения страны, предупреждают эксперты. По их мнению, государство, некогда являвшееся образцом свободы прессы в Центральной Азии, стремится ограничить работу независимых журналистов. И данная тенденция начала набирать обороты после того, как в 2021 году президентом страны стал Садыр Жапаров.

"Нынешнее правительство Кыргызстана активно подавляет инакомыслие, манипулируя информацией, принимая ограничительные законы и атакуя свободные СМИ и журналистов-расследователей", - говорится в отчете Unfreedom Monitor Report, совместном проекте Академии DW и организации Global Voices.

Критические голоса подавляются

Кампания по ограничению свободы слова недавно привела к блокировке сайта кыргызского независимого издания Kloop, бывшего партнера Академии DW. Руководитель отдела Центральной Азии и Кавказа в Академии DW Лидия Ранерт (Lydia Rahnert) убеждена, что правительство Кыргызстана поставило своей целью закрыть все оппозиционные издания в стране. "Будучи в Бишкеке, я пообщалась со многими представителями СМИ, и все они рисуют мрачную картину. Особенно сильно страдают независимые издания. Деньги за рекламу поступают только в государственные СМИ. Островок демократии в Центральной Азии исчезает", - сетует Ранерт.

Садыр Жапаров Фото: Vladimir Voronin/AP/picture alliance

Блокировку сайта Kloop связывают с расследованиями этого издания о возможной коррупции в окружении президента Жапарова. Прокуратура направила в суд иск с требованием закрыть Kloop Media. Слушания дела идут с октября 2023 года. В условиях враждебного отношения властей к критикующим их СМИ блокировка сайта не стала для Kloop неожиданностью. Журналисты издания заверяют: "Мы не поддадимся ни на какие предложения о компромиссе, тем более на угрозы закрытия и блокировки. Мы найдем доступные способы давать информацию народу Кыргызстана".

Главный редактор Kloop Анна Капушенко заявила Академии DW: "Kloop обвиняется в распространении ложной информации. Министерство культуры и информации заблокировало кыргызскую и российскую страницы издания по требованию спецслужб. Мы предполагаем, что власти приступили к реализации долгосрочной стратегии по ограничению работы независимых СМИ. Это выражается в судебных процессах против оппозиционных изданий, блокировке их сайтов и страниц в соцсетях, а также в арестах журналистов".

Преследование властями издания Kloop вызвало реакцию в международном сообществе. Академия DW совместно с организацией "Репортеры без границ" (RSF) занимает четкую позицию против этих попыток заставить Kloop замолчать - и сообщают о так называемом проблемном случае в Коалицию за свободу СМИ (MFC), объединяющую 50 стран, которые совместно выступают за свободу масс-медиа во всем мире.

Академия DW и "Репортеры без границ" призвали MFC включить вопрос о преследовании Kloop - также как и об ограничении свободы прессы в Кыргызстане в целом - в политическую повестку дня и настоятельно рекомендовали Бишкеку воздержаться от запугивания СМИ и вернуться к поддержке независимой журналистики и демократическим реформам в стране.

За год Кыргызстан опустился на 50 позиций в рейтинге свободы СМИ

Всемирный индекс свободы прессы RSF также наглядно иллюстрирует тенденцию к ухудшению положения независимых изданий и журналистов в Кыргызстане. Если в 2022 году страна занимала в этом рейтинге 72-ю позицию из 180, то в 2023 году она опустилась на 122-е место.

Падение на 50 позиций коррелирует с показателем безопасности журналистов, разработанным RSF. В этом рейтинге Кыргызстан опустился с 63 места в 2022 году на 113 место в 2023-м. Ситуация с безопасностью журналистов в стране, по данным RSF, значительно ухудшилась после прихода к власти Садыра Жапарова, который в прошлом был осужден на 11 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков и захват в заложники своего политического оппонента Эмилбека Каптагаева.

При Жапарове законы в Кыргызстане были ужесточены, а пространство для гражданского общества резко сократилось. Тем не менее определенная степень плюрализма в кыргызской медиасфере все еще существует. Поэтому в период усиливающегося цифрового авторитаризма еще более важно, чтобы медиаорганизации всего мира обратили внимание на подобные случаи и совместными усилиями выступили в защиту свободных СМИ в Кыргызстане и за его пределами.

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