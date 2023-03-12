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Женщина прощается с мобилизованным осенью 2022 года
Прощание с мобилизованным в Санкт-Петербурге, осень 2022 годаФото: AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

"Сформировали штурмовую пехоту": родные - о мобилизации в РФ

Екатерина Венкина
46 мин. назад

Родные мобилизованных в сентябре 2022 года из Подмосковья записали видеообращение к Путину и Шойгу.

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Родные и близкие мобилизованных в сентябре 2022 года из Подмосковья записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны России Сергею Шойгу. На видео собравшиеся держат плакат, на котором указывается, что оно записано в субботу, 11 марта.

Женщины утверждают, что мобилизованные проходили обучение по специальности "артиллерия", тем не менее из них сформировали "штурмовую пехоту" и направили на линию соприкосновения в зоне боев в Украине.

По словам автора обращения, обучение по специальности "артиллерия" продолжалось три месяца. После этого, 27 декабря 2022 года, мобилизованные были переброшены в зону боев, где "два месяца находились в ожидании орудий артиллерии", в начале марта "им устно объявили, что теперь они - штурмовая пехота, обучение длилось четыре дня", заявила жена одного из военнослужащих.

"Бросают как мясо штурмовать укрепрайоны"

"Мобилизованных наших бросают как мясо штурмовать укрепрайоны - по пять человек против хорошо вооруженных 100 человек", - отметила она далее. 

Авторы обращения попросили отозвать военнослужащих с линии соприкосновения и обеспечить их орудиями и боеприпасами.

Число видеообращений мобилизованных начало резко расти с января 2023 года

Количество видеообращений мобилизованных россиян, которых отправили на войну в Украину, начало резко расти с января 2023 года. Осенью 2022 года, когда мобилизация в РФ только началась, чаще всего звучали жалобы на некачественное обмундирование, отсутствие подготовки и на неразбериху с призывом. В подавляющем числе обращений мобилизованные подчеркивали, что не имеют ничего против участия в войне, не отказывались выполнять приказы.

Зимой региональные СМИ и паблики заполнились рассказами мобилизованных об отправке на штурм под угрозой расстрела, огромных потерях и, к примеру, запрете забирать с поля боя раненых. DW ранее изучила несколько обращений россиян, мобилизованных из почти 20 российских регионов.

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