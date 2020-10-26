Баку и Ереван обменялись военнопленными

Баку и Ереван осуществили обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщил на брифинге командующий группировкой миротворцев РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

По его словам, процедура осуществлялась в соответствии "с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года".

"В результате под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной возвращены 44 человека, которые прибыли со мной на аэродром Эребуни", - цитирует слова Мурадова агентство "Интерфакс".

Вице-премьер Армении Тигран Авинян подтвердил в Facebook, что "в Армению при посредничестве российских миротворцев возвращены 44 наших соотечественника". "Возвращаются те пленные, пленение которых подтверждено Азербайджаном и Красным крестом", - написал Авинян. По его словам, процесс выявления и возвращения остальных пленных продолжается.

В азербайджанской государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан также подтвердили начало обмена. "Возвращение пленных и заложников началось 14 декабря этого года", - подчеркивается в заявлении комиссии. В нем, в частности, уточнялось, что граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, задержанные в июле 2014 года в Карабахе, доставлены "в Баку самолетом". После карантина в связи с пандемией коронавируса они смогут вернуться в семьи.

По данным омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна на начало декабря, азербайджанская сторона удерживала примерно 60 армянских военнопленных и около 40 гражданских лиц. По утверждению госкомиссии Азербайджана, Армения на 1 декабря удерживала 871 гражданина Азербайджана. Из них - 604 военнослужащих и 267 гражданских лиц.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Летом 2020 года обострился конфликт в районе Нагорного Карабаха между Азербайджаном с одной стороны, а также Арменией и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики - с другой. 27 сентября в регионе начались масштабные боевые действия, которые продолжались до начала ноября. 9 ноября глава правительства Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, подразделения Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России.

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