Увеличение расходов на оборону. Кто "за" из стран НАТО

На фоне войны России в Украине часть стран-членов НАТО призывают к увеличению расходов на оборону. Литва, к примеру, утверждает, что нынешний показатель в 2 процента от ВВП является недостаточным.

Чтобы понять сложное геополитическое положение Литвы, достаточно одного взгляда на карту. На востоке балтийская страна имеет 680-километровую границу с Беларусью. На юго-западе - граничит с российским эксклавом Калининград. "Находясь так близко к России и Беларуси, мы должны серьезно относиться к обороне", - заявил DW заместитель министра обороны Литвы Жильвинас Томкус.

По данным правительства Литвы, в 2023 году оборонный бюджет страны достигнет 2,52 процента валового внутреннего продукта (ВВП). Но, по словам Томкуса, Литва готова потратить еще больше на модернизацию своих вооруженных сил и военной инфраструктуры. На ее территории базируется одна из восьми многонациональных боевых групп НАТО. "Для нас 2 процента - это нижняя граница, а не потолок", - пояснил Томкус.

Кто настаивает на увеличении расходов в НАТО?

Литва вместе с Польшей и Великобританией прилагает усилия, пытаясь убедить альянс согласиться на более высокие расходы на оборону. Если НАТО серьезно относится к обеспечению и укреплению своей обороны и потенциала сдерживания, если она стремится защитить каждый дюйм своей территории, "необходимо увеличить расходы", уверен Томкус.

Заместитель министра обороны Литвы Жильвинас Томкус Фото: Fredrik Sandberg/TT/picture alliance

В настоящее время ожидается, что контрольного показателя, согласно которому на оборону будет расходоваться не менее 2% национального ВВП, члены НАТО достигнут к 2024 году. Эта цель была согласована на саммите в Уэльсе в 2014 году, сразу после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым.

"Дискуссия о размере оборонных расходов была наиболее токсичной при президенте США Трампе, но она возникла гораздо раньше него и будет продолжаться", - сказала DW Кристина Берзина (Kristine Berzina), эксперт по европейской безопасности в аналитическом центре Германского фонда Маршалла.

Почему НАТО увеличивает расходы?

В 1990-х годах, по словам Берзиной, возникло ощущение, что больше не нужно платить за оборону. И расходы значительно снизились. "Но реальность такова, что сейчас мы живем в столь же опасные - если не более опасные - времена, чем во времена холодной войны. И расходы на оборону должны отражать это", - полагает эксперт.

Берзина указала на плохое состояние запасов вооружений и низкую готовность во многих странах НАТО, в том числе и в Германии. "Таким образом, это решение проблемы, которая в настоящее время возникла в системе, чтобы в будущем иметь более конкурентоспособную позицию по отношению к России и, возможно, в будущем к Китаю. А это потребует больших инвестиций", - считает она.

В то время, как Литва и другие страны собираются превысить границу в 2% ВВП на военные расходы, такие страны, как Бельгия и Германия, годами недофинансировали свои вооруженные силы. Берзина ожидает, что это будет "еще большим конфликтом в будущем".

Большинство союзников по НАТО еще не достигло существующей цели по расходам: Германия, как ожидается, в 2022 году потратит на оборону 1,44% ВВП, а Бельгия стремится к 2030 году достичь показателя в 1,54%. По словам дипломатов, обе страны, а также Канада, выступают против согласования более жестких целей в условиях войны России против Украины. Эта тема войдет в повестку дня на следующей встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе в середине февраля.

На фоне войны в Украине канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об изменении политики безопасности Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

"Германия остается приверженной цели в 2%, согласованной на саммите в Уэльсе. Достаточные средства и постоянно увеличивающийся потолок военных расходов - это ключ к модернизации бундесвера, что позволит Германии взять на себя больше ответственности и быть надежным партнером на международном уровне", - заявил DW представитель министерства обороны в Берлине.

Однако, несмотря на изменение политики безопасности Германии, объявленное федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в прошлом году, Берлин будет достигать цели в 2% не каждый год, а усредненно в течение нескольких лет благодаря специальному фонду в 100 млрд евро, одобренному бундестагом после вторжения России в Украину.

Рискует ли Германия своей ведущей ролью в Европе?

Представитель министерства обороны не стал конкретно комментировать обсуждение новых расходов, но подчеркнул, что "Германия и США в настоящее время отвечают за самые большие доли в совместном финансировании НАТО, по 16,34%". На этот малоизвестный факт часто ссылаются немецкие чиновники, чтобы подчеркнуть ценность вклада страны в альянс, несмотря на отсутствие целевых расходов на собственные вооруженные силы.

Кристина Берзина - эксперт по европейской безопасности в аналитическом центре Германского фонда Маршалла Фото: privat

Но не все наблюдатели согласны с этим. Существует "постоянное разочарование Германией", сказала Кристина Берзина в интервью DW. Критики задаются вопросом о будущей роли Берлина в Европе. "Это действительно может дорого обойтись для потенциальной лидерской позиции, которую хочет занять Германия", - говорит она.

Берзина ожидает, что "огромное давление" на Германию будет только усиливаться. "Это, конечно, создаст определенную напряженность внутри альянса", - сказала она.

НАТО сохраняет единство

Однако Берзина не ожидает, что этот вопрос будет угрожать единству НАТО. "То, что будет согласовано и представлено миру в конце, будет общей позицией. Но будет тяжелая борьба, чтобы достичь этого", - полагает эксперт.

Союзники могут вести трудные и сложные дебаты по любому вопросу, "но в конце концов, так или иначе, им обычно удается достичь консенсуса - что очень важно для альянса", сказал DW Жильвинас Томкус. Он отметил, что соглашение может быть достигнуто на следующем саммите НАТО в июне этого года в столице Литвы Вильнюсе. "Украина, - отметил он, - была испытанием для нашего единства", добавив, что альянс до сих пор блестяще выдерживает это испытание

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