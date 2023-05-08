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Флаги ЕС в БрюсселеФото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images
КонфликтыЕвропа

Новые санкции ЕС нацелены на пресечение обхода санкций

Ксения Польская Брюссель
17 мин. назад

Обсуждение одиннадцатого пакета санкций ЕС против РФ начнется 10 мая. Брюссель намерен закрыть лазейки в санкциях и готовит для этого новый подход. В связи с этим дискуссия может затянуться, говорят в столице ЕС.

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Евросоюз намерен закрыть лазейки в уже действующих санкциях против России за ее нападение на Украину. "Новый пакет будет посвящен соблюдению санкций, их эффективности и тому, как нам избежать обхода санкций. Пакет будет касаться экспорта в Россию, - сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в Брюсселе в понедельник, 8 мая. - Мы хотим добиться того, чтобы Россия не получала импорт из других стран".

Он отметил, что предложение Европейской комиссии по одиннадцатому пакету санкций в отношении РФ было разослано странам Европейского Союза 5 мая. Следующим этапом будет первое обсуждение этого предложения на уровне послов стран ЕС 10 мая.

Другой чиновник Евросоюза пояснил DW, что для ЕС это новый подход к санкциям, поэтому ожидается более продолжительная дискуссия на данный счет. Обсуждаться будут, в частности, штрафные меры в отношении разного рода субъектов, помогающих Москве обходить санкции.

Некоторые европейские дипломаты признают, что с каждым разом странам Евросоюза становится все сложнее согласовывать штрафные меры в отношении РФ. 

СМИ: Брюссель предлагает санкции в отношении компаний в КНР и других странах

По данным Reuters, Еврокомиссия предложила внести в санкционный список несколько китайских компаний и ограничить экспорт в страны, которые, как считается, причастны к обходу санкций. Несколько источников также сообщили, что в список предлагается включить компании в Турции, ОАЭ, а также странах Центральной Азии и Кавказа, где сильно вырос импорт товаров, подпадающий по санкции Евросоюза в отношении России.

Пекин предостерег ЕС от санкций против китайских фирм 

Китай пригрозил Евросоюзу ухудшением двусторонних отношений, если в связи с войной в Украине Брюссель введет санкции против компаний из КНР. В этом случае Китай примет решительные меры для защиты своих интересов, заявили в китайском МИДе, подчеркнув, что Пекин отвергает любые действия, которые используют китайско-российские отношения как предлог для нанесения ущерба торговому сотрудничеству.

Согласно информации Financial Times, Еврокомиссия предложила включить в новый пакет санкций против России также штрафные меры против семи китайских компаний - за экспорт товаров, которые могут быть использованы для производства вооружений.

В ближайшие дни китайский министр иностранных дел Цинь Ган посетит Германию, Францию и Норвегию, сообщил МИД Китая.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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