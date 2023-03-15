Фехтование: в бундестаге раскритиковали допуск атлетов из РФ

В комитете бундестага по делам спорта раскритиковали Международную федерацию фехтования за решение по атлетам из РФ и Беларуси.

В комитете бундестага по делам спорта раскритиковали Международную федерацию фехтования (FIE), которая приняла решение с середины апреля допустить спортсменов из России и Беларуси, а также команды и официальных представителей этих стран к международным соревнованиям, что открывает им дорогу к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Заместитель председателя комитета Филипп Кремер (Philip Krämer) в интервью изданиям RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в среду, 15 марта, выразил мнение, что FIE избрала "неправильный путь".

"Мы также заявили на уровне Международной федерации фехтования о проблеме, связанной с тем, что Россия на протяжении многих лет оказывает влияние через олигархов и предоставляет большие суммы денег", - заявил Кремер.

В марте 2022 года российский миллиардер Алишер Усманов приостановил деятельность на посту главы Международной федерации фехтования из-за введенных против него санкций ЕС.

Международная федерация фехтования прислушалась к позиции МОК

В свою очередь член комитета делам спорта Фриц Гюнцлер (Fritz Güntzler) отметил: "Ожидаю, что Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB) наконец займет четкую позицию, которая также отвечает интересам наших спортсменов".

Фехтование - второй олимпийский вид спорта, после дзюдо, руководство которого прислушалось к позиции Международного олимпийского комитета (МОК), заявившего в январе 2023 года, что изучает возможность для спортсменов из России и Беларуси выступать в Париже в нейтральном статусе, без флагов и гимнов.

FIE не опубликовала расширенной информации о ходе голосования, но, по данным российских СМИ, за допуск проголосовали 89 делегатов, против - 46. В заявлении указывалось, что участие российских и белорусских фехтовальщиков будет "зависеть от возможных будущих рекомендаций/решений МОК" и станет возможным "в соответствии с условиями нейтралитета и индивидуального допуска".

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