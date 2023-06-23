Центральная Азия - большой геополитический шпагат Европы

Президент ФРГ Штайнмайер побывал с визитом в Казахстане и Кыргызстане. В этом регионе доминируют Россия и Китай. Именно поэтому Европа может и хочет предложить себя в качестве еще одного игрока, пишет Кристиан Триппе.

Франка-Вальтера Штайнмайера встречают в Бишкеке Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Он просто не понимает, почему его постоянно спрашивают о России или Китае, говорит нам высокопоставленный чиновник казахстанского правительства в Астане. Ведь с экономической точки зрения Евросоюз является для Казахстана крупнейшим и самым важным партнером, за которым следует Россия и только потом - Китай. В чиновничьих кабинетах, рассказывает наш собеседник, попросивший не называть его имени и не цитировать его, ЕС рассматривают как единую структуру. Но то, что может порадовать политиков и функционеров в Брюсселе, в тех политических областях, где важны результаты, выраженные в конкретных цифрах и действиях, не столь ощутимо.

Евросоюз в качестве игрока, ведущего жесткую политику, Центральная Азия не знает. Гарантом безопасности он тоже не является. При этом уже более 16 лет существует увесистый документ - Центральноазиатская стратегия, который все это время пылится на полках в кабинетах чиновников ЕС, не оказывая никакого политического влияния.

ЦА - игровое поле для крупных держав

Эта стратегия была написана в свое время немецкими дипломатами, а МИД Германии в то время возглавлял Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steimeier), который сейчас, занимая пост президента ФРГ, с 19 по 23 июня посетил с визитом две центральноазиатские республики - Казахстан и Кыргызстан.

Кристиан Триппе Фото: DW

Нападение России на Украину перемешало все карты в геополитике. И Центральная Азия вновь появилась в качестве козыря, считавшегося утраченным. Казахстан уже давно превратился в самую важную страну в регионе. Из-за своих запасов природных ископаемых и источников энергии, а еще потому, что его правительство взяло осторожный курс на проведение реформ.

За рамками официальных переговоров Штайнмайер встретился с казахстанскими правозащитниками, которые критически относятся к действиям своего правительства и настаивают на дополнительных реформах. Один из участников этой встречи сообщает, что выразил свою обеспокоенность по поводу того, что Центральная Азия становится своего рода "заложником" великих держав, которые использует регион в первую очередь для своей геостратегической борьбы за власть. Имеется в виду Китай и Россия.

Но и США пытались вмешаться в эту большую геополитическую игру. В течение нескольких лет в Кыргызстане размещалась американская военная авиабаза, официально - чтобы обеспечивать провиантом контингент НАТО в Афганистане. Но для многих это лишь полуправда, которой США обосновали свое крупное военное присутствие в Центральной Азии после терактов 11 сентября 2001 года. Американская военная база в Кыргызстане - уже история, как и война с терроризмом, которую вели Соединенные Штаты. В бесславном выводе западного военного контингента из Афганистана амбициозные политики в Москве и Пекине увидели своего рода "зеленый свет" для удовлетворения собственных амбиций в отношении Центральной Азии.

Саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Декабрь 2022 года Фото: Konstantin Zavrazhin/Sputnik/Pool/REUTERS

Конечно, не случайно, что президент ФРГ посетил Казахстан и Кыргызстан, поскольку обе страны имеют крепкие торговые связи с Россией внутри ЕАЭС. Только Казахстан сумел при этом занять четкую позицию относительно войны России против Украины и выражается хотя и осторожно, но высказывая однозначную критику по поводу российского вторжения. Кыргызстан, который не так давно выбрал авторитарный внутриполитический курс, ведет себя сдержанно. Разговоры здесь идут об изменении климата, последствия чего сильно ощущаются в горах Тянь-Шаня. Ледники этого северного подножия Гималаев тают с рекордной скоростью, что - наряду с другими последствиями - влияет на управление водными ресурсами в регионе, который страдает от конфликтов из-за воды.

Тяжелое наследие СССР

Кыргызстан и Таджикистан осенью прошлого года вели бои на границе, что привело к жертвам с обеих сторон. Речь шла о спорных территориях, эксклавах и анклавах, а также о доступе к воде для питья и ирригации. Точная граница между Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном является предметом спора уже на протяжении более чем 30 лет с того момента, когда страны обрели национальный суверенитет и избавились от советского наследия.

Полицейские оттесняют добровольцев, которые хотят воевать на кыргызско-таджикской границе, сентябрь 2022 Фото: Vladimir Voronin/AP/dpa/picture alliance

В столице Кыргызстана Бишкеке президент ФРГ встретился со студентами Академии ОБСЕ. Это был доверительный разговор без включенных камер и микрофонов, по так называемым правилам Chatham House - оглашать можно лишь содержание беседы. Академия, говорит один из студентов из Таджикистана, один из немногих институтов, в котором речь идет о Центральной Азии как о едином целом. Поэтому он и поступил сюда на магистерскую программу "Политика и безопасность". Его сокурсник добавляет, здесь усиливается понимание и осознание похожих проблем во всех пяти странах - экономических, социальных и экологических вызовов.

Пять государств ЦА являются членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Академия ОБСЕ была основана в Бишкеке почти 20 лет назад. Дальше на восток ОБСЕ не простирается, там уже Китай. Но кроме связи с Европой, эти пять государств одновременно являются членами СНГ, в котором доминирует Россия, и ШОС (кроме Туркменистана), где руководит Китай. Даже просто перечисляя эти организации, становится понятно, каков ментально-геополитический шпагат для правительств в Астане, Бишкеке, Ташкенте, Душанбе и Ашхабаде.

Европа может быть партнером

Один из студентов Академии ОБСЕ в разговоре со Штайнмайером говорит, что его не покидает надежда, что все пять республик смогут когда-нибудь объединиться в своего рода союз. Позже студентка с юга Кыргызстана говорит, что, хотя это является утопией и таким, как ЕС, союз центральноазиатских республик никогда не будет, существует "центральноазиатская идентичность", связь культур через общую историю. Именно на этом можно в будущем строить региональное сотрудничество.

Премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру рассказывают о водородном проекте на побережье Каспийского моря Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Чем больше опций есть у региона, чем чаще наряду с Китаем и Россией появляется третий возможный партнер, прежде всего в экономике, но также и в политических вопросах, тем лучше. Таков, похоже, основной тон, с которым лидеры стран Центральной Азии реагируют на вновь пробудившийся интерес к их региону. На вопрос, какое поле для маневра существует у европейцев в ЦА, учитывая, что там имеются интересы КНР и России, Штайнмайер ответил философски: "Мы часто страдаем от переоценки и недооценки". Успешными он считает многолетние усилия немцев, направленные на урегулирование споров вокруг водных ресурсов. "Сегодня у нас более спокойная ситуация с политической точки зрения в отношении распределения воды", чем десять лет назад, говорит он. В целом, по словам президента ФРГ, существует большой интерес к более интенсивному политическому сотрудничеству в Центральной Азии как на официальном уровне, так и на уровне гражданского общества.

Автор: Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции DW.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: