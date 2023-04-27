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В суде Бишкека перед заседанием по делу радио "Азаттык", февраль 2023 г.
В суде Бишкека перед заседанием по делу радио "Азаттык", февраль 2023 г.Фото: Vladimir Voronin/ASSOCIATED PRESS/picture alliance
Правосудие и законКыргызстан

В Кыргызстане запретили работу радио "Азаттык"

Евгений Жуков
21 мин. назад

Министерство культуры Кыргызстана утверждало, что в видеосюжете о пограничных столкновениях была представлена только таджикская сторона. Суд поддержал требование Минкульта и запретил радио "Азаттык".

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Ленинский районный суд Бишкека, удовлетворив требование министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, вынес постановление о запрете работы в стране радио "Азаттык" - киргизской службы "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС). Об этом сообщила сама медиакорпорация в четверг, 27 апреля.

Министерство культуры страны утверждало, что в сюжете принадлежащего РСЕ/РС телеканала "Настоящее время", который вышел в эфир в середине сентября 2022 года и был посвящен вооруженному конфликту на киргизско-таджикской границе, применялся язык вражды, использовалась неподтвержденная информация о столкновениях на границе и была односторонне изложена позиция таджикской стороны. После того как РСЕ/РС отказалось удалить со своих ресурсов кадры столкновений, в октябре были заблокированы сайты радио "Азаттык" на киргизском и русском языках.

Президент медиакорпорации Джейми Флай назвал решение суда в Бишкеке возмутительным. "Наша история показывала, что когда люди хотят найти путь к правдивой информации, цензурированной властями, им удается это сделать", - цитирует его слова "Радио Свобода".

Адвокаты "Азаттык Медиа" намерены обжаловать решение суда в Бишкеке, настаивая на том, что судья Чолпон Каримбаева не приняла во внимание доводы и основания защиты.

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