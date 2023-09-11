RSF раскритиковала меры Бишкека против издания Kloop

Со времени прихода к власти Садара Жапарова в 2021 году ситуация со свободой СМИ в Кыргызстане продолжает резко ухудшаться, констатируют правозащитники. За год страна упала на 50 строк в рейтинге свободы СМИ.

Прокуратура Бишкека подала иск против общественного фонда "Клооп Медиа", которому принадлежит независимый новостной портал "Клооп" - важнейшее кыргызстанское СМИ, занимающееся расследовательской журналистикой и неоднократно сообщавший, в том числе, о коррупции в окружении президента страны Садыра Жапарова, указала в понедельник, 11 сентября, международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF). С помощью этой процедуры Жапаров стремится ликвидировать самое влиятельное расследовательское СМИ страны, заявил директор немецкого отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr).

"Закрытие станет еще одним драматическим ударом по свободе прессы в стране, которая до прихода Жапарова к власти считалась демократическим уникумом в Центральной Азии. Иск должен быть отозван", - уверен он.

Иск подан после расследования о родственниках Жапарова

С иском против "Клооп Медиа" прокуратура Бишкека обратилась 22 августа. Главная претензия ведомства заключается в отсутствии регистрации фонда в качестве СМИ и нарушения собственного устава, не предусматривающего журналистской деятельности. Законодательство Кыргызстана предполагает возможность закрытия СМИ в случае таких нарушений, отмечают "Репортеры без границ".

Руководство фонда считает обвинения необоснованными, а действия прокуратуры - политически мотивированными. Иск был внесен в день публикации расследования журналистов о предполагаемом получении родственниками Жапарова контрактов на прибыльный проект - строительство футбольной академии испанского клуба "Барселона" в Кыргызстане. Несколько дней спустя Жапаров заявил в одном из интервью, что СМИ, подобные "Клоопу", наносят стране лишь вред и не приносят пользы.

За год Кыргызстан опустился на 50 позиций в рейтинге свободы СМИ

Как отмечают "Репортеры без границ", данный иск является частью тревожного процесса ухудшения ситуации со свободой прессы, продолжающегося после вступления в должность Садыра Жапарова в январе 2021 года. В Кыргызстане со сравнительно разнообразной сферой СМИ критически настроенные журналисты находятся под все большим давлением, независимые медиа все жестче контролируются, а пространство для публичной критики становится все более ограниченным, заявили правозащитники. Среди прочего, они указали на запрет работы киргизской службы "Радио Свобода" и преследование журналиста Болота Темирова.

В настоящее время Кыргызстан занимает 122-е место из 180 в рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ". При этом за год страна опустилась на 50 позиций, отмечается далее.

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