В Мелитополе раздаются взрывы

На 403-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 2 апреля (время московское).

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Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона уточнил данные по взрывам, произошедшим в городе 2 апреля, около 10 утра. По его словам, прозвучало не менее шести взрывов, все - на территории локомотивного депо, где россияне разместили свою ремонтную базу для военной техники и склад топлива и боеприпасов.

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ВС РФ увеличили активность на Лимано-Купянском направлении, однако ВСУ "остановили попытки продвижения противника". Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала "Украина 24". Горячей точкой остается Бахмут, добавил он.

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Три человека погибли и шесть были ранены при обстреле ВС РФ города Константиновки в Донецкой области, сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко . По его словам, утром 2 апреля россияне обстреляли центральную часть города, многочисленные повреждения получили многоэтажки и жилые дома. Пострадавшим оказывается помощь, информация об их числе и о масштабе разрушений обновляется.

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В Брянской области 35-летний мобилизованный из Самарской области, узнав, что два его племянника погибли на войне в Украине, взял в заложники 8 сослуживцев - пятерых мобилизованных рядовых и троих офицеров, сообщает Telegram-канал Baza . По его сведениям, инцидент произошел вечером 1 апреля в деревне Плавна, в местном доме культуры. "Он был вооружен автоматом, также у него были гранаты, которые он угрожал применить в случае необходимости. Никаких требований мужчина не выдвигал", - указывает Baza.

В итоге после длившегося час разговора с командиром воинской части мобилизованный отпустил заложников и сдался. Как выяснило радио "Свобода" , в деревне Плавна Брянской области временно дислоцирована военная часть 44073.

Мэр Мелитополя сообщает о взрывах в городе

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В оккупированном РФ Мелитополе в Запорожской области раздаются взрывы, местные жители "фиксируют черный дым", сообщает в Telegram мэр города Иван Федоров. "Что пылает у врага, выясняем. Ожидаем подробности от Генштаба", - написал он. По данным Федорова, взрывы происходят в районе локомотивного депо: "Уже третий раз за неделю там что-то взрывается".

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Существенная доля потерь личного состава российских войск, составляющих с начала войны около 200 тысяч человек, вызвана небоевыми причинами, считает британская разведка. В связи с этим военные аналитики Минобороны Великобритании напоминают, что 27 марта в одном из российский новостных каналов в Telegram сообщалось о "чрезвычайно большом" числе инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди дислоцированных в Украине россиян. Среди других причин небоевых потерь в Лондоне называют, предположительно, плохое обучение обращению с оружием, ДТП и переохлаждение.

В отчете военной разведки отмечается, что, российское командование, вероятно, считает наиболее опасным для поддержания высокого уровня боеспособности злоупотребление алкоголем, однако из-за широкого распространения пьянства в российском обществе оно долгое время негласно считалось частью военных будней, причем даже во время боевых действий.

Секретарь СНБО Украины перечислил "12 шагов деоккупации Крыма"

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В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины уже разрабатывается стратегия деоккупации Крыма. Секретарь СНБО Алексей Данилов перечислил ее основные пункты в публикации в соцсети Facebook, названной "12 шагов деоккупации Крыма" . В числе этих пунктов: создание "люстрационного механизма", выдворение незаконно переехавших на полуостров граждан РФ, демонтаж транспортного перехода в Керчи, "детоксикация" общественного сознания, используя методы денацификации Германии после Второй мировой войны, документирование преступлений против украинских граждан.

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Темп наступательных действий россиян в Бахмуте и окрестностях города значительно снизился, отмечают эксперты американского Института изучения войны (ISW) . Они отмечают, что замедлить продвижения российских подразделений мог выпавший недавно в районе города сильный снег. По крайней мере за сутки российские войска не достигли подтвержденных успехов. Тем не менее, по словам официального представителя восточной группировки войск Украины Сергея Череватого, россияне продолжают перегруппировку в районе Бахмута, накапливая силы. В ISW в связи с этим считают, что темп их наступления может усилиться.

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Российские войска продолжают проводить наступательные операции на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщается в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. "За минувшие сутки благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отбито более 70 атак противника на указанных направлениях. Самыми горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - говорится в тексте публикации на странице Генштаба в Facebook .

ISW: Россия может вскоре произвести перестановки в высшем военном командовании

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Участившиеся предположения среди российских военных блогеров по поводу изменений в военном командовании РФ, с точки зрения аналитиков Института изучения войны (ISW), указывают на то, что Россия может вскоре произвести перестановки в высшем военном командовании в связи с неудачным зимним наступлением. В ISW отмечают , что и ранее предположения об изменениях в военном командовании отражали реальность, хотя и не обязательно в точном соответствии с заявлениями российских источников.

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Комментируя занятие Россией с 1 апреля по ротации поста председателя Совета Безопасности ООН, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что председательство РФ в Совбезе "подходит для дня дураков". "Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", - написал он в Twitter. Боррель заверил, что "ЕС будет противостоять любым злоупотреблениям" со стороны России во время ее председательства.

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В результате российского артиллерийского обстрела в Бериславе Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего несколько населенных пунктов временно остались без света, сообщил глава Бериславской районной госадминистрации Владимир Литвинов . По его словам, под огнем также оказались жилые дома, ранения получил один человек.

Еще один человек пострадал при ударе по селу Тягинка в Бериславском районе, он доставлен в больницу.

В Славянске проводят принудительную эвакуацию всех детей

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Власти военной администрации Славянска в Донецкой области распорядились провести срочную обязательную эвакуацию детей из города. Городская комиссия по защите прав ребенка приняла решение о срочном выезде опекунов с детьми за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины. В случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, а детей эвакуируют принудительно.

Разрушения в Славянске после российского ракетного удара, 27 марта 2023 г. Фото: LIBKOS/AP/dpa/picture alliance

В комиссии пояснили, что такие меры были приняты после ранения ребенка во время обстрела 27 марта. Тогда в результате ракетного удара по Славянску погибли два человека, еще 29 получили ранения.

Резников поблагодарил Словакию за военную помощь и самолеты МиГ-29

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МиГ-29 (фото из архива, Petr David Josek/AP/picture alliance) Фото: Petr David Josek/AP/picture alliance

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Словакию за военную помощь и самолеты МиГ-29. Как сообщили в Минобороны Украины в Facebook, Резников встретился с исполняющим обязанности министра обороны Словакии Ярославом Надем. Стороны обсудили эксплуатацию и модернизацию артиллерийского оружия для Киева, обучение военных ВС Украины, расширение программ подготовки для различных военных специальностей. "Помним все добрые дела наших словацких друзей с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии России и ценим всю оказанную помощь", - подчеркнул Резников.

Словакия 23 марта передала Вооруженным силам Украины 4 истребителя МиГ-29, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь. Словацкое правительство 17 марта одобрило поставку 13 боевых машин этого типа.

Хроника событий 1 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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