ЕС призвал к урегулированию на границе Кыргызстана и Таджикистана

Европейский Союз приветствует заключенное между Кыргызстаном и Таджикистаном соглашение "о прекращении огня и дальнейших переговорах о политическом урегулировании пограничных вопросов". Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, обнародованном в пятницу, 30 апреля, в Брюсселе.

Комментарий сделан в свете серьезной эскалации напряженности в приграничных районах Баткенской области в условиях перестрелки между войсковыми подразделениями двух стран. "ЕС сожалеет о насилии, имевшем место в последние дни, и выражает сочувствие тем, кто потерял родных и близких", - отметили в Европейской службе внешних связей (EEAS).

Брюссель: Соглашение о прекращении огня должно быть выполнено без промедления

В Брюсселе подчеркивают, что Евросоюз, в том числе через своего специального представителя в Центральной Азии Питера Буриана, поддерживает постоянные дипломатические контакты с властями двух стран.

Соглашение о прекращении огня должно быть выполнено без промедления "для достижения устойчивого мирного решения", отметил Петер Стано. "Обе стороны должны предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать любых конфликтов в будущем", - добавил он.

ЕС готов при необходимости предоставить всю техническую помощь в рамках своих региональных программ по приграничному контролю и использованию водных ресурсов, а также постоянную политическую поддержку для обеспечения стабильности и процветания в регионе, которые является одним из приоритетных в стратегии Евросоюза по Центральной Азии.

Перестрелка возобновилась

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана возник 28 апреля из-за участка водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара. Попытка одной из сторон установить там видеонаблюдение привела к росту напряженности: стороны забросали друг друга камнями. Позднее ситуация переросла в конфликт с участием военных и применением огнестрельного оружия.

В результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон. Не менее 20 человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. В пятницу, 30 апреля, перестрелка в Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном возобновилась, сообщили в УВД Баткенской области.

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