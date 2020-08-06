Кыргызстан: хрупкая демократия в Центральной Азии

По азиатским меркам Кыргызстан - небольшое государство: его общая площадь составляет всего 200 тыс. квадратных километров. Его северный сосед Казахстан более чем в десять раз больше, а по сравнению с гигантским Китаем на востоке Кыргызстан выглядит и вовсе крошечным.

Разнообразие пейзажей этой бывшей советской республики поражает: бескрайние степи вдруг сменяются цветущими лугами, на горизонте высятся заснеженные горные вершины, а пересекающие территорию страны реки кажутся бесконечными. Богатство природы резко контрастирует с городскими ландшафтами: обшарпанные многоэтажки времен СССР соседствуют с ветхими хибарами с крышами из гофрированного железа, кое-где особняком стоят несколько современных высотных зданий. Если отъехать подальше от столицы страны Бишкека, картина становится еще более удручающей.

Многие кыргызстанцы вынуждены становиться трудовыми мигрантами

С начала пандемии в и без того небогатой стране резко возрос уровень бедности: в 2020 году, по данным Нацстаткома, инфляция достигла 9,7 процента, а объем ВВП упал на 8,6 процента - это худший показатель за последние 26 лет. В марте 2021 года Всемирный банк прогнозировал, что в 2021 году уровень бедности в Кыргызстане может вырасти до 35 процентов.

Многие жители страны становятся трудовыми мигрантами и в поисках лучшей доли отправляются на заработки в Россию или соседний Казахстан. По неофициальным данным, за рубежом работают около 1,5 миллиона кыргызстанцев - почти четверть населения страны. В основном это люди в возрасте до 30 лет. В разговорах со студентами и выпускниками вузов рефреном звучат слова: "Я хочу уехать за границу".

Страх перед ростом радикализма

Если экономическая ситуация в большинстве центральноазиатских стран выглядит более-менее одинаково, с политической точки зрения Кыргызстан отличается от своих соседей. Это единственная страна в регионе со свободными президентскими и парламентскими выборами, страна, которую, пусть и с натяжкой, но можно назвать демократической. При этом в Кыргызстане царит безудержная коррупция, которую с момента обретения независимости в 1991 году не смогло победить или хотя бы взять под контроль ни одно правительство. Более того, сама политическая элита страны часто коррумпирована.

Шакират Токтосунова

Несмотря на это, Шакират Токтосунова из НКО International Alert уверена в том, что Кыргызстан - "действительно демократическая страна". С 2017 года Шакират участвует в проекте "Конструктивные диалоги о религии и демократии в Кыргызстане". В этом секулярном государстве около 75% составляют мусульмане; самое большое религиозное меньшинство - христиане. Конфликты между конфессиями существуют, но в последнее время их стало меньше, утверждает Шакират.

Однако в стране с беспокойством смотрят на развитие ситуации в находящемся недалеко Афганистане - немало тех, кто боится, что приход к власти исламского радикального движения "Талибан" может спровоцировать рост экстремистских настроений в Кыргызстане. "Некоторые опасаются того, что внутри страны находятся спящие террористические группировки", - поясняет Шакират Токтосунова. Подобные опасения небезосновательны - когда в 2014 году террористическая группировка "Исламское государство" установила контроль над некоторыми районами Сирии и Ирака, в ее рядах были и кыргызские боевики.

Впрочем, несмотря на опасность радикализации, Шакират уверена в том, что Кыргызстан и в будущем останется секулярным государством. Однако шаги в построении демократического государства не всегда легко даются Кыргызстану: в 2020 году после манипуляций на парламентских выборах в стране вспыхнули протесты, которые повлекли за собой отставку президента и правительства; результаты выборов были аннулированы. 28 ноября в стране должен быть избран новый парламент.

Фундамент для построения демократического общества

"Нам пока не удалось построить что-то стабильное", - с сожалением говорит Шамиль Ибрагимов, исполнительный директор кыргызского отделения фонда "Открытое общество", основанного американским бизнес-магнатом Джорджем Соросом. Но Ибрагимов не теряет надежды. "В отличие от наших соседей, у нас есть фундамент для построения демократического общества", - уверен он. Насколько устойчив этот фундамент в долгосрочной перспективе, можно только предполагать.

Шамиль Ибрагимов

Если в качестве критерия взять явку избирателей, ситуация выглядит не особо утешительно. На парламентских выборах в 2020 году, впоследствии признанных недействительными, этот показатель составил всего 56 процентов. Во время парламентских выборов десять лет назад на избирательные участки еще пришел 61 процент избирателей, с тех пор явка неуклонно уменьшалась. Еще ниже был интерес к президентским выборам в январе этого года, когда проголосовало только 39,5 процента.

Шамиль Ибрагимов из фонда "Открытое общество" испытывает смешанные чувства по поводу будущего страны. Правительство боится народа, а народ не уважает правительство, говорит он. Ощутимого прогресса не видно нигде. Попытка победить коррупцию в судебной системе, по словам Ибрагимова, успехом не увенчалась. То же можно сказать и о сфере экономики. "Я думаю, что теневой сектор экономики в стране по объему не меньше реального", - добавляет Ибрагимов.

Имидж Путина и ностальгия по советским временам

Фонд Сороса работает в Кыргызстане с 1993 года. За это время его сотрудники привыкли к настороженному, а порой и враждебному отношению к их организации. В стране в целом скептически относятся к многочисленным НКО. Не в последнюю очередь это объясняется влиянием в регионе России. Сотни тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана, которые работают в больших городах РФ, регулярно отправляют своим семьям на родине деньги. Поэтому неудивительно, что в целом у президента Путина положительный имидж в этой центральноазиатской стране.

Большой популярностью пользуются здесь и российские телеканалы. По словам Ибрагимова, именно они ответственны за формирование образа России в стране. В беседах с пожилыми кыргызстанцами нередко можно ощутить ностальгию по советским временам. Тем больше внимания организации гражданского общества уделяют работе с молодежью. Недавно фонд "Открытое общество" открыл медиалабораторию для блогеров и авторов подкастов. "Наша задача - поддержать их", - говорит Шамиль Ибрагимов.

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