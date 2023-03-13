Фехтовальщикам России и Беларуси открыли путь в Париж?

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение с середины апреля 2023 года допустить спортсменов из России и Беларуси, а также команды и официальных представителей этих стран до международных соревнований, что открывает им путь к участию в Олимпийских играх в Париже в следующем году.

Решение, принятое после голосования членов FIE на внеочередном конгрессе, делает фехтование вторым олимпийским видом спорта, после дзюдо, руководство которого прислушалось к позиции Международного олимпийского комитета (МОК), заявившего еще в январе 2023 года о том, что изучает "возможность" для спортсменов из России и союзной ей Беларуси выступать в Париже в нейтральном статусе, без флагов и гимнов.

МОК ссылается на права человека, утверждая, что ни один спортсмен не должен подвергаться дискриминации из-за своего паспорта. Но многие страны осудили планы организации как преждевременные, когда в Украине продолжается кровавая война, развязанная Кремлем.

Решение FIE критикуют в Германии и США

В Федерации фехтования США заявили что "разочарованы, расстроены и обеспокоены - хотя и не удивлены - результатами голосования, в ходе которого более 60 процентов стран проголосовали за возвращение фехтовальщиков и официальных лиц из России и Беларуси на международные соревнования". "Голосование "за" более чем 80 делегатов хоть и не является прямым одобрением действий России, но посылает миру сигнал о том, что большая часть фехтовального международного сообщества готова закрыть глаза и приветствовать возвращение фехтовальщиков, финансируемых и поддерживаемых российским правительством. Некоторые из этих фехтовальщиков имеют прямые связи с военными, и многие из них публично не осудили злодеяния своего правительства", - говорится в заявлении генерального директора Федерации фехтования США Фила Эндрюса, опубликованном пресс-службой федерации.

Немецкая фехтовальщица Леа Крюгер Фото: Kohring/ Eibner-Pressefoto/picture alliance

В свою очередь в интервью DW фехтовальщица сборной Германии Леа Крюгер (Lea Krüger), выразила свое несогласие с решением FIE. "Я полностью разочарована международной федерацией и спортивной системой в целом, - сказала она. - Никто никогда не заботится о спортсменах. Ни одна из этих организаций не берет на себя ответственность за свои решения. И сейчас у нас сложилась ситуация, когда я буду находиться на дорожке с российским спортсменом, и мне придется решать, как себя вести. В итоге мы, спортсмены, должны взять на себя ответственность за то, что мы никогда не решали. Это полный бардак".

Что понимать под "нейтралитетом" и как его гарантировать?

FIE не опубликовала расширенной информации о ходе голосования, но, по данным российских СМИ, за проголосовали 89 делегатов, против - 46. В заявление FIE тем временем указывается, что участие российских и белорусских фехтовальщиков будет "зависеть от возможных будущих рекомендаций/решений МОК" и станет возможным "в соответствии с условиями нейтралитета и индивидуального допуска".

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступали под олимпийским флагом Фото: Patrick Smith/Getty Images

Однако Леа Крюгер утверждает, что и FIE, и МОК не смогли определить, что на самом деле означает нейтралитет и как его можно гарантировать. "Нейтралитет, который мы имели в предыдущие годы в отношении России (во время санкций, наложенных на российский спорт за системный допинг . - Ред.), не был четким нейтралитетом", - напомнила она. "Должны быть более жесткие правила. МОК должен показать, как может работать настоящий нейтралитет", - уверена спортсменка.

Украина входит в группу стран, включая Польшу и страны Балтии, которые пригрозили бойкотом, если россияне и белорусы будут допущены к участию в Олимпиаде в Париже. В таком виде спорта, как фехтование, где спортсмены соревнуются непосредственно друг против друга, украинцы могут столкнуться на дорожке с россиянами, которые имеют непосредственное отношение к военным, например, являются членами армейского клуба ЦСКА.

"А что будет с украинскими спортсменами? Как они будут реагировать на соревнованиях, как они будут справляться с этой ситуацией?", - спрашивает Крюгер.

Влияние России на фехтование

До прошлого года президентом и главным спонсором FIE был российский миллиардер Алишер Усманов. Он покинул свой пост с началом войны, как и Станислав Поздняков, возглавлявший Европейскую конфедерацию фехтования. Поздняков также является президентом Олимпийского комитета России; его дочь Софья - российская саблистка, двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020.

Президент МОК Томас Бах и Владимир Путин в Сочи Фото: Tatyana Zenkovich/dpa/picture alliance

По мнению Крюгер, решение FIE свидетельствует о влиянии России на ее спорт и о связях федерации с МОК, президент которого Томас Бах (Thomas Bach) - олимпийский чемпион в командном турнире рапиристов в 1976 году в Монреале. "Было понятно, что фехтование будет одним из первых видов спорта, куда вернутся россияне", - сказала она. "Усманов дает федерации много денег. У нас нет крупных спонсоров в фехтовании, поэтому мы очень зависим от него в плане денег. Таким образом, вы видите, что связь между спортивной политикой, фехтованием и Россией очень тесная", - указала спортсменка.

Великая против Харлан

Противостояние этих двух саблисток было одним из символов фехтования в XXI веке. И снова россиянка Софья Великая и украинка Ольга Харлан оказались по разные стороны дорожки.

Пятикратный призер Олимпийских игр по фехтованию, Софья Великая приветствовала решение FIE. "Верила, что это должно произойти, и хочу поблагодарить коллег из разных стран, которые проголосовали за наше возвращение. Спорт должен обеспечивать равные права и условия, и здравый смысл наконец восторжествовал", - цитирует ее слова государственное информационное агентство ТАСС.

Многократный призер Олимпиад, олимпийская чемпионка 2008 года украинка Ольга Харлан, комментируя решение FIE, заявила, что чувствует "разочарование... гнев... несправедливость…". "Но, к сожалению, некоторые люди не могут поставить себя на наше место. Они просто не хотят, потому что им это больно и не нужно. У них фальшивые мысли: "Спортсмены не виноваты, "Спорт вне политики", "Мы все семья и должны жить в мире". Но это мнение рушится в тот момент, когда на твой дом, на твою землю падают бомбы, когда тебе приходится жить под бомбами, когда тебе приходится идти на передовую и защищать свою семью от убийц, которые хотят уничтожить твою жизнь и многое другое, что даже в кошмарах не снилось. Эти люди никогда не поймут, пока это не случится с ними", - написала она в своем Facebook.

Проблемы для Германии

Решение FIE может повлечь за собой проблемы для Германии. В мае в Таубербишофсхайме (федеральная земля Баден-Вюртемберг) должен пройдет этап Кубка мира по женской рапире, но пока неясно, будет ли разрешен въезд в Германию спортсменкам из России и Беларуси.

"Федерация фехтования Германии сейчас ожидает запроса от FIE о том, может ли быть гарантирован въезд российских и белорусских фехтовальщиков в Германию. В противном случае нам, вероятно, будет угрожать отмена международных соревнований по фехтованию в Германии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте федерации.

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