Новые санкции ЕС нацелены на пресечение обхода санкций

Обсуждение одиннадцатого пакета санкций ЕС против РФ начнется 10 мая. Брюссель намерен закрыть лазейки в санкциях и готовит для этого новый подход. В связи с этим дискуссия может затянуться, говорят в столице ЕС.

Евросоюз намерен закрыть лазейки в уже действующих санкциях против России за ее нападение на Украину. "Новый пакет будет посвящен соблюдению санкций, их эффективности и тому, как нам избежать обхода санкций. Пакет будет касаться экспорта в Россию, - сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в Брюсселе в понедельник, 8 мая. - Мы хотим добиться того, чтобы Россия не получала импорт из других стран".

Он отметил, что предложение Европейской комиссии по одиннадцатому пакету санкций в отношении РФ было разослано странам Европейского Союза 5 мая. Следующим этапом будет первое обсуждение этого предложения на уровне послов стран ЕС 10 мая.

Другой чиновник Евросоюза пояснил DW, что для ЕС это новый подход к санкциям, поэтому ожидается более продолжительная дискуссия на данный счет. Обсуждаться будут, в частности, штрафные меры в отношении разного рода субъектов, помогающих Москве обходить санкции.

Некоторые европейские дипломаты признают, что с каждым разом странам Евросоюза становится все сложнее согласовывать штрафные меры в отношении РФ.

СМИ: Брюссель предлагает санкции в отношении компаний в КНР и других странах

По данным Reuters, Еврокомиссия предложила внести в санкционный список несколько китайских компаний и ограничить экспорт в страны, которые, как считается, причастны к обходу санкций. Несколько источников также сообщили, что в список предлагается включить компании в Турции, ОАЭ, а также странах Центральной Азии и Кавказа, где сильно вырос импорт товаров, подпадающий по санкции Евросоюза в отношении России.

Пекин предостерег ЕС от санкций против китайских фирм

Китай пригрозил Евросоюзу ухудшением двусторонних отношений, если в связи с войной в Украине Брюссель введет санкции против компаний из КНР. В этом случае Китай примет решительные меры для защиты своих интересов, заявили в китайском МИДе, подчеркнув, что Пекин отвергает любые действия, которые используют китайско-российские отношения как предлог для нанесения ущерба торговому сотрудничеству.

Согласно информации Financial Times, Еврокомиссия предложила включить в новый пакет санкций против России также штрафные меры против семи китайских компаний - за экспорт товаров, которые могут быть использованы для производства вооружений.

В ближайшие дни китайский министр иностранных дел Цинь Ган посетит Германию, Францию и Норвегию, сообщил МИД Китая.

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