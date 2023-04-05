Вице-канцлер ФРГ обозначил границы поддержки Берлином Киева

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) обозначил границы поддержки Берлином Киева. Хабек, посетивший с двухдневным визитом Украину, в среду, 5 апреля, дал интервью Deutschlandfunk.

"Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда соблюдалась", - подчеркнул он. На вопрос, что лично для него является красной линией, Хабек ответил: "Присутствие немецких войск в Украине".

Инвестгарантии для заинтересованных в приходе в Украину компаний

По словам министра экономики Германии, он ожидает, что больше компаний будет участвовать в восстановлении Украины благодаря государственным инвестиционным гарантиям.

"Многие предприятия заинтересованы в приходе в Украину, в инвестировании в Украину", - сказал Хабек. Он указал, что первые компании уже подключились к этому процессу. "Если некоторые из них начнут (приходить на украинский рынок. - Ред.) сейчас, и если инструменты госгарантий доступны, то я могу себе представить, что другие фирмы будут заинтересованы<..>. Список заявок - значительно длиннее", - подчеркнул политик. По данным Deutschlandfunk, одиннадцать проектов на сумму в 220 млн евро уже обеспечены такими гарантиями.

Санкции в связи с поставками урана из РФ

Вице-канцлер ФРГ также коснулся вопроса дальнейших санкций в связи с войной в Украине. В отношении стран, получающих уран из России для своих атомных электростанций, должны быть введены ограничительные меры, считает министр экономики Германии. Во время переговоров в украинской столице "вопрос о поставках из России в Европу урановых топливных стержней" был в центре внимания, добавил Хабек. По его мнению, рестрикции должны быть введены - "даже если это означает корректировку для стран, которые все еще оснащают атомные электростанции российским ураном".

Восстановление Украины

Вместе с вице-канцлером ФРГ в Киеве находилась делегация представителей немецкого бизнеса. О восстановлении Украины на минувшей неделе говорила и министр развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). Вместе с украинским послом в Германии Алексеем Макеевым она представила онлайн-платформу "Восстановление Украины".

Предполагается, что на интернет-странице www.ukraine-wiederaufbauen.de должны устанавливать контакты благотворительные организации, предприятия и города в Германии, которые хотят помочь в восстановлении Украины.

Визит Хабека в Киев

Хабек 3 апреля завил, что намерен дать новый импульс германо-украинскому энергетическому партнерству. Такие планы вице-премьер озвучил после осмотра подстанции энергоконцерна "Укрэнерго", которая обеспечивает энергией один из самых густонаселенных районов Украины. По мнению политика, стратегическими целями развития украинской энергосистемы должны стать ее расширение и децентрализация.

В перспективе, отметил министр, речь должна идти и о "декарбонизации" украинской энергетики, то есть, об отказе от ископаемого топлива. Тем самым можно решить сразу две задачи - как проблему безопасности, отказавшись от зависимости от традиционного топлива, так и создания перспективной энергетической системы. Украина, по словам Хабека, может стать экспортером энергии в Европу.

Смотрите также: