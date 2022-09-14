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Кыргызские солдаты на границе с Таджикистаном, 2021 год
Кыргызские солдаты на границе с Таджикистаном, 2021 годФото: Elaman Karymshakov/Sputnik/picture alliance
ПолитикаТаджикистан

На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка

Сергей Ромашенко
14 мин. назад

Кыргызстанские пограничники обвинили таджиков в том, что те заняли позиции не неописанном участке границы. Таджикская сторона обвинила киргизов в необоснованном обстреле.

https://www.dw.com/ru/na-granice-tadzikistana-i-kyrgyzstana-proizosla-perestrelka/a-63112773

На границе между Таджикистаном и Кыргызстаном в среду, 14 сентября, произошла перестрелка. Кыргызстанская погранслужба обвинила таджикских военных в том, что те заняли позиции на неописанном участке совместной границы. В свою очередь таджикская сторона утверждает, что ее солдаты подверглись обстрелу безосновательно. О жертвах не сообщается.

В сообщении погранслужбы Таджикистана говорится, что "пограничники погранпоста "Булакбоши" Баткенского пограничного отряда Кыргызской Республики произвели 4 выстрела из миномета в сторону пограничной заставы "Кех" погранотряда "Исфара" Республики Таджикистан, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия". Сообщается также, что киргизы перебросили в эту местность "дополнительные военные силы и средства".

Перестрелка на фоне обострения карабахского конфликта

По сообщению Таджикистана, таджикские военные открыли ответный огонь, в настоящее время ведутся переговоры о стабилизации ситуации. В свою очередь Погранслужба Кыргызстана сообщает, что обстановка на границе остается напряженной, таджики периодически открывает огонь.

И Кыргызстан, и Таджикистан поддерживают союзнические отношения с Россией. В последние годы на границе между этими странами неоднократно происходили конфликты. Нынешняя перестрелка, однако, приобретает особое значение на фоне вновь вспыхнувшего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, отмечает агентство Reuters.

Смотрите также:

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