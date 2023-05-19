ЕС странам Центральной Азии: Наше предложение - проект мира

В Алматы страны Центральной Азии договорились с ЕС, как и ранее на встрече с Китаем, развивать экономику и торговлю. В Казахстане считают, что эти два мероприятия противопоставлять друг другу нельзя. Подробности - у DW.

В Алматы в пятницу, 19 мая, завершил свою работу Второй экономический форум "Европейский Союз - Центральная Азия". На нем были подписаны соглашения, которые где-то перекликаются с достигнутыми договоренностями на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане. Подробности - у DW.

Для участия в работе форума от Европейского Союза в Алматы прибыла представительная делегация во главе с вице-президентом Европейской комиссии по торговле и экономике Валдисом Домбровскисом, президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Ренно-Бассо и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинска. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан были представлены главами правительств - Алиханом Смаиловым, Акылбеком Жапаровым и Кохиром Расулзода. Узбекскую делегацию возглавил заместитель премьера Жамшид Ходжаев, туркменскую - министр финансов и экономики Сердар Джораев.

Судя по активному общению друг с другом представителей делегаций из разных стран, как во время сессий экономического форума, так и в его кулуарах, каких-либо серьезных разногласий между ними не возникло. Напротив, сложилось впечатление, что все стороны весьма довольны достигнутыми договоренностями.

Финансовые гарантии, развитие бизнеса, транспортный коридор в Европу

Алихан Смаилов и Валдис Домбровскис Фото: Anatoly Weißkopf/DW

"Мне очень приятно, что итоги этого форума предоставляют много новых возможностей для нашего сотрудничества. Первое - адаптация действующей в ЕС программы финансовых гарантий для стран Центральной Азии. Второе - взятые на себя Европейским Союзом обязательства в оказании помощи региону в развитии цифровой и спутниковой связи. Важной представляется и начатая совместная работа по созданию нового транспортного коридора между Европой и Центральной Азии", - сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, выступая на главной сессии форума. При этом он добавил, что Евросоюз уже начал разработку специальной программы, которая будет способствовать повышению конкурентоспособности и привлекательности бизнес-среды в странах Центральной Азии, что в свою очередь позволит привлечь в регион новые инвестиции.

На дальнейшее расширение сотрудничества с ЕС рассчитывают и сами страны Центральной Азии. И некоторые шаги в этом направлении были сделаны на форуме. К примеру, Казахстан подписал с ЕС сразу несколько соглашений, о которых DW рассказал замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Мы обменялись дорожной картой на 2023-2024 годы по имплементации меморандума о сотрудничестве в области производства редкоземельных металлов, "зеленого" водорода и поставок аккумуляторных батарей. Этот меморандум был подписан нашим премьер-министром и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в ноябре прошлого года в Шарм-эш-Шейхе. Теперь в дорожной карте очень четко расписаны шаги, которые Казахстан, Европейская комиссия и страны-члены ЕС будут выполнять для расширения сотрудничества", - сообщил DW Василенко.

Китай или Европа?

Достигнутые на форуме в Алматы договоренности по своему содержанию перекликаются с подписанными документами на почти одновременно прошедшем форуме "Китай - Центральная Азия" в Сиане. Как и в Алматы, там пришли к соглашениям о продвижении взаимной торговли, развитии "зеленых" технологий и цифровой связи, а также разработке новых маршрутов для поставок товаров из Центральной Азии на мировые рынки. Несмотря на это, по словам Романа Василенко, эти два мероприятия нельзя противопоставлять друг другу.

Роман Василенко Фото: Anatoly Weißkopf/DW

"Если говорить о нас, то расширение сотрудничества Казахстана с Россией, Китаем, Евросоюзом, США, со странами Центральной Азии и Ближнего Востока является частью многовекторной, прагматической политики Республики Казахстан. В ее основе заложен фундаментальный принцип, согласно которому Казахстан отстаивает и продвигает свои национальные интересы. И это должно нормально восприниматься всеми нашими партнерами", - подчеркнул он. Из бесед с представителями делегации из других стран Центральной Азии выяснилось, что их правительства придерживаются аналогичных "прагматичных подходов".

Главная тема кулуаров - вторичные санкции

Еще одной важной темой, которая в основном обсуждалась в кулуарах форума в Алматы, была возможность введения вторичных санкций в отношении стран Центральной Азии в рамках 11-го пакета антироссийских санкций ЕС. Актуальность этой теме придала поступившая во время работы форума информация о введении Соединенными Штатами санкций против частной компании из Кыргызстана Tro.Ya Llc, поставляющей в Россию телекоммуникационные электронные компоненты, промышленную автоматику, навигационное оборудование.

Посол Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускас в беседе с DW рассказал, что с конца апреля до правительств каждой из стран Центральной Азии в полной мере доведена информация о находящихся под санкциями товарах, поставка которых в Россию недопустима. "Мы предоставили обширные списки. В первую очередь тех компонентов, которые на сегодняшний день находят на поле боя в Украине. Там в ракетах и дронах используются высокие технологии - чипы, полупроводники и ряд других компонентов, которые есть и в отдельных видах бытовой техники. Понимаете, стиральная машина - белая, чистая, хорошая, но когда из нее вынимают детали, которые способствуют убийству людей, это не может быть допустимым. Такие поставки надо остановить", - уверен Кестутис Янкаускас.

Посол ЕС в Казахстане: Евросоюз не имеет скрытых замыслов в регионе

Посол ЕС в Казахстане не сомневается, что люди, которые занимаются поставками запрещенных товаров в Россию, в конце концов, придут к пониманию, что такой вид бизнеса является не только незаконным, но и антигуманным. "Да, может быть кому-то кажется, что на этом можно заработать хорошие деньги. Но это то же самое, что если предлагаются деньги за убийство человека. Стоит ли легальному бизнесу этим заниматься, если это приведет к вторичным санкциям? Тем более, что сейчас идет борьба за инвестиции, за улучшение торговых отношений, за выгодные контракты", - заметил в разговоре с DW европейский дипломат.

По мнению Янкаускаса, построенные на взаимовыгодной основе предложения Евросоюза являются наиболее приемлемыми для желающих развивать свою экономику стран Центральной Азии. "Европейский Союз не имеет каких-либо скрытых замыслов в этом регионе. Наши предложения - это проект мира через сотрудничество. Мы предлагаем новые технологии, торговлю и процветание. Ваши соседи - пока что войну. Здесь, как говорится, выбор за вами", - подчеркнул посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас.

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