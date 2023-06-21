Визит президента ФРГ в Казахстан. Правозащитники довольны

Во время визита в Казахстан президент ФРГ Штайнмайер встретился не только с руководством страны и предпринимателями. Делегация из Германии узнала и о том, что волнует гражданское общество.

Государственный визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в Казахстан завершился в среду, 21 июня. За два дня глава немецкого государства побывал в Астане и в Актау, а также на промышленных объектах на западе страны. В столице Казахстана главное внимание было уделено углублению политического и экономического сотрудничества между двумя странами, на западе РК речь шла о развитии конкретных промышленных проектов с участием европейских партнеров Казахстана.

Что беспокоит правозащитников в Казахстане

Своим мнением о положении дел в РК со Штайнмайером смогли поделиться не только президент страны Касым-Жомарт Токаев, министры или представители деловых кругов, но и местные правозащитники. В беседе с корреспондентом DW руководитель Казахстанского международного бюро по защите прав человека Евгений Жовтис признался: он доволен тем, что ему и его коллегам удалось донести до членов немецкой делегации свое мнение о том, как изменилась ситуация в регионе после беспорядков в Казахстане в январе 2022 года, полномасштабной российской агрессии против Украины и о том, с какими вызовами сталкивается Казахстан в связи с усилением влияния Китая в Центральной Азии.

"Я говорил, что нас интересует опыт Грузии, Украины и Молдовы. Что нам как-то надо отказываться от еще работающих у нас постсоветских институтов. Говорил, что Центральную Азию надо сохранить в евразийском векторе ОБСЕ, а не приписывать ее к Южной Азии или Ближнему Востоку, поскольку у нас общие проблемы с бывшими странами Советского Союза", - пояснил Евгений Жовтис. По его мнению, "государства центральноазиатского региона оказались в заложниках отношений стран Запада с Россией и Китаем, а также развязанной Россией войны в Украине".

Президент ФРГ Штайнмайер рассматривает экспозицию Национального музея РК Фото: Anatolij Weisskopf/DW

Сюрприз от Штайнмайера

А вот руководителю международного фонда защиты свободы слова "Адил соз" ("Честное слово") Карлыгаш Джаманкуловой важно было донести до немецких гостей критику принимаемых в Казахстане законов, касающихся работы средств массовой информации. Они, как считает Джаманкулова, могут затруднить работу журналистов и ограничить доступ к информации. Правозащитница также особо отмела важность формата, когда в графике визита делегаций высокого уровня есть место не только встречам с руководителями страны, но и неформальным беседам с представителями гражданского общества.

Приятной неожиданностью для многих казахстанцев стало и посещение Франком-Вальтером Штайнмайером Национального музея Республики Казахстан. "Вы знаете, это первый президент одной из ведущих стран мира, который посетил наш музей… Это очень хорошо и правильно! Именно у нас можно увидеть, что государственность Казахстана появилась не в 1991 году, а намного раньше", - с явной гордостью в голосе рассказал DW один из сотрудников Национального музея.

Из Казахстана президент Германии отправился в Кыргызстан, где он пробудет до 23 июня.

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