 Даст ли Москва деньги Бишкеку? Что пообещал Жапаров | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 05.02.2021

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Мир

Даст ли Москва деньги Бишкеку? Что пообещал Жапаров

В Кыргызстане - новое правительство. Что известно о новом премьере и составе кабинета министров, и стоит ли ждать от него радикальных реформ, которые пообещал президент Садыр Жапаров?

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Парламент Кыргызстана единогласно утвердил Улукбека Марипова новым премьер-министром республики, а президент Садыр Жапаров подписал указ о его назначении. В этот же день, 3 февраля, перед зданием парламента Кыргызстана собрались люди, которые пришли выразить несогласие с назначением Марипова на пост премьера. Кто он - новый глава правительства Кыргызстана, чем уже известен, и стоит ли ждать при нем реформ, которые пообещал новый президент Садыр Жапаров?

Улукбек Марипов - новый премьер Кыргызстана  

Первым делом 40-летний Улукбек Марипов заявил о намерении сократить состав правительства. Сразу после его назначения это намерение было удовлетворено парламентом и президентом - количество министерств и ведомств, по сравнению со структурой прежнего Кабмина, сократилось почти в два раза.

Новый премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов

Новый премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов

Улукбек Марипов начал свою карьеру с должности ведущего специалиста министерства финансов в 2001 году. А до этого возглавлял крестьянское хозяйство в родной Ошской области. До 2005 года был помощником председателя комитета по доходам при Минфине, а также консультантом при губернаторе Баткенской области.

С 2006 года Марипов работал в различных отделах президентской администрации, а в 2011 перешел в аппарат правительства. В 2015-2016 годах, при правлении Алмазбека Атамбаева, был первым заместителем руководителя президентской администрации. А последние пять лет он возглавлял Счетную палату Кыргызстана, и не выделялся радикальными реформаторскими предложениями. При этом новый президент страны Садыр Жапаров как раз успел сделать ряд таких заявлений, которые говорят о том, что его курс будет решительно отличаться от курса его предшественника, Сооронбая Жээнбекова.

Вернуть мигрантов, достроить ГЭС и отдать долг КНР. Что еще обещает Жапаров?  

Вот перечень таких предложений - значительно сократить государственный аппарат, вернуть в Кыргызстан трудовых мигрантов и предоставить им рабочие места в республике, довести до осуществления масштабные проекты Камбаратинской ГЭС-2 и Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций, пересмотреть соглашения с иностранными инвесторами по золоторудным месторождениям и погасить внешний долг перед Китаем.

Садыр Жапаров во время избирательной кампании

Садыр Жапаров во время избирательной кампании

Но прежде Садыр Жапаров продвинул проект изменения конституции, который позволит сосредоточить значительно большие властные полномочия в руках президента, чем это было раньше. Но у этих предложений есть несколько "но".

"Дело в том, что еще во время предвыборной кампании Садыр Жапаров обещал золотые горы, и сейчас он записал часть своих обещаний в виде государственной программы. Но Кыргызстан крайне нуждался и нуждается в деньгах. А все эти предложения требуют больших денег. Откуда правительство их возьмет - вот главный вопрос, на который президент пока не ответил", - анализирует ситуацию сотрудница берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment).

Где Бишкек возьмет деньги? В Москве, но не только

Где можно взять деньги на такую программу? Вспомним, что первый свой зарубежный визит в качестве главы государства Жапаров нанес в Москву. Готова ли она помочь материально? "То, как Садыр Жапаров пришел к власти, не вызвало в Кремле восторга. Но там воспринимают Кыргызстан как нестабильную страну в своем окружении и понимают, что если ее не поддерживать, то государство развалится", - отмечает Беате Эшмент. Она не исключает материальной поддержки Бишкека со стороны России.

Беате Эшмент

Беате Эшмент

Еще одна возможность - это собрать деньги с населения, то есть провести мягкую или более жесткую экспроприацию. И этот подход, по информации немецкого эксперта, существует не только на бумаге, он взят властью на вооружение. "По тем беседам, которые я вела с людьми в Кыргызстане, складывается впечатление, что мелкий бизнес сейчас в страхе перед такой экспроприацией", - говорит сотрудница ZOiS в интервью DW.

Что касается национализации или пересмотра соглашений по месторождениям золота "Кумтор" и "Джеруй", то это сомнительный путь обогащения казны. "Для ведения разработок на рудниках нужны сложные технологии, которые Кыргызстан в одиночку не освоит. Так что национализация или другой путь, пугающий зарубежных инвесторов, денег государству сам собой не прибавит. Садыр Жапаров из тюрьмы  очень много усилий приложил к тому, чтобы прийти к власти, и гораздо меньше к тому, как этой властью пользоваться для проведения продуманной стратегии", - считает Беате Эшмент.

Как выглядит новое правительство и будут ли реформы? 

С тем, что о новом курсе власти пока говорить сложно и пока имеются лишь ее заявления, согласен политолог Таалатбек Масадыков. У него сложилось впечатление, что "власть забрасывает предложения в общественное поле и следит за реакцией". А тем временем команда нового президента пытается реструктуризировать правительство. Идет сокращение и централизация аппарата. "Например, госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями упразднили, а функции Финпола передали МВД. Но что значит сейчас выдвижение в премьеры чиновника, который был во власти и при Жээнбекове, и при Атамбаеве, и до них? Признание его опыта, раз так долго во власти? Или, наоборот, что он такой невзрачный, что всем был удобен? Возможно, его предлагают, потому что после принятия новой конституции должны быть выборы в парламент, а потом все равно придет новое правительство. И, понимая, что в ближайшие несколько месяцев не будет прорыва в реформах, нужно будет кого-то обвинить в провале", - рассуждает собеседник DW.

Таалатбек Масадыков

Таалатбек Масадыков

Беате Эшмент также указывает на то, что рассчитывать на приход правительства реформаторов вместе с Улукбеком Мариповым вряд ли стоит, поскольку "когда будет принята новая конституция, карты будут все равно заново перетасованы". Однако значительные перемены, произошедшие де-факто с приходом Садыра Жапарова, она готова констатировать - а именно две. "Одно уже произошедшее изменение - это новая конституция с усилением президентской власти. Второе изменение - это сильное и обширное давление на бизнес и на юстицию. Что из этого выйдет, пока не ясно, но я не считаю это изменение позитивным", - подчеркивает немецкий эксперт.  

Борьба с коррупцией или просто обещание? 

Таалатбек Масадыков исходит из того, что предложенный состав правительства - это не вполне те, кто может справиться с решительными мерами и выстроить новую систему. Пример - борьба с коррупцией. Она, по словам политолога, идет избирательно, так же, как при предыдущей власти. "Каждый режим приходит и начинает выборочно сажать тех, кто был против него. Проводятся показные посадки, как недавно произошло с бывшим главой пресс-службы президента страны. Очень трудно у нас в маленькой стране провести тотальное наказание коррупционеров, поскольку они связаны со своими семьями, с земляками. Борьба ведется с физическими лицами, а коррупционные схемы в налоговой службе, и в других сферах, сохраняются", - продолжает Масадыков.

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    Автор: Наталья Позднякова


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