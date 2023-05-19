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Форум ЕС - Центральная Азия
Форум ЕС - Центральная Азия в Астане Фото: Anatoly Weißkopf/DW
ПолитикаКазахстан

ЕС странам Центральной Азии: Наше предложение - проект мира

Анатолий Вайскопф
43 мин. назад

В Алматы страны Центральной Азии договорились с ЕС, как и ранее на встрече с Китаем, развивать экономику и торговлю. В Казахстане считают, что эти два мероприятия противопоставлять друг другу нельзя. Подробности - у DW.

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В Алматы в пятницу, 19 мая, завершил свою работу Второй экономический форум "Европейский Союз - Центральная Азия". На нем были подписаны соглашения, которые где-то перекликаются с достигнутыми договоренностями на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане. Подробности - у DW.

Для участия в работе форума от Европейского Союза в Алматы прибыла представительная делегация во главе с вице-президентом Европейской комиссии по торговле и экономике Валдисом Домбровскисом, президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Ренно-Бассо и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинска. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан были представлены главами правительств - Алиханом Смаиловым, Акылбеком Жапаровым и Кохиром Расулзода. Узбекскую делегацию возглавил заместитель премьера Жамшид Ходжаев, туркменскую - министр финансов и экономики Сердар Джораев.

Судя по активному общению друг с другом представителей делегаций из разных стран, как во время сессий экономического форума, так и в его кулуарах, каких-либо серьезных разногласий между ними не возникло. Напротив, сложилось впечатление, что все стороны весьма довольны достигнутыми договоренностями.

Финансовые гарантии, развитие бизнеса, транспортный коридор в Европу

Алихан Смаилов и Валдис Домбровскис
Алихан Смаилов и Валдис ДомбровскисФото: Anatoly Weißkopf/DW

"Мне очень приятно, что итоги этого форума предоставляют много новых возможностей для нашего сотрудничества. Первое - адаптация действующей в ЕС программы финансовых гарантий для стран Центральной Азии. Второе - взятые на себя Европейским Союзом обязательства в оказании помощи региону в развитии цифровой и спутниковой связи. Важной представляется и начатая совместная работа по созданию нового транспортного коридора между Европой и Центральной Азии", - сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, выступая на главной сессии форума. При этом он добавил, что Евросоюз уже начал разработку специальной программы, которая будет способствовать повышению конкурентоспособности и привлекательности бизнес-среды в странах Центральной Азии, что в свою очередь позволит привлечь в регион новые инвестиции.

На дальнейшее расширение сотрудничества с ЕС рассчитывают и сами страны Центральной Азии. И некоторые шаги в этом направлении были сделаны на форуме. К примеру, Казахстан подписал с ЕС сразу несколько соглашений, о которых DW рассказал замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Мы обменялись дорожной картой на 2023-2024 годы по имплементации меморандума о сотрудничестве в области производства редкоземельных металлов, "зеленого" водорода и поставок аккумуляторных батарей. Этот меморандум был подписан нашим премьер-министром и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в ноябре прошлого года в Шарм-эш-Шейхе. Теперь в дорожной карте очень четко расписаны шаги, которые Казахстан, Европейская комиссия и страны-члены ЕС будут выполнять для расширения сотрудничества", - сообщил DW Василенко.

Китай или Европа?

Достигнутые на форуме в Алматы договоренности по своему содержанию перекликаются с подписанными документами на почти одновременно прошедшем форуме "Китай - Центральная Азия" в Сиане. Как и в Алматы, там пришли к соглашениям о продвижении взаимной торговли, развитии "зеленых" технологий и цифровой связи, а также разработке новых маршрутов для поставок товаров из Центральной Азии на мировые рынки. Несмотря на это, по словам Романа Василенко, эти два мероприятия нельзя противопоставлять друг другу.

Роман Василенко
Роман ВасиленкоФото: Anatoly Weißkopf/DW

"Если говорить о нас, то расширение сотрудничества Казахстана с Россией, Китаем, Евросоюзом, США, со странами Центральной Азии и Ближнего Востока является частью многовекторной, прагматической политики Республики Казахстан. В ее основе заложен фундаментальный принцип, согласно которому Казахстан отстаивает и продвигает свои национальные интересы. И это должно нормально восприниматься всеми нашими партнерами", - подчеркнул он. Из бесед с представителями делегации из других стран Центральной Азии выяснилось, что их правительства придерживаются аналогичных "прагматичных подходов".

Главная тема кулуаров - вторичные санкции 

Еще одной важной темой, которая в основном обсуждалась в кулуарах форума в Алматы, была возможность введения вторичных санкций в отношении стран Центральной Азии в рамках 11-го пакета антироссийских санкций ЕС. Актуальность этой теме придала поступившая во время работы форума информация о введении Соединенными Штатами санкций против частной компании из Кыргызстана Tro.Ya Llc, поставляющей в Россию телекоммуникационные электронные компоненты, промышленную автоматику, навигационное оборудование.

Посол Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускас в беседе с DW рассказал, что с конца апреля до правительств каждой из стран Центральной Азии в полной мере доведена информация о находящихся под санкциями товарах, поставка которых в Россию недопустима. "Мы предоставили обширные списки. В первую очередь тех компонентов, которые на сегодняшний день находят на поле боя в Украине. Там в ракетах и дронах используются высокие технологии - чипы, полупроводники и ряд других компонентов, которые есть и в отдельных видах бытовой техники. Понимаете, стиральная машина - белая, чистая, хорошая, но когда из нее вынимают детали, которые способствуют убийству людей, это не может быть допустимым. Такие поставки надо остановить", - уверен Кестутис Янкаускас.

Посол ЕС в Казахстане: Евросоюз не имеет скрытых замыслов в регионе

Посол ЕС в Казахстане не сомневается, что люди, которые занимаются поставками запрещенных товаров в Россию, в конце концов, придут к пониманию, что такой вид бизнеса является не только незаконным, но и антигуманным. "Да, может быть кому-то кажется, что на этом можно заработать хорошие деньги. Но это то же самое, что если предлагаются деньги за убийство человека. Стоит ли легальному бизнесу этим заниматься, если это приведет к вторичным санкциям? Тем более, что сейчас идет борьба за инвестиции, за улучшение торговых отношений, за выгодные контракты", - заметил в разговоре с DW европейский дипломат.

По мнению Янкаускаса, построенные на взаимовыгодной основе предложения Евросоюза являются наиболее приемлемыми для желающих развивать свою экономику стран Центральной Азии. "Европейский Союз не имеет каких-либо скрытых замыслов в этом регионе. Наши предложения - это проект мира через сотрудничество. Мы предлагаем новые технологии, торговлю и процветание. Ваши соседи - пока что войну. Здесь, как говорится, выбор за вами", - подчеркнул посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас. 

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