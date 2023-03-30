Глава ЕК увязала отношения с КНР с ее реакцией на войну РФ

На 400-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 30 марта (время московское).

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Карл III Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Безопасность Европы - под угрозой в связи с войной России в Украине. Об этом заявил немецким парламентариям король Великобритании Карл III, находящийся с визитом в ФРГ. "Бич войны - вновь в Европе, агрессивная война против Украины принесла невообразимые страдания стольким невинным людям. Безопасность Европы, а также наши демократические ценности находятся под угрозой", - подчеркнул Карл III. "Но мир не остался в стороне", - отметил он, добавив, что "мы можем черпать мужество в нашем единстве".

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Отношения между ЕС и КНР в дальнейшем будут определяться отношением Китая к войне РФ в Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "То, как Китай отреагирует на войну Путина, станет решающим фактором", - сказала фон дер Ляйен в Брюсселе. Ожидается, что она посетит Пекин на следующей неделе вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Председатель Си не смущен жестоким и незаконным вторжением в Украину и придерживается своей "безграничной" дружбы с путинской Россией", - сказала фон дер Ляйен. Пекин до сих пор не осудил агрессивную войну РФ в Украине. "Китай обязан играть конструктивную роль в поисках справедливого мира. Но этот мир может быть справедливым, только если он основан на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины", - продолжила она. "Любой мирный план, закрепляющий российские аннексии, не может быть реализован", - подчеркнула глава ЕК.

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