Как сохранить экономику во время войны? Хабек приехал в Киев

Вместе с вице-канцлером ФРГ в Киев приехала делегация представителей немецкого бизнеса. Несмотря на войну, много где в Украине уже началось восстановление, участие в котором принимают и немецкие предприниматели.

Работники завода строительных материалов в Фастове неподалеку от Киева снова могут работать на дневных сменах, говорит Михаэль Краус (Michael Kraus). Менеджер немецкой компании Fitix из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру минувшей осенью был вынужден на время перевести производство цементных растворов и изоляционных материалов на ночные смены. "Электроэнергии было очень мало, поэтому мы договорились с энергопоставщиком и городской администрацией о том, чтобы не использовать электричество днем и прекратить производство в это время", - рассказывает предприниматель.

60 сотрудников и сотрудниц завода работали с 22 часов вечера до 6 часов утра. После зимы "энергообеспечение стабилизировалось настолько, что с началом строительного сезона мы снова можем работать в две смены. Мы надеемся, что при необходимости можем расшириться и до 24-часового рабочего дня, то есть до трех смен", - говорит Краус в разговоре с DW.

Немецкая платформа по восстановлению Украины

Строительные материалы, как те, что производит завод Крауса, нужны, в частности, для восстановления украинской экономики и инфраструктуры, существенно пострадавшей в результате боевых действий. Это понимают и в правительстве ФРГ. В понедельник, 3 апреля, в Киев впервые с начала войны прибыл вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck). Свой визит он назвал сигналом веры в то, что "Украина победит, что она будет отстроена, что Европа заинтересована в том, чтобы поддерживать ее не только во время беды, но что Украина в будущем будет экономически сильным партнером".

О восстановлении Украины на прошлой неделе говорила и министр развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). Вместе с украинским послом в Германии Алексеем Макеевым она представила онлайн-платформу "Восстановление Украины".

Роберт Хабек в Украине Фото: Christoph Soeder/picture alliance/dpa

На интернет-странице www.ukraine-wiederaufbauen.de , по замыслу, должны устанавливать контакты благотворительные организации, предприятия и города в Германии, которые хотят помочь в восстановлении Украины. Ведь пока Россия продолжает наносить атаки по украинским объектам с помощью ракет и дронов, а в Донбассе продолжаются ожесточенные бои, на Западе ждут украинского контрнаступления и вдали от фронта уже отстраивают то, что было разрушено во время войны.

"Для меня это доказательство способности рыночной экономики подстраиваться под изменение условий. Полки супермаркетов (в Украине. - Ред.) заполнены. В условиях этой чрезвычайной ситуации - войны, которая, безусловно, в разной степени влияет на жизнь, существует столько нормальной жизни", - говорит Райнер Перау (Reiner Perau) из Германо-украинской торговой палаты. "Если говорить о регионах, которые мало затронула война, влияние (боевых действий на повседневную жизнь. - Ред.) нулевой. Товары нормально доходят до супермаркетов. Персонал на месте, предприятия работают, несмотря на то, что многие уехали", - объясняет он.

Когда в результате российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру сначала исчезло электричество, цены на электрогенераторы подскочили в разы - в маленьких городах еще больше, чем в больших. Но сразу после этого увеличились поставки из Польши. "В январе мы уже заметили, что генераторов становится все больше и цены падают", - приводит Перау пример того, как рыночные механизмы работают в охваченной войной Украине.

Рост экспорта IT-услуг вопреки войне

При этом украинская экономика упала более чем на треть. Прежде всего, пострадало сельское хозяйство, ведь многие угодья расположены на юге, где Россия оккупировала значительную часть территории. В то же время IT-сектор оказался единственным, который во время войны не просто не упал, но и вырос.

Украинский ІТ-сектор в 2022 году рос, несмотря на войну Фото: Jochen Faget/DW

"25 километров от линии фронта, а дальше business as usual", - описывает ситуацию в IT исполнительный директор IT Ukraine Association Константин Васюк в разговоре с DW. Украинские IT-компании экспортировали в 2022 году на 5,8 процента больше услуг за границу, чем годом ранее, прежде всего, в ЕС. Объем экспорта составил 6,7 миллиарда евро. "У нас есть интернет-доступ, есть офисы в безопасных городах на территории Украины, где можно работать, и мы оказываем услуги", - говорит Васюк.

Средства из ЕС стабилизируют украинскую финансовую систему

Очевидно, что план поддержки Украины международными партнерами сработал. Эксперт-экономист Илья Несходовский из украинской Сети защиты национальных интересов ANTS говорит в беседе с DW, что поддержка международного сообщества сыграла чрезвычайно важную роль в стабилизации украинской финансовой системы. Помимо средств Международного валютного фонда (МВФ), только Еврокомиссия гарантировала Украине в декабре 2022 года поддержку объемом 17 миллиардов евро, выплата которых уже идет. "Они (международные партнеры. - Ред.) начали оказывать Украине беспрецедентную финансовую помощь в бюджет, что дало возможность с первых дней постоянно осуществлять выплаты из государственного бюджета, кроме того, поступление валюты оказывало положительное влияние на валютный рынок", - говорит Несходовский.

Кроме того, на стабильность гривны оказало большое влияние зерновое соглашение между Украиной и Россией, достигнутое при содействии ООН, убежден эксперт. Благодаря этому, по его словам, в страну пришло больше валюты. "Оно (соглашение. - Ред.) было решающим фактором, который начал выравнивать ситуацию. Ведь минусовое торговое сальдо до этого было очень значительным", - говорит Несходовский.

Помогло украинской экономике, по его словам, также снижение цен на нефть и газ. Помогать продолжает и дальше международная помощь. "То есть, валюта в Украину заходит в значительных объемах, что и приводит к тому, что национальная валюта укрепляется", - объясняет эксперт. Сыграло свою роль и соглашение министерства финансов Украины по реструктуризации долгов, то есть отсрочке выплат на два года, говорит Несходовский. "Это снизило отток валюты за границу и, соответственно, также положительно повлияло на то, чтобы стабилизировать валютный рынок", - объясняет он.

Новый бизнес - кибервойна

Специалист по Восточной Европе из берлинской консалтинговой компании Berlin Economics Роберт Кирхнер (Robert Kirchner) обращает внимание на то, что во время войны в Украине даже возникла новая отрасль бизнеса, которая также касается IT. Речь идет о так называемом military tech - военных технологиях. "Как раз IT-сектор, особенно дроны, защита от дронов, кибервойна - это отрасли, где украинцы с их сильным IT-сектором могут блистать", - говорит он.

Military tech - новий сегмент ІТ-сферы в охваченной войной Украине Фото: Ashley Chan/Imago

Роберт Кирхнер уже много лет консультирует украинские власти по заказу немецкого правительства. Военные ноу-хау в IT-сфере позже понадобятся, прежде всего, самой Украине. "И после завершения нынешних боевых действий ситуация с безопасностью этого потребует. Это сравнимо, возможно, с Израилем, но с прицелом на Россию вместо арабских государств", - говорит эксперт.

В то же время Константин Васюк отмечает уникальные экспертные знания, которые благодаря развитию сегмента military tech получили украинские IT-специалисты. Он убежден, что эта экспертная база в ближайшее время будет только расти и "уже сейчас может быть конкурентоспособной на мировом рынке и усилить наши позиции на нем". "Это очень позитивное развитие", - говорит он.

Тем временем компания Fixit Михаэля Крауса продолжает, несмотря на войну, строительство второго завода в Украине - во Львове. В проект еще до полномасштабного вторжения России инвестировали пять миллионов евро. Сейчас компания получила инвестиционное страхование от немецкого правительства и инвестировала в проект еще семь миллионов. В конце года стройматериалы должны производить и здесь - для восстановления Украины.

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