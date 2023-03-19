Киев: Условие мирного плана - капитуляция РФ или вывод войск

На 390-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 20 марта (время московское).

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В Брюсселе настаивают на совместных закупках боеприпасов для Украины. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что достичь договоренности об этом удастся на встрече министров иностранных дел и глав министерств обороны стран Евросоюза 20 марта. Если это не произойдет, то ЕС будет сложно предоставить больше оружия украинской армии, отметил Боррель.

В Киеве назвали условия реализации "мирного плана" КНР

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Российские силы сконцентрировали усилия на наступлении в Донбассе, но пытаются создать ложное впечатление подготовки к аналогичным действиям на других направлениях, заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в интервью изданию "РБК-Украина". "Учитывая то, что противник сосредоточил усилия для развития наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно. Однако россияне пытаются создать впечатление, что они готовят наступательные действия на других операционных направлениях, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования", - отметил он.

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В Киеве вновь прокомментировали предложенный Китаем план мирного урегулирования в Украине, который, как предполагается, будет обсуждаться в ходе визита главы КНР Си Цзиньпина в РФ. Первым и главным условием реализации китайского мирного плана является капитуляция России или "вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно нормам международного права, Уставу ООН", написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Песков: В Кремле спокойно отнеслись к ордеру на арест Путина

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В Кремле "спокойно" отнеслись к выдаче Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина, при этом считая данное решение "враждебным проявлением" в отношении РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. Продолжает работать и президент", - сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также пообещал, что Путин в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, начавшегося 20 марта, даст исчерпывающие объяснения по ситуации в войне России против Украины. "Сегодня будет неформальное, но прямое и очень важное общение Путина и Си Цзиньпина. Главы двух государств будут поднимать наиболее актуальные вопросы на свое усмотрение", - указал пресс-секретарь Путина. Отвечая на уточняющий вопрос, он выразил уверенность в том, что стороны в числе прочего обсудят предложенный Китаем план мирного урегулирования в Украине.

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На Черном море прошли учения дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Старый Оскол" с торпедными стрельбами из подводного положения по условной морской цели, заявило Минобороны РФ. "Эффективность применения торпедного оружия экипажами черноморских подлодок будет оценена после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях", - говорится в заявлении.

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Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд 17 марта, заявила о передаче российским семьям 380 детей-сирот из Донбасской, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Она также указала, что готова к работе по воссоединению этих детей с родственниками в Украине в случае их обращения.

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Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, должен занять "объективную и беспристрастную позицию" и избегать "двойных стандартов" по этому вопросу, заявило министерство иностранных дел Китая. Пекин продолжит играть объективную и справедливую роль в украинском конфликте, заверил на брифинге официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь. Выступая перед началом визита руководителя КНР Си Цзиньпина в Москву, он указал на неприкосновенность глав государств в соответствии с международным правом и призвал к урегулированию конфликта путем "диалога и переговоров". Ван Вэньбин также отметил, что Китай будет занимать конструктивную позицию в возможных мирных переговорах России и Украины.

Лондон: Под Авдеевкой - похожая на Бахмут ситуация

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Под Авдеевкой складывается ситуация, которая в тактическом плане похожа на продолжающуюся оборону Бахмута: украинские военнослужащие продолжают организованно защищать город, но их пути снабжения оказываются под все большей угрозой из-за попыток российских войск зайти с флангов. Об этом говорится в очередном аналитическом обзоре министерства обороны Великобритании. "За последние три недели "ползучее" наступление российских сил достигло определенных успехов", - говорится в документе. По данным британской разведки, Россия задействовала вблизи Авдеевки главным образом 1-й армейский корпус непризнанной "ДНР", многих военнослужащие которого хорошо знакомы с этой местностью.

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Утром 20 марта по всей территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога. Она связана с тем, что в Беларуси с аэродрома Мачулищи взлетел российский МиГ-31К, способный нести ракеты "Кинжал", а с аэродрома Барановичи - истребитель сопровождения. В 9.09 по местному времени сирены зазвучали в Киеве и ряде центральных областей, спустя несколько минут сигнал распространился на всю территорию страны.

ISW: Наступление ВС РФ близится к завершению

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В последние недели темп российских наступательных операций в Донбассе замедлился, что может свидетельствовать о скором завершении весеннего наступления ВС РФ, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW). В очередном обзоре ситуации они обращают внимание на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, который считает, что Россия не смогла собрать достаточно сил для ожидавшегося масштабного наступления в Донбассе и даже не способна завершить тактический захват Бахмута. Если 300 тысяч российских военнослужащих не смогли обеспечить решающее преимущество в наступлении, то привлечение дополнительных сил в ходе будущих волн мобилизации вряд ли приведет к кардинально иному результату, уверены эксперты ISW . Они полагают, что у ВСУ есть все шансы вернуть инициативу и начать контрнаступление на критически важных участках фронта.

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Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента РФ рекомендовали до конца марта отказаться от телефонов компании Apple, заменив их на смартфоны других марок и с другими операционными системами, пишет газета "Коммерсант". "iPhone - все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", - заявил изданию один из собеседников, присутствовавший на семинаре в начале марта. По словам одного из источников "Коммерсанта", такое распоряжение связано с требованиями безопасности. Чиновникам велели сменить смартфоны на модели с операционной системой Android, ее китайскими аналогами или российской "Авророй".

Киев: В Крыму - дефицит крови и медикаментов для гражданских

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Украинский Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил о нехватке в крови и медикаментов в аннексированном Россией Крыму из-за лечения там российских военных. По его данным, в Севастополе из гражданских центров переливания крови забрали кровь и ее компоненты для нужд военного госпиталя, что привело к дефициту в гражданских учреждениях. "Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности большинство лекарств идет на лечение военных РФ", - отмечается далее в заявлении .

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По данным Генштаба ВСУ, российские силы продолжают вести наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, эпицентром боевых действий по-прежнему является Бахмут. За минувшие сутки украинские подразделения отразили 69 атак противника на указанных направлениях, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook . Среди прочего, россияне нанесли 6 ракетных и 13 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей, в результате чего есть погибшие и раненые мирные граждане, сообщается далее.

В свою очередь украинская авиация нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2" и 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, уничтожив его состав боеприпасов. Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 3 средства радиоэлектронной борьбы оккупантов, сообщили в украинском Генштабе.

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После начала поставок оружия Германия стала "вовлечена" в войну в Украине, из-за чего уменьшилась ее вероятная роль в качестве авторитетного и активного посредника в возможных переговорах, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в интервью изданию Focus. "Мы слишком много внимания уделяем оружию. Теперь нам нужно проявлять больше дипломатических инициатив с американцами, китайцами, индийцами и другими крупными странами", - указал Кречмер.

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У Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году, Западу будет крайне сложно найти ресурсы для второй попытки, если оно обернется провалом, заявил чешский президент Петр Павел в интервью Rzeczpospolita . "Усталость от войны - это не только истощение человеческих ресурсов и оборудования, разрушение инфраструктуры на Украине, но и усталость в странах, которые предоставляют помощь", - указал Павел.

Европа испытывает дефицит пороха

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Страны Европы не могут быстро нарастить объемы производства боеприпасов для Украины из-за дефицита пороха и других взрывчатых веществ, восполнить который оперативно невозможно. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и производителей вооружения. По словам представителей европейской оборонной промышленности, в Европе ограничены запасы взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, необходимых для производства снарядов. Кроме того, повышенный спрос уже привел к росту цен на взрывчатые вещества. Стоимость основного сырья с начала войны удвоилась, а в некоторых случаях утроилась. Это в свою очередь привело к росту цен на боеприпасы на 20 процентов.

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Посольство Польши во Франции уточнило слова посла Яна Эмерика Ростишевского о том, что "если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас (Польши. - Ред.) не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт". Некоторые СМИ неверно интерпретировали эти слова "в отрыве от контекста", говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в воскресенье, 19 марта. "Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, возможности нападения России или вовлечения в войну других стран Центральной Европы - стран Балтии и Польши", - подчеркнули в дипмиссии.

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Лучшие украинские летчики гибнут устаревших самолетах, заявил командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов в интервью The Times . По его словам, Украине срочно нужны современные западные самолеты, чтобы более эффективно прикрыть наступающие колонны бронетехники, поставленной странами НАТО. Кроме того, продолжил он, истребители заменят системы противовоздушной обороны, поскольку украинская территория "настолько огромна, что невозможно поставить столько наземных средств ПВО, сколько необходимо для ее эффективного прикрытия".

Вашингтон не согласится с призывом к перемирию в Украине

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Администрация США не согласится с призывом к перемирию в Украине, если он прозвучит по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, перемирие могло бы дать российскому руководству больше времени для подготовки нового наступления.

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ЮАР принимает во внимание ордер МУС на арест Владимира Путина и "осознает свои юридические обязательства", заявил пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья. На август в ЮАР запланирован 15-й саммит государств БРИКС, куда, помимо этой страны и России, входят Китай, Бразилия и Индия. Это будет первая очная встреча лидеров в рамках организации с начала пандемии. Ожидается, что в ней будет участвовать и российский президент. "До саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами", - указал Магвенья. По его словам, Южная Африка сохраняет очень сильное желание, чтобы конфликт в Украине был урегулирован мирным путем переговоров.

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении назвал ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, поворотным моментом войны. "Эта неделя, наконец, принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Есть ордер Международного уголовного суда на арест руководителя России, и это поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", - заявил Зеленский.

Хроника событий 19 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 марта 00.00 - 13.59 >>>

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