На 389-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 19 марта (время московское).

Министр юстиции ФРГ: Президента Путина в Германии ждет арест

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Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) заявил газете Bild am Sonntag , что выполнит требование Международного уголовного суда на арест Путина, если он окажется в ФРГ. "Германия обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС", - сказал министр. Как отмечает газета, действовать в соответствии с постановлением МУС должны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, в том числе ФРГ.

Путин посетил оккупированный Мариуполь

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По данным Кремля, президент России Владимир Путин в субботу, 18 марта, совершил "рабочую поездку" в украинский портовый город Мариуполь на Азовском море. Это первая поездка Путина на оккупированные РФ территории с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

По информации пресс-службы Кремля, распространенной в ночь на воскресенье, российский лидер прибыл в Мариуполь на вертолете и ознакомился с обстановкой в разрушенном городе и ходом восстановительных работ во время автомобильной экскурсии. Кроме того, сообщается, что Путин пообщался с жителями города.

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Украинские военные из территориальной обороны предприняли неудачную попытку атаковать российские позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки ВС России "Восток" Александр Гордеев.

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Украина потребовала от России предоставить ей списки всех вывезенных на территорию РФ детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук. С ним она обратилась к российским уполномоченным по правам человека Татьяне Москальковой и по правам детей Марии Львовой-Беловой.

Зеленский: Россию нужно наказать и за другие случаи агрессии

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МИД Бельгии приветствует продление зерновой сделки. Брюссель утверждает, что содействует экспорту удобрений, которые принадлежат российским компаниям. "В контексте дефицита Бельгия тесно сотрудничает с ООН и Всемирной продовольственной программой, чтобы облегчить транспортировку компонентов удобрений, принадлежащих российским компаниям, которые находятся в бельгийских портах, в третьи страны", - говорится в сообщении на сайте МИД Бельгии .

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Канада отправила в Украину очередную партию военной помощи, включая бронетехнику. Министр обороны страны Анита Ананд разместила в Twitter видеозапись погрузки техники на борт украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан". Судя по видеозаписи, это Bergepanzer 3 - совместная разработка Германии и Нидерландов на базе немецкого танка Leopard 2. Основная задача этой бронемашины на поле боя - эвакуация с него поврежденной гусеничной бронетехники для ее последующего ремонта.

"Мы будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - написала министр обороны Канады в комментарии к видео.

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Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Кремль должен ответить за агрессию не только против Украины, но и в отношении других стран - в том числе, Сирии: "Народ Сирии не получил надлежащую международную защиту, и это дало чувство безнаказанности Кремлю и его сообщникам. Города Сирии российские бомбы разрушали так же, как и наши украинские города. Именно этой безнаказанностью в значительной степени объясняется нынешняя агрессивность Кремля".

Президент также рассказал о новых санкциях СНБО Украины. По его словам, в санкционном списке "более чем 400 человек и компаний. Большинство из них - российские. Это ВПК государства-террориста. Но также это иранские, сирийские лица, те, кто помогает террору". "Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности поставляя "Шахеды", кто поддерживает разрушение Россией международного права, могут быть только маргиналами для мира", - подчеркнул Зеленский, выразив уверенность в неминуемой ответственности для этих людей и компаний.

Хроника событий 18 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 марта 00.00 - 13.59 >>>

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