На 401-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 31 марта (время московское).

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По случаю годовщины освобождения Бучи от российских войск глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что произошедшее год назад в этом пригороде Киева "не было единичным случаем": "Эти хладнокровные казни были частью большого плана - плана Кремля по уничтожению украинцев, их национальной идентичности, их чувства бытия". Она заверила, что военные преступники будут привлечены к ответственности. "Мы будем продолжать поддерживать усилия, направленные на то, чтобы Путин мог быть привлечен к ответственности за преступление агрессии. С этой целью мы продолжаем поддерживать создание специального трибунала, если это потребуется. Мы хотим справедливости для Украины и для украинцев", - заключила Урсула фон дер Ляйен .

Лидеры 5 стран Европы почтили память жертв в Буче

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В Украину по случаю годовщины освобождения Бучи от российских войск прибыла президент Молдовы Майя Санду. "Сегодня мы с народом Молдовы вместе с мировым сообществом вспоминаем террор, совершенный против мирного населения в Буче год назад. Мы чтим память невинных и скорбим о них", - написала она в Twitter. Лидер Молдовы призвала демократические страны к сотрудничеству, чтобы обеспечить расследование зверств и наказание виновных.

Помимо Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского в церемонии в Буче приняли участие премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович.

ООН подтвердила гибель в ходе войны в Украине более 8400 мирных жителей

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Разрушения в Харьковской области Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Война России в Украине превратила серьезные нарушения прав человека в "шокирующую обыденность" и отвлекает человечество от борьбы с экзистенциальными угрозами его выживанию, предупредил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он выступил с осуждением "ужасающего насилия", совершаемого в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

"Эта война не поддается никакому объяснению. Это безумие должно закончиться, и мир должен быть найден", - заявил Тюрк. По его словам, уже подтверждена гибель более 8400 и ранения более 14 000 гражданских лиц за истекшие 13 месяцев и это - "лишь вершина айсберга". Фолькер Тюрк отметил , что большинство жертв было вызвано применением российскими войсками взрывных устройств широкого спектра действия в жилых кварталах.

Он также указал на выводы следственной группы ООН о "многочисленных казнях без надлежащего судебного разбирательства и целенаправленных нападениях на гражданских лиц" со стороны российских войск и связанных с ними вооруженных групп, таких как "Группа Вагнера", а также о "621 случае насильственных исчезновений и произвольных задержаний".

Хроника событий 31 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 марта 14.00 - 23.59 >>>

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