Кыргызстан вводит регулирование цен на подсолнечное масло и сахар

Кабинет министров Кыргызстана вводит временное государственное регулирование цен на "отдельные виды социально значимых товаров", включая подсолнечное масло и сахар-песок. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 10 мая, в постановлении правительства страны.

Решение принято "в целях обеспечения" доступности продукции. Следить за стоимостью поручено Государственному агентству антимонопольного регулирования.

Постановление вступит в силу через 15 дней

Министерству экономики и финансов предстоит уведомить на этот счет Евразийскую экономическую комиссию и государства Евразийского экономического союза.

Распоряжение подписано премьером Улукбеком Мариповым и вступит в силу через 15 дней после опубликования.

В России цены на сахар и подсолнечное масло заморожены до конца первого квартала 2021 года.

Смотрите также: