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Михаэль Хармс
Михаэль Хармс (фото из архива)Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ ждут безопасности для немецкого бизнеса в Украине

Екатерина Венкина
11 мин. назад

Правительство в Берлине должно взять на себя больше рисков и обеспечить повышенную безопасность для немецкого бизнеса в Украине, считает директор Восточного комитета немецкой экономики.

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Немецкие компании, представленные в Восточной Европе, призвали правительство Германии взять на себя больше рисков и обеспечить повышенную безопасность для немецкого бизнеса в Украине. Михаэль Хармс (Michael Harms), исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики дал интервью Reuters, которое агентство опубликовало в пятницу, 7 апреля.

"Правительство Германии должно взять на себя больше рисков, чем обычно", - считает Хармс. "Очень важным было бы, например, страхование на транспорте", - отметил он, пояснив, что перестраховщики ушли с украинского рынка, что является проблемой для логистических компаний.

Михаэль Хармс, который на этой неделе посетил Киев вместе с министром экономики Робертом Хабеком (Robert Habeck), высоко оценил готовность правительства и экономического ведомства ФРГ предоставить фирмам гарантии. "Инвестиционные гарантии освобождают компании от очень большого беспокойства при работе в Украине", - констатировал Хармс.

"Представители компаний говорят, что эти инвестиционные гарантии необходимы, чтобы продвигать решения об инвестициях через наблюдательные советы фирм", - пояснил он.

На рассмотрении находится более 20 заявок на получение таких гарантий, передало агентство Reuters.

Хармс подверг критике украинское правительство за давление

В то же время Хармс раскритиковал украинское правительство за то, что оно оказывает давление на ряд компаний. "У меня есть определенное политическое понимание этого, но это неразумно", - считает собеседник агентства. По его словам, соответствующие компании, как правило, работают в тех секторах экономики в России, в отношении которых ЕС намеренно не ввел санкции. К ним относятся производство и поставки медтехники, фармацевтический сектор, а также сельское хозяйство. "Речь также идет о соблюдении международных, гуманитарных обязательств. Кроме того, эти компании сейчас крайне необходимы в качестве инвесторов в Украине", - добавил Хармс.

Письмо Stada Олафу Шольцу

Ранее глава крупного немецкого производителя дженериков Stada Петер Гольдшмидт (Peter Goldschmidt) написал письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) и вице-канцлеру, министру экономики Роберту Хабеку. О послании 4 апреля подробно рассказало агентство Reuters.

Озабоченность гендиректора Stada вызывает давление на фирму со стороны украинских властей, требующих не снабжать лекарствами российский рынок (и тем самым, теоретически, воюющую в Украине российскую армию) и угрожающих, согласно письму, лишить фармацевтические компании, продолжающие работать в России, допуска на украинский рынок.

Инвестиционные гарантии немецких властей

Хабек после визита в Киев заявил, что ожидает, более активного участия немецких компаний в восстановлении Украины благодаря государственным инвестиционным гарантиям.

"Многие предприятия заинтересованы в приходе в Украину, в инвестировании в Украину", - сказал Хабек. Он указал, что первые компании уже подключились к этому процессу. "Если некоторые из них начнут (приходить на украинский рынок. - Ред.) сейчас, и если инструменты госгарантий доступны, то я могу себе представить, что другие фирмы будут заинтересованы. Список заявок - значительно длиннее", - подчеркнул политик. По данным Deutschlandfunk, одиннадцать проектов на сумму в 220 млн евро уже обеспечены такими гарантиями.

Новый импульс для германо-украинского энергетического партнерства

Хабек 3 апреля завил, что намерен дать новый импульс германо-украинскому энергетическому партнерству. Такие планы вице-премьер озвучил после осмотра подстанции энергоконцерна "Укрэнерго", которая обеспечивает энергией один из самых густонаселенных районов Украины. По мнению политика, стратегическими целями развития украинской энергосистемы должны стать ее расширение и децентрализация.

В перспективе, отметил министр, речь должна идти и о "декарбонизации" украинской энергетики, то есть, об отказе от ископаемого топлива. Тем самым можно решить сразу две задачи - как проблему безопасности, отказавшись от зависимости от традиционного топлива, так и создания перспективной энергетической системы. Украина, по словам Хабека, может стать экспортером энергии в Европу.

Вместе с вице-канцлером ФРГ в Киеве находилась делегация представителей немецкого бизнеса.

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