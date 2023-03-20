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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Шольц не верит в скорое окончание войны в Украине

Даниил Сотников
2 ч. назад

По словам Шольца, война в Украине может занять много времени, а мир невозможен без вывода российских войск.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не ожидает, что вторжение России в Украину закончится в ближайшее время, так как мир невозможен без вывода российских войск. Об этом глава правительства ФРГ заявил на мероприятии, организованном изданием Rheinische Post в понедельник, 20 марта.

"Мы должны быть готовы к тому, что это (война. - Ред.) может занять много времени", - констатировал Шольц. "Даже когда война закончится, все сразу не станет нормальным. Но мы также не должны прекращать наши усилия по ее прекращению", - добавил канцлер.

Шольц также заявил, что не верит в концепцию смены режима, подобного путинскому, с помощью применения силы извне. По словам канцлера, президент США Джо Байден сказал ему, что Белый дом не рассматривает такой вариант. "Я поддерживаю американского президента в этой идее", - подчеркнул Шольц.

Шольц: Мир в Украине невозможен без вывода российских войск

Россия не может диктовать условия заключения мира в Украине, продолжил Шольц. "Украина должна быть в состоянии защитить свою целостность и независимость", - сказал он, подчеркнув, что не видит возможности мира между Россией и Украиной без вывода российских войск.

"Президент России Владимир Путин не должен выиграть войну. Границы не должны нарушаться силой", - заявил Шольц, добавив, что даже после окончания войны ее последствия будут еще долго ощущаться, а Украине потребуется долгое восстановление.

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