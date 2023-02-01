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Олимпийские игры - пожалуйста, без России

Йенс Крепела
Комментарий
1 ч. назад

Спортивный бойкот России и Беларуси рассыпается. МОК хочет вновь открыть для атлетов этих стран международные соревнования, а значит - и Олимпиаду. Неверный сигнал, считает Йенс Крепела.

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Российские спортсмены под нейтральным флагом на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине
Российские спортсмены под нейтральным флагом на церемонии открытия зимней Олимпиады в ПекинеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Спорт должен объединять людей, а не разъединять их. Этой благородной целью Международный олимпийский комитет (МОК) обосновывает свою позицию, заключающуюся в том, чтобы позволить спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных турнирах под нейтральным флагом. Ни для кого не секрет, что при этом речь идет, прежде всего, о летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, отборочные соревнования к которым начнутся в ближайшие несколько месяцев.

Украина отреагировала на эту дискуссию ожидаемо жестко. Президент Владимир Зеленский заявил, что такая идея может обсуждаться только в том случае, если Россия остановит войну и террор. Олимпийский чемпион по боксу Владимир Кличко призвал сохранить запрет на участие в международных состязаниях для россиян и белорусов.

Невзирая на это, президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) говорит, что "ощущает" по этому поводу поддержку "подавляющего большинства во всем мире". И действительно, даже из критически настроенных стран Запада раздаются голоса, приветствующие открытость МОК. Андреас Михельман (Andreas Michelmann), президент Федерации гандбола Германии (DHB), считает означенный шаг МОК "понятным". Представитель Национального олимпийского комитета (НОК) США еще в начале декабря в интервью The Wall Street Journal выразила осторожное одобрение на сей счет.

Вас удивляет МОК?

Что, простите? Значит, пока дома на их друзей и родных падают бомбы, украинские спортсмены под олимпийскими кольцами непосредственно встречаются со своими конкурентами из России - в "мирных соревнованиях", как это МОК любит пропагандировать?

Йенс Крепела
Йенс КрепелаФото: Privat

Неприемлемый сценарий, к которому все сводится в итоге, - несмотря на все ограничения, согласно которым спортсмены из Беларуси и России и далее должны будут выступать под нейтральным флагом. Беглый взгляд на зимнюю Олимпиаду в Пекине показывает, что это скорее очковтирательство, чем эффективные санкции. Несмотря на запрет, на церемонии закрытия Игр были отчетливо видны цвета национального флага России.

Сразу после пекинской Олимпиады ряд спортсменов из сборной России позволили втянуть себя в пропаганду войны от президента Путина. Спорт и государство в РФ всегда были связаны теснее, чем где бы то ни было. Это стало очевидным после скандала, связанного с обвинениями в массовом и систематическом использовании допинга российскими спортсменами. Между прочим еще один момент, который показывает, насколько серьезно в Москве относятся к олимпийским ценностям. Поэтому повсеместное исключение россиян из международных соревнований является трудным, но правильным решением.

Лучше всего разделять спорт и политику

Если смотреть на ситуацию в деталях, картина становится более дифференцированной. Как и МОК, глава DHB Михельманн приводит следующий аргумент: вы не можете "возлагать на спортсменов ответственность за политику их страны". В теории это верно, но на практике оказывается неразрешимой проблемой. Когда речь шла о том, чтобы позволить российским атлетам снова начать участвовать в международных соревнованиях после допингового скандала, МОК ссылался на грубые факты, такие как поддающиеся проверке тесты (допинговые пробы "чистых" спортсменов. - Ред.) и лабораторные данные. Такой отбор сейчас сделать было бы невозможно.

В конце концов, есть спортсмены, которые поддерживают Путина, хотя и живут за границей много лет, например, звезда НХЛ Александр Овечкин. Есть и критически настроенные, которые осторожно высказываются против войны, например звезда тенниса Андрей Рублев. Существующее коллективное наказание бьет по всем и потому является весьма неоднозначным. Тем не менее оно правильно - потому что вне зависимости от политической позиции отдельного атлета любые спортивные успехи Кремль будет использовать в пропагандистских целях и таким образом укреплять свои позиции в войне.

Должно быть ясно: спорт - это всегда сцена. Буквально несколько дней назад украинка и "нейтральная" спортсменка из России встречались на Открытом чемпионате Австралии в первый день турнира, и у одного из болельщиков был замечен флаг РФ (что вызвало протест украинцев. - Ред.). Тогда организаторы почувствовали себя обязанными запретить российские и белорусские флаги и, таким образом, как можно быстрее отобрать общественную сцену у сторонников Путина. Тем не менее на трибунах позже зрители ликовали с российскими флагами и портретами Путина, привлекая внимание всего мира.

Обвинения в дискриминации

Наконец, с важным выражением лица президент МОК Бах полемически поднимает вопрос о правах человека. Он утверждает, что специальные докладчики Совета ООН по правам человека выразили озабоченность - исключение (спортсменов из международных турниров. - Ред.) "из-за паспорта или места рождения" нарушает запрет на дискриминацию. Но можно ли сравнить такую ​​дискриминацию российского спортсмена с последствиями нападения России на мирных жителей Украины?

Тогда страдания распределяются очень неравномерно. Запрещать (участие в соревнованиях. - Ред.) отдельным лицам на основании того, откуда они родом, несправедливо, тут нет вопросов. Такой запрет должен закончиться как можно скорее. Однако сейчас (все еще) совершенно неподходящее время для этого.

Автор: Йенс Крепела, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Олимпиада в Пекине - "Заповедник", выпуск 203

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