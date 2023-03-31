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Президент РФ и генеральный секретарь ООН (апрель 2022 года)Фото: Vladimir Astapkovich/POOL/TASS/dpa/picture alliance
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ISW: Путин пытается создать антизападную коалицию в ООН

Екатерина Венкина | Павел Мыльников
22 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 апреля.

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На 402-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 1 апреля (время московское).

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Основные усилия подразделений армии РФ в Украине сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. За прошедшие сутки украинские военные отразили 70 атак россиян на указанных направлениях, указывается далее. По данным украинского командования, наиболее интенсивные бои продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях силы РФ совершенствуют оборонительные рубежи и позиции, добавили в Генштабе ВСУ.

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Куб с аббревиатурой СДПГ перед домом Вилли Брандта
Куб с аббревиатурой СДПГ перед домом Вилли Брандта (фото из архива)Фото: Reuhl/Fotostand/picture alliance

Бывший глава Объединения немецких профсоюзов (DGB) Райнер Хоффман (Reiner Hoffmann) и ряд других известных членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) выступить с посреднической миссией для достижения мира в Украине. Обращение, которое опубликовала газета Frankfurter Rundschau, инициировано историком Петером Брандтом (Peter Brandt), сыном бывшего канцлера Германии Вилли Брандта (Willy Brandt).

С каждым днем увеличивается угроза разрастания военных действий, над Европой нависла тень атомной войны, но мир не должен скатиться к новой большой войне, говорится в публикации. Сейчас самое главное - "сделать все для скорейшего прекращения огня, остановить агрессивную войну России и отыскать путь к переговорам", отмечается далее в обращении. Только тогда "можно будет проложить путь к общему порядку безопасности в Европе", убеждены авторы обращения.

ISW: Путин хочет добиться формирования антизападной коалиции в ООН

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Владимир Путин хочет добиться формирования антизападной коалиции в ООН, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW), ссылаясь на изменение концепции внешней политики России в преддверии председательства РФ в Совете Безопасности ООН. "Путин использовал встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада, и новый документ, вероятно, имеет целью поддержать попытки Кремля активизировать предложения к неприсоединению страны для формирования более согласованного антизападного блока", - говорится в очередном обзоре ISW. В институте подчеркивают, что в новой концепции Кремля Запад представлен как антироссийская и международная дестабилизирующая сила, и утверждается, что США и их "сателлиты" якобы развязали гибридную войну, цель которой - ослабить Россию.

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Украине вряд ли удастся победить в войне в нынешнем году, "изгнав все российские силы" с оккупированных Россией территорий. Такое мнение высказал в интервью изданию Defense One председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал армии Марк Милли. В то же время он подчеркнул: "Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я говорю лишь, что это очень сложная задача". Кроме того, Милли сообщил, что США не будут предоставлять вооруженным силам Украины ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривают другие возможности помощи украинской армии.

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Военная администрация Сумской области подвела итоги минувшего дня: в течение 31 марта ВС РФ обстреливали из артиллерийских орудий, в том числе минометов, территории четырех общин - Зноб-Новгородской, Белопольской, Хотинской и Эсманской. В общей сложности были нанесены примерно 60 ударов. В результате одного из артобстрелов Хотинской общины ранен житель Сумского района.

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Австралия ввела санкции против чиновников в аннексированном Россией Крыму. Как передает информационное агентство AAP, в черный список внесены семь человек, которые занимают руководящие должности в Севастополе - крупнейшем городе полуострова. Среди них - "губернатор", "премьер-министр", бывший "председатель избирательной комиссии", его "заместитель" и члены "законодательного собрания". Агентство напомнило, что мировое сообщество не признает ни аннексию Крыма Россией, ни назначенные там оккупационные "власти". С момента вторжения России в Украину Австралия подвергла санкциям более 1000 человек.

США готовят новую военную помощь Украине на 2,6 млрд долларов

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США готовят новый пакет военной помощи Украине объемом 2,6 млрд долларов (2,3 млрд евро), о котором планирует объявить 3 апреля, сообщили агентству Reuters три американских чиновника. По данным агентства, будут предоставлены боеприпасы, в том числе танковые и высокоточные авиационные, дополнительные снаряды для комплекса противовоздушной обороны NASAMS, а также мостоукладчики и ремонтно-эвакуационные машины. Первая часть пакета общей суммой 2,1 млрд долларов (1,9 млрд евро) финансируется из Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой оружие заказывают непосредственно у производителей, а не берут из запасов вооруженных сил США. Еще 500 млн долларов (459 млн евро) поступят в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, согласно которой глава Белого дома в чрезвычайных случаях вправе передавать оружие из американских запасов. Всего с начала военной агрессии России против Украины США объявили о военной помощи Киеву более чем на 30 млрд долларов (27,6 млрд евро).

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении напомнил о специальных мероприятиях, которые прошли в Буче в годовщину освобождения города и в Киеве. По словам украинского лидера, "главное слово сегодня - справедливость". "Справедливость - для нашего государства, для всех наших людей, которые потеряли родных, близких, потеряли здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора, террора оккупанта", - добавил он. Глава украинского государства призвал ускорить глобальную работу для проведения трибунала в связи с агрессией России, для выдачи новых ордеров Международным уголовным судом, "для законных и справедливых приговоров". "Будет новый Нюрнберг", - уверен Зеленский.

Хроника событий 31 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 марта 00.00 - 13.59 >>>

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