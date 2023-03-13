Жертвами агрессии РФ стали почти 22 тысячи мирных жителей

На 384-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 14 марта (время московское).

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За минувшие сутки российские войска выпустили по Херсонской области более 400 снарядов, один человек погиб и еще шесть были ранены, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "За минувшие сутки противник совершил 93 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон враг обстрелял 4 раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома", - написал Прокудин на своей странице в Telegram. Он также сообщил, что накануне с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировано 88 человек.

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В Украине жертвами российской агрессии стали почти 22 тысячи гражданских лиц, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Согласно обнародованным данным, с начала российского вторжения в конце февраля 2022 года в Украине погиб 8231 мирный житель, еще 13 734 - ранены. ООН подтвердила гибель 3664 мужчин, 2173 женщин, 260 мальчиков и 203 девочек. Пол 31 ребенка и 1900 взрослых еще не установлен.

По данным всемирной организации, 17 619 жертв (6372 погибших и 11 247 раненых) находились на территории, которая на момент российского вторжения контролировалась Украиной. С 1 по 12 марта текущего года ООН зафиксировала в Украине 293 жертвы среди гражданского населения - 84 погибших и 209 раненых.

В ООН отметили, что реальные цифры жертв, по всей видимости, значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли интенсивные боевые действия, затянулось, и многие сообщения еще не подтверждены. Это касается Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, где, согласно предварительной информации, имеются многочисленные жертвы среди гражданского населения.

ISW: Кремль не планирует в дальнейшем объявлять о мобилизации

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Внесение в российскую Госдуму законопроекта, направленного на поэтапное повышение призывного возраста с 18 до 21 года, свидетельствует о том, что Кремль не планирует в дальнейшем объявлять о мобилизации. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты также обратили внимание на обвинения со стороны члена связанного с Кремлем дискуссионного клуба "Валдай" - российского политолога Алексея Мухина - в адрес основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. Мухин задавался вопросом, ставил ли Пригожин в известность президента РФ Владимира Путина о своих политических амбициях. Ранее основатель ЧВК сыронизировал, что намерен баллотироваться на пост президента Украины в 2024 году.

Эта атака Мухина на Пригожина согласуется с оценкой ISW от 12 марта, согласно которой министерство обороны России, возможно, намеренно расходует силы "Группы Вагнера" в Бахмуте, чтобы сорвать политические устремления Пригожина, пишут аналитики.

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В течение дня 13 марта ВС РФ обстреляли шесть общин Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщили в Telegram военной администрации региона на 21.00 по местному времени (22.00 мск). Было зафиксировано 94 "прилета" - "из минометов, артиллерии (реактивных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок), два ракетных прилета, а также сброс четырех взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов", отметили в администрации.

МОК резко отреагировал на призыв Лондона не допустить спортсменов из РФ к ОИ-2024

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Олимпиада-2024 года пройдет в Париже (фото из архива) Фото: Thomas Padilla/MAXPPP/picture alliance

Международный олимпийский комитет (МОК) резко отреагировал на призыв правительства Великобритании не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх. Позиция МОК изложена в вопросах и ответах, размещенных на сайте комитета 13 марта. "Не правительства должны решать, кто может принимать участие в спортивных состязаниях, потому что это стало бы концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в котором мы их знаем", - заявили в Международном олимпийском комитете.

"Очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно подчеркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН", - добавили в МОК. "Мы стремимся найти решение, которое будет соответствовать миссии спорта - объединять, а не способствовать усилению конфронтации или эскалации", - подчеркнули в комитете.

Ранее глава министерства культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства Люси Фрейзер направила письма с изложением позиции Лондона спонсорам Игр 2024 года - Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, имеющим представительства в Великобритании. Послания были адресованы руководителям в общей сложности 13 официальных глобальных партнеров МОК.

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Указания Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года по отсрочкам от призыва на военную службу по мобилизации отцам с тремя и более несовершеннолетними детьми носят рекомендательный характер. Об этом говорится в ответе Генштаба на запрос депутата Госдумы от КПРФ Нины Останиной, размещенном в ее Telegram. "Теперь понятна чехарда в регионах, где каждый трактовал указания по-своему", - прокомментировала ответ Останина.

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На 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, в украинских интернатных учреждениях находилось свыше 105 000 детей. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) от 13 марта. Во время войны многим детям в интернатах Украины "приходилось неделями укрываться от обстрелов в подвалах без электричества и проточной воды", указали в HRW. По данным правозащитников, несколько детей из одного из учреждений в Мариуполе четыре дня отказывались общаться с окружающими после прибытия во Львов в марте 2022 года - "очевидно, из-за травмы", сказал HRW один из волонтеров. Десятки интернатов были повреждены или разрушены, следует из доклада.

AFP: TotalEnergies продала свою долю завода в Калужской области

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Французская TotalEnergies продала российскому менеджменту свою долю завода по производству смазочных материалов в Калужской области, передало агентство AFP 13 марта. По данным источников, предприятие будет выпускать продукцию под другим брендом и без использования технологий TotalEnergies. Компания не стала раскрывать стоимости продаваемых активов. Коммерческий и маркетинговый директор нового владельца завода "Топ Лубрикантс" Егор Попов ранее сообщил агентству ТАСС, что 2 марта был зарегистрирован новый собственник. Продукция будет производиться под брендом Lemarc. С 15 марта завод выйдет на нормальный режим работы, заявил Попов.

Владимир Зеленский (фото из архива) Фото: president.gov.ua

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Кабинет министров Украины 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд гривен (13,5 млрд евро), средства пойдут на оборонные цели. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, кабмин предложил Верховной раде утвердить изменения. Деньги будут направлены на финансовое обеспечение военных, на закупку оборудования, в том числе - беспилотных летательных аппаратов.

В обращении Зеленский также указал на необходимость ускорить разминирование в интересах сельскохозяйственного сектора. На территории примерно в 170 тысяч квадратных километров остаются мины и неразорвавшиеся снаряды, указал он.

Украинский лидер добавил, что на востоке страны военная обстановка остается "очень болезненной". В Белогоровке и Марьинке, Авдеевке и Бахмуте, Угледаре и Каменке, а также в ряде других мест решается, "каким будет наше будущее", подчеркнул президент Украины.

Хроника событий 13 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 марта 00.00 - 13.59 >>>

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