Кыргызстан и Таджикистан договорились полностью прекратить огонь на границе

Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на приграничной территории. Председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев и председатель Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов подписали соответствующий протокол в субботу, 1 мая. Стянутые к границе войска будут отведены в место постоянной дислокации, отметил Ташиев.

Между тем, несколько десятков человек вышли на стихийный митинг в Бишкеке в поддержку жителей Баткенской области. Демонстранты хотят, чтобы к ним вышел кыргызский президент Садыр Жапаров и требуют выдать им оружие для защиты границы. Однако Совет безопасности республики указал, что требование о выдаче оружия невыполнимо.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана возник 28 апреля из-за участка водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара. Попытка одной из сторон установить там видеонаблюдение привела к росту напряженности: стороны забросали друг друга камнями. Позднее ситуация переросла в конфликт с участием военных и применением огнестрельного оружия.

Два дня траура в Кыргызстане

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, но на следующий день перестрелка на границе с Таджикистаном возобновилась. По последним данным, с обеих сторон пострадали более 250 граждан и более 40 погибли. Кыргызские власти объявили 1 и 2 мая днями национального траура.

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