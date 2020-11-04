Президент Кыргызстана подписал измененную конституцию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новую редакцию конституции страны, в котором учтены поправки, принятые по итогам апрельского референдума. Кроме того, он утвердил закон "О Конституции Кыргызской Республики", - сообщила в среду, 5 мая, пресс-служба Жапарова в Бишкеке.

В тот же день президент Кыргызстана обратился к гражданам по случаю Дня конституции, выразив надежду, что измененный Основной закон будет успешно служить их интересам и "способствовать дальнейшему эффективному развитию" страны. "Новая Конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество", - отметил он.

Усиление полномочий президента и ослабление парламента

По данным ЦИК, на референдуме в апреле более 79 процентов избирателей Кыргызстана (более 1 миллиона человек) проголосовали за принятие проекта новой конституции, направленной, в первую очередь, на усиление президентских полномочий. Против высказались более 13 процентов проголосовавших. Новая редакция Конституции Кыргызстана предусматривает переход от парламентско-президентской республики к президентской форме правления. Кроме того, вводится институт Народного курултая (Народного собрания), а также сокращается со 120 до 90 число депутатов парламента Жогорку Кенеш.

Инициатором поправок выступил победивший на досрочных президентских выборах в январе Садыр Жапаров. В один день с выборами главы государства в Кыргызстане прошел референдум по изменению формы государственного правления. Переход к президентской республике поддержали более 81 процента избирателей.

Смена власти в Киргизии

К смене власти в Кыргызстане привели протесты после парламентских выборов в октябре 2020 года, переросшие в беспорядки. В итоге результаты голосования были отменены, а тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Парламент избрал премьер-министром освобожденного во время беспорядков из колонии Жапарова, а в январе он победил на президентских выборах и объявил о проведении конституционной реформы.

Конституция Кыргызстана была принята в мае 1993 года, впоследствии Основной закон неоднократно изменялся.

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