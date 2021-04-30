Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана. Что важно знать

В последние дни апреля 2021 года на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого, по предварительным данным, с обеих сторон пострадали более 200 граждан и более 20 погибли. 30 апреля обе стороны договорились о полном прекращении огня и отводе войск. DW cобрала ответы на самые важные вопросы о том, как возник конфликт, что послужило его причиной и к каким последствиям привело.

В чем причина приграничных конфликтов Кыргызстана и Таджикистана

Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстан составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков.

Доступ к воде - одна из главных причин возникающих в регионе конфликтов

Причинами постоянно вспыхивающих на приграничной территории конфликтов является доступ к воде, споры из-за земли, в основе которых - нерешенные проблемы делимитации и демаркации границы, а также криминальные разборки, возникающие из-за основного пути контрабанды наркотиков из Афганистана, через Таджикистан и юг Кыргызстана.

Что привело к нынешнему конфликту на границе Таджикистана и Кыргызстана

28 апреля на участке "Головной водораздел", находящемся на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана - Согдийской и Баткенской областей - произошел конфликт. По данным киргизской пограничной службы, таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач. Против чего выступила киргизская сторона и начала спиливать столб с установленной видеокамерой. Между участниками инцидента произошла словесная перепалка, затем они начали закидывать друг друга камнями. 29 апреля этот конфликт перерос в вооруженное столкновение, в котором затем приняла участие военные Кыргызстана и Таджикистана.

Как конфликт перерос в вооруженное противостояние

По версии Кыргызстана, 29 апреля обстановка на приграничной территории накалилась из-за провокационных действий граждан Таджикистана, которые начали кидать камни в граждан Кыргызстана и принадлежащие им дома. Затем, по данным киргизских пограничников, таджикская сторона начала обстреливать проезжающие мимо автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей. В течение дня, как сообщали киргизские СМИ, таджикские военные напали на пять погранзастав в Кыргызстане. К вечеру таджикская сторона открыла огонь по трем пограничным заставам и двум пограничным постам. В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда.

Таджикские пограничники (фото из архива)

В ответ на действия таджикских силовиков киргизский отряд специального назначения захватил таджикскую пограничную заставу "Ходжа Аъло". По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон были стянуты дополнительные военные силы и средства.

По версии Таджикистана, 29 апреля на участке водораспределительного пункта "Головной", военнослужащие Кыргызстана открыли огонь по таджикским пограничникам. Как отмечается в сообщении Погранслужбы Таджикистана, в Душанбе расценили действия киргизской стороны как нарушение двусторонних соглашений с Таджикистаном: в соответствии с картами 1924-1927 годов, а также 1989 года, "данный объект (головной водораздел. - Ред.) всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Киргизия и Узбекистан".

Как отреагировали другие страны?

Первым на конфликт Кыргызстана и Таджикистана отреагировал Узбекистан, который граничит с обеими странами. Президент Мирзиёев провел телефонные переговоры с президентами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. Заявление по ситуации сделал также президент Казахстана Касымжоомарт Токаев. Призвали стороны к мирному разрешению конфликта и представители ООН и ОДКБ. Россия заявила, что "готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", а пресс-секретарь президента РФ отметил, что "президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль".

В ЕС заявили, что приветствуют достигнутое соглашение о прекращении огня и дальнейшие переговоры в целях политического урегулирования пограничных вопросов и готовы предоставить консультативную помощь в рамках своих региональных программ, касающихся управления границами и водными ресурсами.

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