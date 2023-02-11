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Фото: Thomas Padilla/MAXPPP/picture alliance
СпортУкраина

МВД ФРГ против допуска спортсменов из РФ и Беларуси к ОИ

Виталий Кропман
22 мин. назад

"Усилия Международного олимпийского комитета по возобновлению участия российских и белорусских спортсменов - это неправильный путь", - уверены в МВД Германии, отвечающем за спорт в стране.

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После прошедшего накануне виртуального саммита с участием представителей правительств 35 стран министерство внутренних дел  Германии, отвечающее за развитие спорта в стране, подтвердило свою позицию в отношении поднятого МОК вопроса об участии спортсменов России и Беларуси в Олимпиаде в Париже. "С нашей точки зрения, нет никаких оснований предлагать российскому и белорусскому спорту вернуться к участию в международных соревнованиях", - заявил представитель ведомства агентству спортивных новостей SID в субботу, 11 февраля.     

"Украинские спортсмены должны продолжать пользоваться всей полнотой солидарности и поддержкой международного спортивного сообщества. Усилия МОК по возобновлению участия российских и белорусских спортсменов - это неправильный путь", - уверены в МВД Германии.

35 стран высказались против

Накануне группа из 35 стран, представляющих Европу, Северную Америку, Восточную Азию и Океанию, провели виртуальный саммит, на котором отвергли концепцию Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности для российских и белорусских спортсменов при выполнении определенных требований выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Совместная декларация должна быть сформулирована и опубликована в ближайшие дни.

Отвечающая за спорт в Великобритании министр культуры Люси Фрейзер, которая координировала встречу 10 февраля, сформулировала в Twitter позицию своей страны: "Пока Путин продолжает свою варварскую войну, Россия и Беларусь не должны быть представлены на Олимпийских играх".

Министр спорта Польши Камиль Бортничук, напротив, высказался за компромисс, предложив "создать сборную беженцев". "Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко", - указал польский политик.

Реагируя на эту дискуссию, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о "попытке диктовать спортсменам условия участия в международных соревнованиях", назвав такую практику "абсолютно неприемлемой". "Сейчас мы видим откровенное желание разрушить единство мирового спорта", - цитируют его слова российские информационные агентства.

Украина пригрозила бойкотом Игр

В конце января МОК поднял вопрос о возможности для спортсменов из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну в Украине. Одним из предварительных условий, упомянутых МОК, было однозначно заявленное неприятие спортсменом политики своих государств. В этом случае их могли допустить к Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

Украина резко отреагировала на эту инициативу МОК, заявив, что в таком случае не исключает бойкота Олимпийских игр в Париже.

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