Легенда биатлона Фуркад за возврат россиян в мировой спорт

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад считает, что следует подумать о возобновлении допуска спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. В то же время он осудил войну России в Украине.

Французская звезда биатлона Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в мировой спорт. "Как представитель спортсменов и спортсмен, я считаю, что мы должны рассмотреть возможность их возвращения. Я был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. Они спортсмены и их также следует защищать на этом основании", - заявил пятикратный олимпийский чемпион в интервью норвежской телерадиокомпании NRK, опубликованном 11 февраля.

Вместе с тем 34-летний Фуркад, завершивший спортивную карьеру в 2020 году, а в прошлом году избранный в Международный олимпийский комитет в качестве представителя спортсменов, осудил агрессивную войну России в Украине, заявив, что полностью поддерживает украинский народ: "Война ужасна. Ни одна часть меня не может понять российское правительство или его действия".

Дискуссия о возвращении атлетов из РФ и Беларуси на международные старты

Новая дискуссия о возможном возвращения россиян и белорусов на международные соревнования разгорелась в конце января, когда МОК поднял вопрос о такой перспективе, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну в Украине. Одним из предварительных условий, упомянутых МОК, было однозначно заявленное неприятие спортсменом политики своих государств. В этом случае их могли допустить к Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, заявил Томас Бах. Украина резко отреагировала на эту инициативу МОК, заявив, что в таком случае не исключает бойкота Олимпийских игр в Париже.

10 февраля группа из 35 стран, представляющих Европу, Северную Америку, Восточную Азию и Океанию, провели виртуальный саммит, на котором отвергли концепцию Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности для российских и белорусских спортсменов при выполнении определенных требований выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Совместная декларация должна быть сформулирована и опубликована в ближайшие дни. Отвечающая за спорт в Великобритании министр культуры Люси Фрейзер, которая координировала встречу, сформулировала в Twitter позицию своей страны: "Пока Путин продолжает свою варварскую войну, Россия и Беларусь не должны быть представлены на Олимпийских играх".

Министр спорта Польши Камиль Бортничук высказался за компромисс, предложив "создать сборную беженцев". "Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко", - указал польский политик. В МВД Германии заявили об отсутствии оснований "предлагать российскому и белорусскому спорту вернуться к участию в международных соревнованиях". Реагируя на эту дискуссию, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о "попытке диктовать спортсменам условия участия в международных соревнованиях", назвав такую практику "абсолютно неприемлемой".

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