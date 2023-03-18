Пригожин: К середине мая ЧВК наберет еще 30 тысяч бойцов

На 388-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 18 марта (время московское).

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Украинские войска в субботу отбили атаки россиян в северной части Бахмута, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. По его данным, этот город по-прежнему остается эпицентром боевых действий.

За прошедшие сутки российская армия нанесла пять ракетных ударов, из них четыре – по гражданским объектам в городе Запорожье. Кроме того, по Украине было совершено 12 авиационных ударов и более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

США: В Украине использовались боеприпасы китайского производства

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Боеприпасы китайского производства использовались в ходе военных действий в Украине. Об этом японскому изданию Kyodo News сообщили источники в администрации США. В Вашингтоне подозревают, что эти боеприпасы применяла российская армия. Однако на данный момент неизвестно, были ли они поставлены непосредственно Китаем, утверждают источники. Происхождение боеприпасов американские эксперты установили "после анализа их состава и других факторов". О каких именно боеприпасах идет речь, не сообщается.

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Российские войска в субботу обстреляли Константиновку в Донецкой области кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган". В результате обстрела ранены шесть человек, сообщил в Telegram председатель Донецкой областной администрации Павел Кириленко. По его данным, от обстрелов пострадали 10 частных домов, 9 многоэтажек, школа, детский магазин, с десяток частных автомобилей и гаражи.

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В Москве 40-летнего Юрия Самойлова арестовали на 14 суток по статье о распространении экстремистских материалов после того, как пассажир в метро донес на него полиции, увидев у него в телефоне картинки, "дискредитирующие российскую армию". Об этом сообщил "Новой газете Европа" брат арестованного Николай Лунченков. Мужчина был задержан в метро полицией утром 17 марта. На него составили протокол о распространении экстремистских материалов, а через несколько часов Черемушкинский суд приговорил его к двум неделям ареста.

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Прокремлевские активисты в Москве вышли к посольствам целого ряда стран, которые российские власти считают "недружественными". Речь идет, в частности, о диппредставительствах Германии, США, Франции и Польши. В акции участвовали члены молодежных провластных движений "Молодая гвардия" и "Волонтерская Рота".

Госслужба спецсвязи в Украине направит на закупку дронов 31,6 млрд гривен

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Украинская Государственная служба специальной связи и защиты информации направит из своего бюджета 31,6 млрд гривен (807 тыс. евро) на закупку дронов для ВС Украины. Об этом сообщил телеканалу РАДА глава службы Юрий Щиголь. "Преимущественно будем закупать беспилотники украинского производства", - отметил он. Щиголь добавил, что за сутки украинские военные теряют на фронте в среднем 10-15 дронов.

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Администрация президента США Джо Байдена, широко не афишируя ситуацию, возобновила депортации в Россию. Об этом сообщила газета The Guardian. По ее данным, молодой россиянин, уклонявшийся от мобилизации в ВС РФ и отправки на фронт в Украине, был депортирован из Соединенных Штатов в Россию. До этого он обратился за убежищем в США. В американской Иммиграционной и таможенной службе уточнили, что депортация осуществляется посредством коммерческих и чартерных рейсов. Вашингтон приостановил высылку в РФ в марте 2022 года.

СМИ: Под Бахмутом снаряд попал в микроавтобус с волонтерами из Польши

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Под Бахмутом снаряд попал в микроавтобус с волонтерами из Польши, пишет агентство УНИАН. По его данным, двое волонтеров привезли гуманитарную помощь в Часов Яр в Бахмутском районе и попали под обстрел. Волонтеры получили ранения, одного из них эвакуировали в больницу Днепра, уточнило агентство.

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Павел Косов, один из владельцев баров Underdog и La Virgen в Москве, покинет команду после обысков, которые провели сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. В заявлении владельцев баров говорится, что персонал напуган, а посетителям поступают угрозы. Как сообщил адвокат Константин Ерохин, в ходе обысков 17 марта задержали 40-50 человек - работников и посетителей заведений, большинство из них отпустили после проверки телефонов. В начале июля 2022 года Telegram Baza писал, что основатели Underdog и La Virgen столкнулись с угрозами из-за публикации анонса благотворительной продажи виниловых пластинок в поддержку коллектива Kyiv Angels. Это украинская организация, которая заявляет, что помогает ВС Украины, медикам и мирным жителям, пострадавшим от войны.

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Стивен Рэпп (фото из архива) Фото: AP

Россия не сможет добиться смягчения санкций, если не выдаст президента РФ Владимира Путина Международному уголовному суду в Гааге. Такое мнение в комментарии The New York Times высказал бывший спецпредставитель США по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Госдепе, Стивен Рэпп. "Россия не сможет получить облегчение санкций без соблюдения ордеров", - считает Рэпп, отвечавший за расследование военных преступлений. Эксперт также отметил, что ордер МУС "делает Путина изгоем". Президенту РФ грозит арест в 123 государствах, ратифицировавших Римский статут и признающих юрисдикцию МУС.

Министр инфраструктуры Украины: Зерновая сделка продлена

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Срок действия Черноморской зерновой инициативы, истекавший 18 марта, продлен. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Сделка по зерновому коридору должна была истечь сегодня. В результате наших переговоров с обеими сторонами мы гарантировали продление этой сделки", - сказал Эрдоган в турецком городе Чанаккале на западе страны. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в свою очередь указал, что соглашение продлено на 120 дней. "Благодарен генсеку ООН Гутерришу, президенту Эрдогану, министру (обороны Турции. - Ред.) Хулуси Акару и всем нашим партнерам за соблюдение договоренностей", - написал Кубраков в Twitter.

Между тем позднее российские госагентства привели слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявившей, что Россия дала согласие на продление "зерновой сделки" лишь на 60 дней.

Россия рассмотрит возможность продления сделки через 60 дней лишь при "ощутимом прогрессе" в исполнении российской части, говорится в копии письма постпреда РФ при ООН Василия Небензи, полученной российскими госСМИ.

Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива - договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна.

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Швеция вслед за ФРГ отказалась проводить соревнования по фехтованию с участием спортсменов из РФ и Беларуси. "Совершенно исключено, что мы организуем соревнования с участием этих двух стран, начавших кровопролитную войну в Украине", - заявил Отто Дракенберг, глава Шведской федерации фехтования. Два международных турнира под ее эгидой должны были пройти в Стокгольме в сентябре. Ранее об отказе принимать этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин заявила Германия. Такое решение было принято после того, как Международная федерация фехтования сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

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Карим Хан (фото из архива) Фото: Igor Burdyga/DW

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан считает, что президент России Владимир Путин может предстать перед судом за предполагаемые преступления в ходе войны России в Украине - несмотря на заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее назвала шаг МУС "юридически ничтожным". Хан дал интервью телекомпании CNN. "В статье 27 Римского статута очень четко сказано, что официальное положение (подозреваемого. - Ред.) лица не играет роли для юрисдикции суда", - отметил он. Независимые судьи суда также "сочли целесообразным" выдать ордер, добавил Карим Хан. Суд не проводит процессов в отсутствие подозреваемых, поэтому обвиняемые должны быть либо переданы Москвой, либо арестованы за пределами России. Вместе с тем судьи МУС могут разрешить проведение слушаний по оценке доказательств перед судебным процессом - без присутствия обвиняемых, указал Хан.

Российские госСМИ опубликовали видео с Путиным в Крыму

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Информационная программа "Вести" разместила в Telegram видео с президентом РФ Владимиром Путиным в аннексированном Россией Крыму. Кадры ранее опубликовал член Общественной палаты РФ, директор парка "Россия - моя история" Иван Есин. По данным "Вестей", Путину представили Школу искусств и детский центр "Корсунь" у Херсонеса Таврического. В этом году - девятая годовщина российской аннексии Крыма.

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В Кремле растет недовольство президентом РФ Владимиром Путиным, особенно - в контексте выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом. Такую оценку дал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. "В башнях Кремля - все больше недовольства тем, что происходит, все больше мрачного осознания перспектив, а именно - геополитической катастрофы режима Путина", - отметил Юсов. По версии представителя военной разведки Украины, в Кремле начали подбирать преемника российскому лидеру. "И да - уже идет речь о поиске преемника Путина, и ищет его уже не Путин", - полагает Андрей Юсов.

Зеленский ввел санкции в отношении Башара Асада

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Владимир Зеленский (фото из архива) Фото: Presidential Office of Ukraine/picture alliance

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада. Указ опубликован на сайте официального интернет-представительства главы украинского государства. Как передало агентство УНИАН, они будут действовать в течение 10 лет, включают блокировку активов и запрет торговых операций. Рестрикции одобрены и в отношении премьера Сирии Хусейна Арнуса, министра иностранных дел Фейсала Микдада. Всего в перечне - 300 человек. Среди них - трое сирийцев, граждане РФ и один украинец из аннексированного Россией Крыма, который также имеет российское гражданство, уточнило УНИАН. Ограничительные меры также ввели против 141 юридического лица, среди них - два из оккупированного Крыма - автономная некоммерческая организация "институт морского приборостроения и робототехники" и "Евпаторийский авиационный ремонтный завод".

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий до 12 лет колонии за незаконный экспорт из России или передачу иностранцам военных товаров, технологий или вооружений. Закон также предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей, если вооружения экспортировались или были незаконно переданы за рубеж группой лиц по предварительному сговору.

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РФ ввела персональные санкции в отношении представителей вооруженных сил, ряда структур, которые в Москве считают "пропагандистскими", а также - судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании. Об этом 17 марта сообщили в МИД РФ. Среди фигурантов списка - офицеры британских вооруженных сил, причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии. В перечень британских подданных, которым закрыт въезд в РФ, включено руководство корпорации Zinc Network, по мнению Москвы, "фабрикующей антироссийские материалы". Ограничения РФ введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, а также представителей руководства тюрьмы строгого режима "Белмарш" в Лондоне.

Пригожин: К середине мая ЧВК наберет еще 30 тысяч бойцов

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Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что планирует, что к середине мая количество бойцов в подразделениях "увеличится приблизительно на 30 тыс". Комментарий Пригожина размещен в Telegram его пресс-службы. Владелец ЧВК добавил, что среднее количество набираемых кадров в день колеблется "от 500 до 800, так как сейчас идет активный рост".

Хроника событий 18 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 марта 14.00 - 23.59 >>>

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