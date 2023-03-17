Рассылка повесток - показной "смотр войск" для Путина

В марте в регионах России начали массово рассылать повестки в военкомат. Что это означает и ждать ли новую волну мобилизации, рассуждает Лола Тагаева.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и президент России Владимир Путин (фото из архива) Фото: Alexei Nikolsky/dpa/picture alliance

Одной из главных новостей этой недели стала рассылка повесток в военкоматы "для уточнения документов воинского учета". Первыми об этом официально объявили власти Воронежской области во вторник, но очень скоро стало понятно, что начинается массовая кампания . К пятнице раздачу повесток подтвердили уже в нескольких субъектах России, неофициально речь по меньшей мере о половине регионов.

Лола Тагаева Фото: privat

Все это происходит на фоне затянувшегося ожидания так называемой второй волны мобилизации, и, конечно, такие новости породили немедленную панику, что теперь она все-таки началась. Хотя российские власти заверяют, что это необходимо только для учета.

Пока и правда непохоже, что это вторая волна. Скорее всего, публично объявлять новую мобилизацию, как в сентябре 2022 года, не решатся, хотя к ней постоянно и готовятся. Источники "Верстки" в региональной и федеральной власти говорят, что помимо учета, таким образом будут набирать добровольцев на войну в Украине. Эту информацию в пятницу подтвердил и депутат Госдумы от КПРФ Виктор Соболев. По его словам, с помощью повесток военкоматы ищут желающих служить по контракту - "исключительно добровольно".

На войну в Украине - добровольно-принудительно?

С одной стороны, полне вероятно, что Кремль действительно готов пока вернуться к добровольцам. Во время первой волны мобилизации власти, очевидно, переоценили готовность населения к грубому хватанию всех подряд мужчин без разбора, а также возможности оборонно-промышленного комплекса снабдить новых мобилизованных всем, что нужно. В итоге шокированные семьи сами должны были из своего бюджета собирать мужчин на войну. Новоявленные солдаты были плохо снабжены, что породило много критических публичных высказываний со стороны мобилизованных.

Добровольцы же гораздо менее скандальный контингент. К тому же, говорят источники, нужны люди определенных специальностей под конкретное вооружение. А экономика еще не переведена военные рельсы, чтобы обеспечить новой волне достаточно оружия и другого военного оборудования.

С другой стороны, вряд ли есть значительное число мужчин, которые хотели пойти воевать, но еще не записались по своей воле. Все, кто хотели пойти, пошли. Так что, скорее всего, "перегибы" на местах неизбежны в случае каких-либо спущенных сверху цифр по набору добровольцев. Вероятно, добровольно-принудительно на войну соберут всех, на кого смогут морально надавить.

Подготовка к новой волне мобилизации - без остановки

Но главное даже не это. Все собеседники во власти говорят, что никакой остановки в подготовке к новой волне мобилизации никогда не было и нет. И рассылка повесток в военкомат - это подготовка на случай, если завтра "что-то начнется". Решение о том, когда будет новая волна мобилизации, зависит только от одного человека - Владимира Путина.

Более того, рассылка повесток сейчас происходит в какой-то степени для него - это своего рода "смотр войск". Путину показывают, что на местах все готовятся и в любой момент способны запустить машину мобилизации. На фоне провалов на фронте чиновники хотят продемонстрировать, что хотя бы в тылу все под контролем: только прикажи, и еще полмиллиона отправим на убой.

Автор: Лола Тагаева - главред издания "Верстка" и со-основатель проекта о гендерном просвещении Gender Team, автор колонки на DW. Facebook: Лола Тагаева

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