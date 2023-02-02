Лавров: Россия отодвинет линию фронта в Украине еще дальше

Глава МИД РФ пригрозил новым наступлением на позиции ВСУ в ответ на поставки Украине западного дальнобойного оружия. По его словам, чем дальнобойнее оружие, тем дальше надо отодвигать линию фронта от границ РФ.

Россия в ответ на западные поставки Украине более дальнобойного оружия постарается еще дальше отодвинуть линию фронта от границ РФ. "Чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА "Новости" в четверг, 2 февраля. Так он отреагировал на сообщения СМИ о намерении Вашингтона поставить Киеву высокоточные ракеты дальность до 150 километров.

Лавров выразил уверенность, что Россия сейчас находится в "эпицентре геополитической битвы", и сравнил нынешнюю войну РФ против Украины с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов и Отечественной войной 1812 года. Не упомянув, что именно Россия начала агрессивную войну против соседнего государства, министр заявил: "Так же, как в 1812, как в 1941 году те, кто хотел подчинить себе мир, в то время собрали большую часть континента для начала войны против РФ, я не вижу большой разницы". При этом он, вновь обвинив руководство Украины в следовании "нацистской идеологии".

Скандальное сравнение с Холокостом

Сергей Лавров также вновь обвинил некоторых представителей Германии и Европы в попытках решить "русский вопрос", проведя аналогию с намерением нацистов истребить евреев. В качестве иллюстрации своего утверждения он привел слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) о том, что итогом войны в Украине должно стать поражение России, причем такое чтобы РФ, по словам Лаврова, многие десятилетия не могла восстановить свою экономику.

"Это что? Не расизм, не нацизм? Не попытка решения "русского вопроса"? Да, не в газовых камерах. Пока еще в Германии есть много порядочных людей, которые не допустят возрождения фашизма, но есть так и такие, которые совсем не были бы против", - сказал Лавров.

Ранее аналогичные скандальные сравнения Лавровым западной помощи Украине в отражении российской агрессии с Холокостом уже вызывали гневные реакции представителей еврейских организаций. Они требовали от главы МИД РФ извинений и опровержения своих слов.

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