Суд ЕС отменил санкции против матери Пригожина

Отношения главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с матерью являются чисто семейными, что недостаточно для оправдания санкций против нее, заявил суд в Люксембурге.

Суд Европейского Союза удовлетворил иск матери российского бизнесмена и приближенного российского президента Евгения Пригожина. В среду, 8 марта, суд в Люксембурге отменил санкции в отношении Виолетты Пригожиной, введенные в феврале 2022 года из-за агрессии РФ против Украины.

Даже если основатель ЧВК "Вагнер" несет ответственность за действия, нарушающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, связь Пригожиной с ее сыном, установленная на момент принятия санкций, "основана исключительно на семейных отношениях и, следовательно, недостаточна, чтобы оправдать ее включение в оспариваемые списки", отмечается в решении суда ЕС.

Мать Евгения Пригожина подала иск в апреле

Евросоюз внес мать Евгения Пригожина в черный список 23 февраля 2022 года. При этом страны ЕС исходили из того, что она "поддерживает действия и политическую стратегию, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". В апреле она подала иск против введения против нее санкций.

Адвокат Пригожиной утверждает, что ЕС, среди прочего, проигнорировал обязательство обосновать решение о штрафных мерах и допустил фактические ошибки. В иске отрицается, что мать Пригожина владеет двумя фирмами, которые учредил ее сын. Кроме того, она подчеркивает, что ее связь с сыном не означает нарушение территориальной целостности Украины в какой-либо форме с ее стороны, а истинной целью мер в ее отношении является удар по ее сыну.

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