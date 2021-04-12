Президент стал ханом? Зачем в Бишкеке опять поменяли конституцию

11 апреля 2021 года, в один день с местными выборами, в Кыргызстане прошел референдум по принятию проекта новой конституции. Предлагаемые поправки в основной закон, прежде всего, направлены на усиление полномочий президента. По предварительным данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 35 процентов зарегистрированных избирателей. При этом более 89 тысяч бюллетеней на референдуме ЦИК признал недействительными.

Однако, исходя из данных явки, плебисцит был признан состоявшимся, поскольку ее порог в 30 процентов был преодолен. За изменение конституции проголосовали 79,31 процента, против - 13,65 процента. Официальные итоги референдума ЦИК КР подведет до 2 мая. После конституционного референдума в стране должны состояться досрочные парламентские выборы.

Зачем президенту Жапарову нужны поправки в конституцию

Инициатором изменения Конституции КР выступал победивший на досрочных президентских выборах 10 января 2021 года Садыр Жапаров. На референдуме по определению формы государственного правления, прошедшем в один день с выборами президента, за переход от парламентско-президентской к президентской форме проголосовало свыше 81 процента избирателей.

Разработкой поправок в конституцию занималось специально созванное для этого конституционное совещание из 89 человек. Критики отмечают, что большая часть членов конституционного совещания и авторов поправок - сторонники Жапарова, разделяющие его взгляды. Рассматривали же проект конституции депутаты парламента, который после смены руководства Кыргызстана с октября прошлого года фактически лишен власти.

Президент станет ханом, а Курултай заменит парламент - это правда?

Как отмечают международные эксперты, новая конституция не только фактически меняет политическое устройство государства, но и базовые конституционные принципы. Ее статьи поддерживают неотрадиционалистскую концепцию. Например, в то время, как количество мест в однопалатном парламенте сокращено со 120 до 90, в качестве совещательного и наблюдательного органа будет выступать народный Курултай - общественно-представительное собрание, которое будет давать рекомендации по направлениям общественного развития. Кто будет в него входить, пока непонятно. Но решение о созыве Курултая принимает президент.

Садыр Жапаров во время избирательной кампании 2020 года

Согласно поправкам, за которые проголосовали избиратели, во главе государства стоит президент. Он может занимать этот пост два срока подряд, каждый из них по 5 лет, а не один раз и 6 лет, как было раньше. Он же возглавляет исполнительную власть, руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях кабинета министров и несет персональную ответственность за работу правительства. С согласия парламента президент назначает премьер-министра.

Полномочия президента могут быть прекращены досрочно в случае отставки по его заявлению, отрешения его от должности в предусмотренном конституцией порядке, а также при невозможности осуществления полномочий по болезни или в случае смерти.

Кроме того, эксперты критиковали новый проект конституции за то, что в нем отсутствует приоритет верховенства права. Вместо этого в преамбуле идет речь об ориентации на традиции и опыт предков и особо делается акцент на общечеловеческих моральных ценностях. Преимущество отдается при этом патриархальным институтам: семье, религии, обычаям.

По сообщению киргизских СМИ, многие местные юристы и гражданские активисты выступали против нового проекта конституции, назвав его "Ханституцией", а Садыра Жапарова обвиняли в попытке узурпировать власть, сравнивая его с "ханом". Критике они подвергли и одну из поправок, в которой идет речь о роли Курултая.

За что критиковали проект новой конституции?

Всего в действующий основной закон страны внесена 81 поправка. Но общественного обсуждения их не было, хотя проект и был опубликован на официальном сайте парламента. Этот документ, подготовленный Конституционным совещанием, раскритиковали как отечественные эксперты и юристы, так и международные правовые институты, включая Венецианскую комиссию и БДИПЧ ОБСЕ.

Бишкек, здание Белого дома

Представители международной правозащитной организации Human Rights Watch даже заявили, что выносимые на референдум поправки в конституцию подрывают нормы о правах человека и нарушают баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью. Кроме того, в новой конституции существенно ограничиваются права граждан на свободу мирных собраний, а также на свободу выражения мнения.

Граждане, которые не были согласны с новым проектом конституции, провели в Бишкеке марши протеста. Но, несмотря на всю критику, дорабатывать документ с учетом замечаний никто не стал.

Как часто менялась Конституция Кыргызстана?

Как отмечают местные СМИ, это одиннадцатый по счету конституционный референдум в республике. Первая Конституция независимого Кыргызстана была принята в 1993 году. Она определяла полномочия президента, парламента и правительства. За 30 лет поправки в нее путем референдума вносились 10 раз. Во время правления Аскара Акаева основной закон пять раз пересматривался в сторону усиления полномочий президента. Поправки вносились и в иные разделы в 1994, 1996, 1998, 2001 и 2003 годах.

Протесты в Бишкеке в октябре 2020 года

После внесения изменений в основной закон страны в 2003 году оппозиция обвинила президента Аскара Акаева в узурпации власти и неконституционности его третьего президентского срока. Тогда же была введена мажоритарная система избрания Жогорку Кенеша и ликвидирован двухпалатный парламент. В феврале 2005 года состоялись парламентские выборы. Победа на них партии, членами которой были дети Акаева, и тот факт, что в парламент не прошла оппозиция, вызвали масштабные акции протеста по всей республике. В марте в стране произошла смена власти, и Аскар Акаев бежал из страны.

При пришедшем ему на смену Курманбеке Бакиеве в октябре 2007 года на очередном всенародном референдуме была принята новая редакция конституции. Тогда, согласно внесенным изменениям, была введена пропорциональная система избрания депутатов парламента. Их число сокращалось до 90. За парламентом закреплялись контрольные функции, но в рамках не особо широких полномочий. За президентом оставалось право отправлять в отставку Кабмин и его главу на основании поданного заявления. Кроме того, президент сам мог инициировать законопроекты и обладал правом вето. Глава государства представлял кандидатуры судей Конституционного суда для утверждения их парламентом и определял внешнюю политику.

Бакиевская конституция просуществовала почти три года. В 2010 году, после того, как 7 апреля к власти пришла оппозиция, временное правительство провело референдум по принятию новой редакции основного закона страны. Тогда была принята конституция, изменившая форму правления с президентской на парламентскую.

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