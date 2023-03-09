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Взрывы в КиевеФото: Photoshot/picture alliance
ПолитикаУкраина

Ракетный удар РФ по Украине: как его пережили киевляне

Александр Савицкий
22 мин. назад

Очередной ракетный удар РФ нанесла по Украине в ночь на 9 марта. Взрывы прогремели и в Киеве.

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Первые два мощных взрыва жители центра украинской столицы услышали в 5.50 утра. Воздушная тревога была объявлена еще в полпервого ночи и ее отбоя не было около восьми часов. Около семи утра в центре Киева были слышны еще два взрыва, но уже более далекие и не столь мощные. Репортаж DW из украинской столицы.

Массированные ракетные обстрелы Украины продолжаются с 20 октября минувшего года. На этот раз российские агрессоры, по украинским данным, совершили 81 пуск ракет различного базирования, а также запустили ударные беспилотники. Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в семи областях Украины. В результате попадания российских ракет во Львовской и Днепропетровской областях есть жертвы. В Киеве пострадали, как минимум, три человека, были повреждены автомобили и здания, введены ограничения электро- и водоснабжения, обогрева домов, а также движения электротранспорта.

Утренние взрывы как "звонок будильника"

Опрошенные киевляне по-разному отнеслись к очередной воздушной атаке. Женщина среднего возраста Татьяна, спешившая на метро по дороге на работу, сказала DW, что утренние взрывы стали для нее своеобразным "звонком будильника". "Если бы эти взрывы не убивали людей, то можно было бы и утренний кофе не пить", - горько пошутила она. Татьяна признала, что ее до сих пор пугают звуки взрывов и ударные волны, но этот страх уже стал привычным за более чем год полномасштабной фазы войны.

Пожилой мужчина Тарас выгуливал в одном из киевских дворов свою собаку. "Жаль ее, очень пугается взрывов, скулит, заползает под кровать", - пожаловался мужчина. Для него очередная атака россиян на мирный город не стала неожиданностью. "В последние дни все время были кратковременные воздушные тревоги из-за того, что в соседней Беларуси взлетал какой-то военный самолет. Это явно была российская разведка украинских целей для нанесения ударов. Вот их и дождались. Давно уже их не было", - философски заметил мужчина в беседе с DW.

Молодой парень в очках, представившийся Романом, сказал, что работает в ІТ-секторе и что для него самой большой проблемой ракетных ударов по Киеву стали эмоции его семьи и отсутствие света. "Моя жена и маленькая дочь все еще вздрагивают от взрывов. Мне они уже стали привычны, а их это до сих пор пугает. Ночью, как только телефон просигналил о тревоге, мы перешли спать в коридор. Теперь приходится бежать в офис, чтобы поработать. Там есть бесперебойный источник электричества", - рассказал DW парень.

Городская жизнь усложнилась - утро без тепла и света

Многие киевляне встретили утро без тепла и света. "В результате утренней ракетной атаки в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры в Голосеевском районе, есть перебои с теплоснабжением, часть киевлян остаются без отопления", - сообщила Киевская городская государственная администрация. Городские власти заверили, что все аварийные службы работают над "устранением последствий падения российской ракеты" и предостерегли, что на верхних этажах высотных домов может быть прервано водоснабжение.

Больше всего информации поступало о взрывах в Святошинском районе. Один из них произошел внутри квартала высотных домов. Во дворах сгорели около десятка припаркованных частных автомобилей. Находившиеся неподалеку и выбежавшие из домов мужчины, пытались потушить пожар автомобильными огнетушителями, но их было недостаточно для гашения масштабного возгорания. Огонь удалось обуздать только пожарным, оперативно прибывшим на место взрыва.

Между тем, владельцы автомобилей на этой парковке пытались отогнать свои разбитые осколками машины на безопасное от пожара расстояние. Другие пожертвовали свои автоаптечки на оказание первой помощи раненым. Официально сообщается о трех пострадавших, но свидетели говорят, что легкие ранения получили еще несколько женщин стоявших у подъездов неподалеку. Их посекло осколками разбитых взрывом оконных стекол.

Преодоление последствий взрывов

Из-за перебоев электроснабжения наблюдались перепады давления в водопроводных сетях города, сообщают коммунальные службы Киева. По их информации, водопроводные насосные станции "Киевводоканала" продолжают работать, давление в сети стабилизировано. Нехватка электричества привела к остановке движения более десяти троллейбусных маршрутов. Однако метро после отмены воздушной тревоги около восьми часов утра, заработало ритмично.

День 9 марта в Киеве выдался солнечным и довольно теплым. В воздухе запахло весной, раздается пение вернувшихся на родину перелетных птиц. На одной из центральных улиц корреспонденту DW встретились девушка и юноша, несшие за плечами футляры со скрипкой и виолончелью. Они сказали, что спешат в Дом звукозаписи, где у них сегодня запись произведений известных украинских классиков Бортнянского и Березовского. А завтра - репетиция запланированного на выходные концерта. "Мы готовы к новым воздушным тревогам, враг вряд ли успокоится. Там рядом станция метро, ​​успеем спрятаться сразу после сирены", - сказали музыканты.

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