РФ вновь подвергла Украину массированному ракетному обстрелу

Россия использовала для атаки новую тактику - с применением ложных воздушных целей, в частности шаров, чтобы ввести в заблуждение украинскую ПВО, пишут украинские СМИ.

Российские войска в ночь на четверг, 9 марта, нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Согласно сообщениям ряда Telegram-каналов, атака с применением ракет "Искандер", С-300, "Калибр", X59, X22 и беспилотников производилась из акваторий Черного и Азовского морей, а также из Белгородской области РФ. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

В результате российских ударов ракетами и беспилотниками были повреждены объект энергетической инфраструктуры и жилые дома в Одесской области. Об этом сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Пострадавших, по его словам, нет, энергоснабжение ограничено.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов написал о серии взрывов и перебоях со светом в некоторых районах города, отметив, что "под прицелом энергетическая инфраструктура". Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил подробности: по городу и области нанесено около 15 ударов, по предварительной информации, одно из попаданий пришлось на частный жилой дом, информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий написал в Telegram об ударах по критической инфраструктуре страны, призвав не игнорировать воздушную тревогу.

В Киевской области, по данным местной военной администрации, сработала система ПВО. Также украинские СМИ и паблики сообщают о взрывах в Сумской, Житомирской, Тернопольской, Днепропетровской, Запорожской областях. В ряде случаев причиной взрывов, вероятно, была работа систем украинской ПВО.

РФ использовала для атаки новую тактику - с применением ложных воздушных целей, в частности шаров, чтобы ввести в заблуждение украинскую ПВО, пишут украинские СМИ. Точное количество выпущенных россиянами ракет неизвестно.

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