Возобновление военного конфликта Бишкека и Душанбе - опасность велика?

За 30 лет никогда еще Таджикистан и Кыргызстан не были столь близки к войне друг с другом. Это утверждение 1 июня в беседе с DW высказала сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment). По ее оценке, хотя интенсивность апрельского вооруженного конфликта с участием армейских и полицейских формирований обеих стран, не сравнима с конфликтом в Нагорном Карабахе, опасность того, что там произойдет подобная эскалация, очень велика.

Меры Бишкека в отношении Душанбе. Зачем их ужесточили?

"Сейчас, после столкновений на границе, приведших к жертвам, новое руководство Кыргызстана нуждается в успехе в глазах населения, тем более, что национализм был сильно использован этой командой в ходе предвыборной кампании. С другой стороны, и глава Таджикистана Эмомали Рахмон на фоне отсутствия успехов в экономике тоже должен показать себя "защитником народа" и национальной чести", - говорит Беате Эшмент.

Беате Эшмент

В этом контексте эксперт анализирует последние действия Бишкека. 21 мая правительство Кыргызстана ограничило въезд, выезд и пребывание на территории республики граждан Таджикистана. На всех пяти пограничных КПП с Таджикистаном ограничен пропуск товаров и транспортных средств. По сведениям таджикских СМИ, грузовики с таджикскими номерами в Кыргызстане начали задерживать представители так называемой "Народной армии". А в бишкекском аэропорту 25 мая пограничники не пустили в страну более полутора сотен пассажиров чартера таджикской авиакомпании "Сомон Эйр", прилетевших из Душанбе. При этом пограничники "развернули" лишь тех прилетевших, кто был гражданином Таджикистана, включая тех, кто летел транзитом.

О выдаче оружия населению Кыргызстана и Таджикистана

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что парламент Кыргызстана обсуждает законопроект о выдаче стрелкового оружия жителям приграничных территорий, которые пройдут специальную подготовку и будут "оказывать информационную поддержку погранслужбе страны". Беате Эшмент исходит из того, что закрытие границы, запрет на въезд авиапассажиров, имеющих "не ту" национальность, подготовка к раздаче оружия населению - это признаки предвоенной ситуации.

Таалатбек Масадыков

Бывший директор специальной политической миссии ООН в Афганистане, политолог Таалатбек Масадыков согласен с такой оценкой коллеги из ФРГ. Он, в частности, обращает внимание на то, что сразу после вооруженного конфликта, когда в обеих странах еще свежа память о его жертвах, обсуждение законопроекта об облегчении выдачи оружия населению должно было насторожить соседей. "Насколько я знаю, руководство спецслужб Таджикистана задало такой вопрос коллегам из Кыргызстана - как такая инициатива согласуется с теми договоренностями , которые были достигнуты сразу после конфликта на границе? Это было сделано не очень дипломатично со стороны Бишкека. С другой стороны, Бишкеку известно, что население отдельных населенных пунктов в Таджикистане оружие получило", - говорит собеседник DW.

Афганский фактор конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном

Он обращает внимание на важный фактор, влияющий на ситуацию в обеих республиках. Речь идет о возрастающей напряженности на севере Афганистана. "Специалистам по безопасности известно, что боевики - граждане республик Центральной Азии из соседнего Афганистана и иными путями сейчас возвращаются в наши страны", - подчеркивает Масадыков. По его словам, исходя из этого тревожного факта и после апрельского инцидента между Кыргызстаном и Таджикистаном, силовики обеих республик должны были усилить меры безопасности.

И это в их общих интересах, тем более, что конфликты, происходящие в регионе, притягивают к себе боевиков из Афганистана. Но делать это надо было с повышенной чувствительностью к ситуации, а непродуманность решений, даже продиктованных мерами безопасности, приводит к таким инцидентам, как с пассажирами рейса из Душанбе и с закрытием границы. Что ведет лишь к увеличению напряженности, считает политолог. "Я очень надеюсь, что такие решения будут вскоре отменены", - говорит он.

Помирит ли ОДКБ Бишкек и Душанбе

По мнению Масадыкова, апрельский инцидент показал большие пробелы в работе ОДКБ, членами которой являются и Кыргызстан и Таджикистан. "Многие граждане Кыргызстана (не знаю, как в Таджикистане) не поняли, почему, когда именно во время конфликта на границе в Душанбе проходило заседание секретарей Совбезов стран-членов ОДКБ, ни представитель Кыргызстана, ни представитель Таджикистана не подняли этот острейший вопрос, и ему на заседании не уделили должного внимания. Вряд ли чиновники такого уровня были не в курсе, что происходит на границе между их государствами", - рассуждает политолог. В результате имидж организации, на которую можно было бы рассчитывать как на примирителя в конфликте двух соседей, от этого пострадал.

Пограничники на таджикско-афганской границе

При этом ситуация такова, что без участия извне Кыргызстан и Таджикистан вряд ли выйдут из нынешнего пике, считает Беате Эшмент. Но, продолжает она, в самой ОДКБ нет полного единства - идут разговоры, что Москва больше на стороне Душанбе, а Нур-Султан - больше на стороне Бишкека. "Есть надежда на Ташкент, поскольку президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев многого достиг на внешнеполитическом поле за время своего правления, и региональное миротворчество было бы в ключе его политики, а успех в этом был бы высоко оценен в самом Узбекистане", - говорит сотрудница ZOiS. Но, продолжает она, "пока не факт, что у него для этого хватит авторитета в Кыргызстане и в Таджикистане". Там привыкли ориентироваться на собственные порядки, а не на мнение со стороны. А в этих порядках значительную роль играет фактор силы, роль же рациональных решений снижается.

Кто не заинтересован в решении проблемы границ

"Не только в СМИ и в комментариях в соцсетях обеих стран, но на онлайн-мероприятиях ученых я наблюдаю, с какой агрессивной аргументацией стороны нападают друг на друга. Хотя ученые раньше все же старались сохранять дистанцию от крайних эмоциональных суждений. И у меня возникает устойчивое опасение, что нас ждет дальнейшая эскалация конфликта", - констатирует берлинский эксперт.

Она признает, что пока не видит решения проблемы, корень которой находится в споре о линии границы и о пользовании водой и дорогами в приграничье. Однако "и на местах, и в обеих столицах есть влиятельные силы, которые не заинтересованы в проведении четкой границы и установлению на ней контроля", говорит Беате Эшмент. По ее словам, в нынешнем положении оптовым торговцам контрабандным товаром - наркотиками, оружием, людьми, топливом, контрафактом - проще переходить из страны в страну.

"Я со своим западным подходом сказала бы, что надо спуститься на уровень самой первичной проблемы - вопросов земли и границы, и постараться на месте найти компромиссное решение, которое обе стороны смогут представить как успех. Но в регионе это не очень принято", - считает Беате Эшмент.

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