 ФСБ потратит 2,8 млн рублей на электрошокеры ″для государственных нужд″ | Новости из Германии о России | DW | 04.05.2021

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Россия

ФСБ потратит 2,8 млн рублей на электрошокеры "для государственных нужд"

Войсковая часть №55056 ФСБ объявила тендер на покупку 288 электрошокеров. Из российского бюджета выделят 2,81 млн рублей. Росгвардия и МВД России закупали такие устройства по более высокой цене.

Полицейские в Москве

Войсковая часть №55056 Федеральной службы безопасности (ФСБ) России намерена потратить 2,81 млн рублей на электрошоковые устройства и искровые разрядники. Об этом во вторник, 4 мая, пишет интернет-издание "МБХ медиа", обнаружившее соответствующий контракт на портале госзакупок.

288 устройств по 9783,33 рубля каждое будут куплены "для обеспечения государственных нужд", отмечается в тендере. Средства выделены из бюджета страны. Прием заявок открыт до 11 мая.

В апреле Росгвардия закупала 100 аналогичных устройств по 17,5 тысячи рублей за штуку, а МВД России весной 2020 года приобрело 9024 электрошокера по 12,3 тысячи за единицу. Поставщиками в обоих тендерах было выбрано общество с ограниченной ответственностью "Март Групп".

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  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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