 Возобновление военного конфликта Бишкека и Душанбе - опасность велика? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 02.06.2021

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Мир

Возобновление военного конфликта Бишкека и Душанбе - опасность велика?

Зачем Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном? DW о том, улеглись ли страсти после вооруженного конфликта между двумя странами и существует ли опять угроза его возобновления?

Жители Кыргызстана, эвакуированные из-за военных действий на приграничной территории (апрель 2021 года)

Жители Кыргызстана, эвакуированные из-за военных действий на приграничной территории (апрель 2021 года)

За 30 лет никогда еще Таджикистан и Кыргызстан не были столь близки к войне друг с другом. Это утверждение 1 июня в беседе с DW высказала сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment). По ее оценке, хотя интенсивность апрельского вооруженного конфликта  с участием армейских и полицейских формирований обеих стран, не сравнима с конфликтом в Нагорном Карабахе, опасность того, что там произойдет подобная эскалация, очень велика.

Меры Бишкека в отношении Душанбе. Зачем их ужесточили? 

"Сейчас, после столкновений на границе, приведших к жертвам, новое руководство Кыргызстана нуждается в успехе в глазах населения, тем более, что национализм был сильно использован этой командой в ходе предвыборной кампании. С другой стороны, и глава Таджикистана Эмомали Рахмон на фоне отсутствия успехов в экономике тоже должен показать себя "защитником народа" и национальной чести", - говорит Беате Эшмент.

Беате Эшмент

Беате Эшмент

В этом контексте эксперт анализирует последние действия Бишкека. 21 мая правительство Кыргызстана ограничило въезд, выезд и пребывание на территории республики граждан Таджикистана. На всех пяти пограничных КПП с Таджикистаном ограничен пропуск товаров и транспортных средств. По сведениям таджикских СМИ, грузовики с таджикскими номерами в Кыргызстане начали задерживать представители так называемой "Народной армии". А в бишкекском аэропорту 25 мая пограничники не пустили в страну более полутора сотен пассажиров чартера таджикской авиакомпании "Сомон Эйр", прилетевших из Душанбе. При этом пограничники "развернули" лишь тех прилетевших, кто был гражданином Таджикистана, включая тех, кто летел транзитом.

О выдаче оружия населению Кыргызстана и Таджикистана

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что парламент Кыргызстана обсуждает законопроект о выдаче стрелкового оружия жителям приграничных территорий, которые пройдут специальную подготовку и будут "оказывать информационную поддержку погранслужбе страны". Беате Эшмент исходит из того, что закрытие границы, запрет на въезд авиапассажиров, имеющих "не ту" национальность, подготовка к раздаче оружия населению - это признаки предвоенной ситуации.

Таалатбек Масадыков

Таалатбек Масадыков

Бывший директор специальной политической миссии ООН в Афганистане, политолог Таалатбек Масадыков согласен с такой оценкой коллеги из ФРГ. Он, в частности, обращает внимание на то, что сразу после вооруженного конфликта, когда в обеих странах еще свежа память о его жертвах, обсуждение законопроекта об облегчении выдачи оружия населению должно было насторожить соседей. "Насколько я знаю, руководство спецслужб Таджикистана задало такой вопрос коллегам из Кыргызстана - как такая инициатива согласуется с теми договоренностями , которые были достигнуты сразу после конфликта на границе? Это было сделано не очень дипломатично со стороны Бишкека. С другой стороны, Бишкеку известно, что население отдельных населенных пунктов в Таджикистане оружие получило", - говорит собеседник DW.

Афганский фактор конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном

Он обращает внимание на важный фактор, влияющий на ситуацию в обеих республиках. Речь идет о возрастающей напряженности на севере Афганистана. "Специалистам по безопасности известно, что боевики - граждане республик Центральной Азии из соседнего Афганистана и иными путями сейчас возвращаются в наши страны", - подчеркивает Масадыков. По его словам, исходя из этого тревожного факта и после апрельского инцидента между Кыргызстаном и Таджикистаном, силовики обеих республик должны были усилить меры безопасности.

И это в их общих интересах, тем более, что конфликты, происходящие в регионе, притягивают к себе боевиков из Афганистана. Но делать это надо было с повышенной чувствительностью к ситуации, а непродуманность решений, даже продиктованных мерами безопасности, приводит к таким инцидентам, как с пассажирами рейса из Душанбе и с закрытием границы. Что ведет лишь к увеличению напряженности, считает политолог. "Я очень надеюсь, что такие решения будут вскоре отменены", - говорит он.

Помирит ли ОДКБ Бишкек и Душанбе

По мнению Масадыкова, апрельский инцидент показал большие пробелы в работе ОДКБ, членами которой являются и Кыргызстан и Таджикистан. "Многие граждане Кыргызстана (не знаю, как в Таджикистане) не поняли, почему, когда именно во время конфликта на границе в Душанбе проходило заседание секретарей Совбезов стран-членов ОДКБ, ни представитель Кыргызстана, ни представитель Таджикистана не подняли этот острейший вопрос, и ему на заседании не уделили должного внимания. Вряд ли чиновники такого уровня были не в курсе, что происходит на границе между их государствами", - рассуждает политолог. В результате имидж организации, на которую можно было бы рассчитывать как на примирителя в конфликте двух соседей, от этого пострадал.

Пограничники на таджикско-афганской границе

Пограничники на таджикско-афганской границе

При этом ситуация такова, что без участия извне Кыргызстан и Таджикистан вряд ли выйдут из нынешнего пике, считает Беате Эшмент. Но, продолжает она, в самой ОДКБ нет полного единства - идут разговоры, что Москва больше на стороне Душанбе, а Нур-Султан - больше на стороне Бишкека. "Есть надежда на Ташкент, поскольку президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев многого достиг на внешнеполитическом поле за время своего правления, и региональное миротворчество было бы в ключе его политики, а успех в этом был бы высоко оценен в самом Узбекистане", - говорит сотрудница ZOiS. Но, продолжает она, "пока не факт, что у него для этого хватит авторитета в Кыргызстане и в Таджикистане". Там привыкли ориентироваться на собственные порядки, а не на мнение со стороны. А в этих порядках значительную роль играет фактор силы, роль же рациональных решений снижается.

Кто не заинтересован в решении проблемы границ

"Не только в СМИ и в комментариях в соцсетях обеих стран, но на онлайн-мероприятиях ученых я наблюдаю, с какой агрессивной аргументацией стороны нападают друг на друга. Хотя ученые раньше все же старались сохранять дистанцию от крайних эмоциональных суждений. И у меня возникает устойчивое опасение, что нас ждет дальнейшая эскалация конфликта", - констатирует берлинский эксперт.

Она признает, что пока не видит решения проблемы, корень которой находится в споре о линии границы и о пользовании водой и дорогами в приграничье. Однако "и на местах, и в обеих столицах есть влиятельные силы, которые не заинтересованы в проведении четкой границы и установлению на ней контроля", говорит Беате Эшмент. По ее словам, в нынешнем положении оптовым торговцам контрабандным товаром - наркотиками, оружием, людьми, топливом, контрафактом - проще переходить из страны в страну.

"Я со своим западным подходом сказала бы, что надо спуститься на уровень самой первичной проблемы - вопросов земли и границы, и постараться на месте найти компромиссное решение, которое обе стороны смогут представить как успех. Но в регионе это не очень принято", - считает Беате Эшмент.

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    В Таджикистан - на полгода

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  • Российские солдаты в Таджикистане

    Российская военная база в Таджикистане

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    То, что предпочтение отдается самым выносливым, совсем неслучайно. Ведь в Таджикистане российским военным приходится служить в условиях совершенно непривычного климата. Зимой здесь очень влажно, а летом температура достигает 50 градусов.

  • Российские солдаты в Таджикистане

    Российская военная база в Таджикистане

    Особенная экипировка

    Летняя военная форма солдат 201-й базы отличается от экипировки военнослужащих непосредственно в России. Она создана специально для несения службы в регионах с жарким климатом. В комплект входят полевая куртка на молнии, футболка и шорты. Вместо привычных фуражек - кепки и панамы. А на ногах облегченные ботинки, похожие на обувь американских морских пехотинцев.

  • Российские танки в Таджикистане

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    С учетом региона базирования готовят и боевую технику. Она, по словам танкистов, требует в Таджикистане не только специфической внешней окраски. Танки и бронетранспортеры должны сохранять боеспособность при местной 50-градусной жаре и передвигаться по высокогорной местности.

  • Российские солдаты 201-й базы во время обеда

    Российская военная база в Таджикистане

    Альтернатива отъезду на заработки

    На территории душанбинского гарнизона 201-й военной базы помимо россиян можно встретить немало и жителей Таджикистана. Они работают тут в качестве вольнонаемных служащих, получая достаточно высокие по местным меркам зарплаты. Кто-то устраивается водителем, кто-то участвует в строительстве объектов, а кто-то трудится в столовой.

  • Таджикские строители работают на российской военной базе

    Российская военная база в Таджикистане

    Работа для бывших гастарбайтеров

    Эти двое молодых таджикистанцев когда-то были трудовыми мигрантами, работая сначала в Москве, а потом в Поволжье. Теперь их жизнь также связана с Россией, но уже дома. Ребята рассказали, что в их строительной бригаде почти все рабочие - бывшие гастарбайтеры. В июне они планируют сдать новый жилой комплекс для российских офицеров.

  • Душанбинский таксист Руслан Шарофов

    Российская военная база в Таджикистане

    Хороший заработок

    Те, кто хочет, но пока не может получить работу на 201-й базе, ищут заработок у ее ворот. Душанбинскому таксисту Руслану Шарофову 27 лет. Каждый вечер он подъезжает к гарнизону, где у него eöt есть постоянные клиенты. Кого-то нужно подвезти на рынок, кого-то - в центр таджикской столицы. В среднем Шарофов ежедневно зарабатывает около 100 сомони (около 600 рублей в пересчете).

  • Такси рядом с российской военной базой в Душанбе

    Российская военная база в Таджикистане

    Выгодные клиенты

    Таких, как Руслан, у ворот российской базы много. Таксисты говорят, что российские военные - щедрые клиенты, они редко торгуются и не доставляют хлопот водителям. Эта точка - одна из самых выгодных для душанбинских таксистов. Потому здесь в часы пик целые очереди из машин.

  • Российские военные в Таджикистане

    Российская военная база в Таджикистане

    Очередь за Таджикистаном

    Российская Госдума уже ратифицировала новое соглашение, касающее будущего 201-й базы. Теперь очередь за парламентом Таджикистана. Ожидалось, что он рассмотрит этот вопрос еще до летних каникул. Но, судя по всему, депутаты отложат ратификацию документа на осень. В России из-за возникшей задержки звучат голоса, что Душанбе, возможно, еще хочет поторговаться.

    Автор: Галим Фасхутдинов, Душанбе


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