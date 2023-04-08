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Роберт Хабек в КиевеФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ призвали усилить меры против обхода санкций по России

Екатерина Венкина
26 мин. назад

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал ужесточить таможенный контроль в целях более эффективного надзора за соблюдением санкций против России.

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Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) призвал ужесточить таможенный контроль в целях более эффективного надзора за соблюдением санкций, введенных против России из-за ее нападения на Украину. Глава ведомства дал интервью изданиям медиагруппы Funke, которое те опубликовали в субботу, 8 апреля.

По словам министра, следует принять более жесткие меры против компаний, которые ведут бизнес с Россией через третьи страны и таким образом обходят санкции ЕС. "Нельзя мириться с тем, что действие санкций подрывается обманным путем", - подчеркнул политик. "Мы обязаны это сделать не в последнюю очередь для людей в Украине", - добавил он.

Пример Дании

В качестве примера успешной борьбы с обходом санкций министр привел опыт Дании, таможенная служба которой, по его словам, проявляет высокую бдительность, проверяя торговые потоки и сопроводительную документацию и требуя от компаний в случае необходимости дополнительной информации.

Если появляются такие аномалии, например, "большое количество определенных товаров, которые раньше шли в Россию, теперь вдруг поставляются в практически таком же количестве в третью страну, это - повод для проверки", указал он.

"Немецкое законодательство о внешней торговле также признает законность таких запросов об информации и потребностей в проверке. Если такого подхода будут целенаправленно придерживаться, мы сможем укрепить эффективность наших учреждений", - сказал Хабек.

По словам министра, в конце февраля он предложил ряд конкретных шагов для более эффективной борьбы с уклонением от санкций, и в настоящее время они обсуждаются в федеральном правительстве и с партнерами Германии в ЕС.

Инвестгарантии для немецких фирм в Украине

Ранее, 5 апреля, Роберт Хабек, посетивший с визитом Киев, заявил, что ожидает, что больше компаний будет участвовать в восстановлении Украины благодаря государственным инвестиционным гарантиям.

"Многие предприятия заинтересованы в приходе в Украину, в инвестировании в Украину", - указал министр. Он добавил, что первые компании уже подключились к этому процессу. "Если некоторые из них начнут (приходить на украинский рынок. - Ред.) сейчас, и если инструменты госгарантий доступны, то я могу себе представить, что другие фирмы будут заинтересованы. Список заявок - значительно длиннее", - подчеркнул политик. По данным Deutschlandfunk, одиннадцать проектов на сумму в 220 млн евро уже обеспечены такими гарантиями.

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