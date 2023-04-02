Вице-канцлер Германии Роберт Хабек прибыл в Украину

На 404-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 3 апреля (время московское).

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Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) прибыл утром в понедельник с визитом в Киев. Политика сопровождает небольшая делегация немецких предпринимателей. Целью поездки станет обсуждение вопросов восстановления Украины и сотрудничества в области энергетики. По словам Хабека, его поездка должна стать знаком того, что в Германии верят в победу и восстановление Украины, что в интересах Европы не только поддержать страну в трудной ситуации, но и сделать ее экономически сильным партнером в будущем.

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Нидерланды окажут Украине поддержку в восстановлении критической инфраструктуры и всестороннюю помощь в сфере безопасности и гуманитарной сферы, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с министром финансов Нидерландов Сигрид Кааг. "Восстановление Украины - это самый амбициозный проект XXI века, нуждающийся в огромных ресурсах, и вместе с тем открывающий новые возможности для делового сотрудничества. По данным Всемирного банка, потребности Украины в восстановлении составляют 411 миллиардов долларов", - приводит пресс-служба министерства слова Свириденко .

По ее данным, в 2023 году Украине необходимы 14 млрд долларов для покрытия важнейших потребностей: восстановления энергетической инфраструктуры, гуманитарного разминирования, реконструкции жилья, критической и социальной инфраструктура и поддержки частного сектора. Украина и Нидерланды обсуждают участие европейских компаний в этих проектах, говорится в сообщении.

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В Москве заработала онлайн-запись и горячая линия для людей, желающих пойти на военную службу по контракту. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина, заявления принимаются от москвичей, жителей других регионов и иностранных граждан.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что российские власти намерены завербовать для участия в войне до 400 тысяч добровольцев. По словам собеседников агентства, тем самым Кремль рассчитывает избежать еще одной волны принудительной мобилизации. Британская разведка указывала в конце марта, что властям РФ вряд ли удастся привлечь такое число добровольцев и региональные власти будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору, принуждая мужчин к вступлению в армию.

Россия разместит ядерное оружие в Беларуси на границе с Польшей

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Россия разместит тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Беларуси на границе с Польшей - российский посол в Минске Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие "будет придвинуто к западным границам" Союзного государства России и Беларуси, "несмотря на шум в Европе и США", передает белорусское государственное агентство БелТА. По его словам, хранилища для размещения ТЯО на территории Беларуси должны быть готовы к 1 июля.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения наемников "юридически" захватили Бахмут. "2 апреля 2023 года, 23.00 ровно. Сзади меня здание городской администрации. Юридически мы взяли Бахмут. В западных кварталах остался противник", - говорит Пригожин на опубликованном его пресс-службой видео. На кадрах Пригожин держит в руках флаги России и ЧВК "Вагнер", которые, по его словам, военные устанавливают на административных зданиях.

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Владимир Зеленский вновь заявил, что единственный способ остановить российскую агрессию - это военная победа Украины. "Есть только один путь остановить российский террор, вернуть безопасность всем нашим городам и общинам - от Сумщины до Донбасса, от Харьковщины до Херсонщины, от Киевщины до Ялты. И этот путь - военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет", - сказал он в ежедневном вечернем видеообращении. "Государство-зло должно быть разбито. Во всех смыслах этого слова. Рашизм должен пройти через полное поражение: военное, экономическое, политическое, юридическое. Первый пункт - военное. И пройдет", - заявил президент Украины.

Rheinmetall откроет в Румынии хаб для ремонта поставляемой Украине техники

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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall откроет в Румынии базу для техобслуживания поставляемой Украине тяжелой техники. Ремонтно-логистический хаб будет расположен рядом с украинской границей и будет обслуживать немецкие танки Leopard, британские Challenger, БМП Marder и БТР Fuchs из ФРГ, а также военные грузовики, сообщает Reuters со ссылкой на саму компанию. База начнет работу уже в апреле. "Обеспечить войска НАТО и Украины лучшей поддержкой из возможных - ключевая задача для нас в Rheinmetall", - заявил глава оборонного концерна Армин Паппергер (Armin Papperger).

Хроника событий 2 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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