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Фото: picture-alliance/AP Photo/V. Mayo
КонфликтыРоссия

МИД Польши: Новый пакет санкций будет готов не раньше мая

Дмитрий Андреев
25 мин. назад

В пакет могут включить персональные санкции в отношении ответственных за депортацию украинских детей.

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11-й пакет санкций ЕС в отношении России находится на этапе обсуждений и будет введен не раньше второй половины мая, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в понедельник, 24 апреля.

"Думаю, что вопрос будет закрыт не ранее, чем во второй половине мая. Ожидать чего-либо скорее нельзя", - сказал министр, отметив, что в пакет могут быть добавлены персональные санкции в отношении представителей российской системы правосудия и "тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей".

О том, что министры иностранных дел стран Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций в отношении РФ, в понедельник сообщил также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как ранее заявляла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leien), очередной набор ограничительных мер будет направлен прежде всего на борьбу с попытками России обойти ранее введенные санкции в том числе с помощью третьих стран.

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