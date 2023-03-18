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Сотрудники российской полиции в Москве (фото из архива)Фото: Getty Images
Права человекаРоссия

ОМОН в Москве пришел в бары из-за "спонсирования ВСУ"

Олег Соколенко
17 мин. назад

В московские бары Underdog и La Virgen пришел ОМОН, якобы из-за "спонсирования ВСУ". Полицейские заставляли посетителей слушать песни Shaman и "Любэ", а также рисовать букву Z. Было задержано около 40 человек.

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В московские бары Underdog и La Virgen вечером в пятницу, 17 марта, пришел ОМОН "в связи с подозрением в причастности заведений к финансированию вооруженных сил Украины", сообщает агентство ТАСС. По информации "ОВД-Инфо", силовики пришли в бары с кувалдой и электрошокерами.

Из того же источника известно, что около 40 человек - из числа как посетителей, так и персонала - были задержаны и доставлены в отдел полиции по Басманному району, где их опрашивали в том числе сотрудники ФСБ. Адвокатов к задержанным не пускали. Адвокат Константин Ерохин опубликовал скриншот переписки в которой, предположительно, один из задержанных утверждает, что их били и пытали электрошоком. Большинство задержанных, по данным СМИ, уже отпустили.

Телеграм-канал SOTA пишет, что в баре Underdog полицейские ставили посетителям песни певца Shaman, группы "Любэ", а также "Синий платочек" и "Хей, ой, да конь мой вороной". "Медиазона", ссылаясь на сотрудника заведения, добавляет, что посетителей силовики заставляли подпевать, угрожая им электрошокерами. Также они просили людей с татуировками раздеться, а одну из посетительниц заставили написать написать на двери "Z - За Россию", пишут Telegram-каналы. По их данным, ОМОН уехал из бара Underdog около 10 вечера.

На страницах заведений в соцсетях было сообщено об их временном закрытии. В Instagram бара Underdog, согласно цитатам СМИ, было сказано: "Все детали мы расскажем позже, или вы узнаете их от друзей". Однако сейчас пост по этой ссылке недоступен - возможно, он был удален. 

В июле 2022 года Telegram-канал Baza писал, что "российские патриоты ополчились" на основателей Underdog и La Virgen из-за проанонсированного тогда в их соцсетях благотворительного маркета виниловых пластинок в поддержку общественной организации Kyiv Angels, помогающей ВСУ, медикам и мирным жителям, пострадавшим от войны.

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