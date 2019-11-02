ФСБ потратит 2,8 млн рублей на электрошокеры "для государственных нужд"

Войсковая часть №55056 Федеральной службы безопасности (ФСБ) России намерена потратить 2,81 млн рублей на электрошоковые устройства и искровые разрядники. Об этом во вторник, 4 мая, пишет интернет-издание "МБХ медиа", обнаружившее соответствующий контракт на портале госзакупок.

288 устройств по 9783,33 рубля каждое будут куплены "для обеспечения государственных нужд", отмечается в тендере. Средства выделены из бюджета страны. Прием заявок открыт до 11 мая.

В апреле Росгвардия закупала 100 аналогичных устройств по 17,5 тысячи рублей за штуку, а МВД России весной 2020 года приобрело 9024 электрошокера по 12,3 тысячи за единицу. Поставщиками в обоих тендерах было выбрано общество с ограниченной ответственностью "Март Групп".

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