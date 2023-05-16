МИД РФ грозит странам ЦА "ущербом" за участие в санкциях

"Искусственное разрушение связей с Россией" способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Некоторые государства Центральной Азии готовы присоединиться к западным санкциям, введенным из-за войны России против Украины,но такая поддержка может обернуться для них очень "тяжелым ущербом". Об этом заявил участникам Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Томске во вторник, 16 мая, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По словам Галузина, Москва никому не диктует, каким внешнеполитическим курсом двигаться, "когда это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ", однако "искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций".

ЕС намерен бороться с обходом санкций

Ранее в Брюсселе сообщили, что Евросоюз, готовящий одиннадцатый пакет ограничительных мер, намерен закрыть лазейки в уже действующих санкциях против России за ее нападение на Украину.

По данным Reuters, Еврокомиссия предложила внести в черный список в том числе компании в странах Центральной Азии и Кавказа, содействующие обходу ограничений. По мнению европейских чиновников, через Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и другие страны региона поставляются товары, подпавшие под санкции Евросоюза.

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